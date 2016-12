Gladys Socorro: Â¡Estamos arrechos!

La gente está arrecha. Sí, así como lo lee, arrecha. Lo dicen quienes pasan horas en las colas a ver qué consiguen en el supermercado. Lo dicen quienes van de farmacia en farmacia buscando algún remedio. Lo dicen quienes están desde la madrugada bregando por un número para comprar una batería.

La gente está arrecha. No hay otra palabra que defina mejor la rabia colectiva que sienten. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española la define como una persona iracunda, de mal carácter. Es el estado natural de los venezolanos. Es el día a día de quienes necesitan algo mas que patria para sobrevivir.

La gente está arrecha con este Gobierno hambreador, que tiene al pueblo sin comida, haciendo colas interminables por un kilo de arroz semanal, o un pollo cada siete días. No hay leche, pañales, azúcar, ni pasta; no hay papel sanitario, no hay toallas sanitarias, no hay jabón para bañarse… y no conformes con eso, también los sellan como animales en las colas.

La gente está arrecha con este Gobierno que se llena la boca hablando de que tenemos patria y ni siquiera les importa nuestra salud. No se consiguen hipertensivos, no hay medicinas para el Alzheimer, para el Parkinson, no hay anticonceptivos… es que ni siquiera hay calmantes ni desparasitantes.

La gente está arrecha con este Gobierno que, empeñado en imponer un socialismo fracasado, ha hecho de Venezuela un país invivible, donde todo aumenta de precio diariamente y el quince y último no alcanza ni pa remedio.

La gente está arrecha con este Gobierno que nos lleva por la calle de la amargura, que pretende que nos conformemos con palabrerías y discursos repetitivos y baratos, cuando la gente no tiene ni para comer.

La gente está arrecha con este Gobierno que se hace la vista gorda ante la inseguridad mientras las madres siguen enterrando a sus hijos. El malandraje aumenta por sus malas políticas, la anarquía y la indiferencia. Están asesinando al pueblo como animales, y ni siquiera se hace justicia, ni siquiera se castiga a los responsables.

La gente está arrecha con este Gobierno que pareciera que colecciona presos políticos: líderes políticos, sindicales, estudiantiles, sociales, cuyo pecado ha sido levantar su voz de protesta por la defensa de nuestras instituciones, de nuestra democracia, de nuestras libertades, de nuestros derechos, de nuestro país.

Yo estoy arrecha. Sé que usted está arrecho. Hasta usted, amigo chavista, en el fondo está arrecho porque también padece este calvario. Es más, usted está mas arrecho que el resto porque ve cómo un grupito está desbaratando lo que medianamente habían consolidado.

Retomo el canto de Alí Primera, ese que perdura a través del tiempo y que siempre enarbolará la protesta popular: “Y ya hay que afinar el tino, es decir la puntería, porque aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho”.

Gladys Socorro

Venezolana y Periodista

Twitter: @gladyssocorro