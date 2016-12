Gladys Socorro: Lo que es bueno pal pavo, no es bueno pa la pava

Lo que es bueno pal pavo, no es bueno pa la pava. Lo que para el chavismo es bueno, hasta digno de risas y aplausos, está prohibido para el resto. Si no me cree, hagamos un breve repaso. Comencemos por lo más reciente.

Hace escasos días el mismísimo presidente Nicolás Maduro amenazó en cadena nacional con salir a la calle si los rojos perdían las parlamentarias del 6 de diciembre, pero Dios libre que alguien de la oposición haga un llamado a la protesta para que le levanten juicio por instigación a la violencia, agavillamiento y rebelión, como mínimo.

La muestra mas clarita la tenemos con Leopoldo López, preso desde hace un año y cuatro meses por llamar a la gente a la calle a protestarle a este Gobierno que tiene en su haber un balance más que negativo. Y por cierto, aún no han conseguido pruebas que sustenten la denuncia.

Sigamos el repaso. Los chavistas, incluído el presidente, se la pasan llamando homosexual a Henrique Capriles. Para ellos es un tema que no pasa de moda. Pero, ¿qué pasaría si a alguno de la oposición se le ocurriera siquiera insinuarlo de alguien de la cúpula roja? Como dijeran algunos: ¡Dios los agarre confesados! Y dejo clarito: las inclinaciones sexuales de cada quien no son ni mi problema, ni el suyo, ni el de nadie. Eso aplica igual tanto para Capriles como para ministros y ministras rojitos.

Lo que es bueno pal pavo, no es bueno pa la pava. Los chavistas a todo el mundo llaman ladrón, con pruebas o no. Primero disparan, pero nunca preguntan. Están guapos y apoyaos.

Quien les incomoda sencillamente lo eliminan, como sea, al costo que sea. Si tienen que asesinarlo moralmente, lo hacen, sin remordimientos, usando la artillería mediática que han acumulado. Si tienen que meterlo preso no dudan ni un minuto en usar a su antojo al Tribunal Supremo, a la Fiscalía. Si las anteriores no resultan, recurren a la Contraloría para inhabilitarlo y sacarlo del juego político. Así de sencillo es el guión rojo, y lo mejor es que aplica para todos.

Lo que es bueno pal pavo, no es bueno pa la pava. Allí están, por ejemplo, las denuncias internacionales por narcotráfico en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. ¿Qué han hecho? Nada. O bueno sí, hacer ruedas de prensa de apoyo al segundo de la revolución para ofrecerle públicamente solidaridad automática. Sin duda, la historia sería distinta si fueran otros los acusados.

Vivimos en el mundo al revés. Las leyes son buenas para unos, pero para otros no, dependiendo del lado político en el que se esté. Pero, cuidado, a cualquiera de los que hoy está en el poder se le puede revertir esa realidad y comenzar a padecer en carne propia la anarquía chavista. Y ya de eso también tenemos historias.

Gladys Socorro

Venezolana y Periodista

Twitter: @gladyssocorroÂ