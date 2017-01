Gudiño Millán: “No aceptamos que Maracaibo pierda su potencial”

UNIÓN EMPRESARIAL DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS DEL ESTADO ZULIA

La ciudad se apaga temprano ante las adversidades que enfrenta.

La Ucez pide a San Sebastián la llegada de un cambio político real. Se necesitan condiciones para producir más y mejor. Maracaibo puede ser una ciudad comercial de 24 horas.

“Maracaibo debe ser una ciudad comercial, de 24 horas, donde los trabajadores y cualquier persona, al culminar sus jornadas puedan ir a cualquier establecimiento a comprar bienes o servicios o a disfrutar de sus espacios en familia. Esto no es así y por eso no aceptamos que Maracaibo pierda su potencial sumergida en basura, huecos, inseguridad y la falta de visión de futuro”, dijo Gilberto Gudiño Millán, presidente de la Unión de Comerciantes del Zulia, durante una rueda de prensa.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en el Zulia durante el primer semestre de 2002, existían 70 mil 242 patronos y empleados. En diciembre de 2015, los patronos y empleados se ubicaron en 32 mil 322, “una caída brutal de 54%. En 2016, sin información oficial y con el desplome de la actividad económica, estamos seguros que esto se agravó”, dijo Gudiño.

“Hoy en el día de nuestro Santo Patrono, San Sebastián, la mejor petición que podemos hacer es la llegada de un cambio político real. La gente decente está cansada de recibir dádivas lo que quiere es producción y prosperidad. No podemos seguir dependiendo de una bolsa de comida o una beca, porque sí es muy importante estudiar una carrera y graduarse pero dónde van a terminar esos profesionales si cada vez hay menos empresas, ¿En los aeropuertos o en los terminales para irse del país?”, sentenció el líder comercial.

Gudiño cree que la voluntad política actual no se orienta al rescate de la ciudad y sus espacios de producción. “Necesitamos gobernantes que quieran trabajar con nosotros para que Maracaibo no se apague a las 5 de la tarde, para que no sea una afrenta a la muerte salir a cenar a la calle o regresar a casa de noche después de trabajar, para que dejemos de vivir hundidos en la basura y la anarquía, para que le demos al emprendedor, al comerciante y al empresario el apoyo y el respaldo que necesitan para seguir operando y generando empleo seguro y bienestar. Ya basta de los políticos que sólo piensan en cómo salir ganando siempre mientras que los demás estamos perdiendo hasta las esperanzas. Aquí tiene que haber un cambio real”, concluyó.