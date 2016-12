Fernando Luis Egaña: Trump y nosotros

Sí estimo que vendrán cambios en la posición de Washington con respecto a Caracas. Pero estoy seguro que la tragedia de Venezuela no es una prioridad para Donald Trump. Como tampoco lo fue para Barack Obama

Barack Obama no se interesó mucho por la situación venezolana. Algunas medidas de sanciones individuales a funcionarios de la hegemonía, fueron adoptadas por exigencia del Congreso. El hombre de Obama para Venezuela fue Thomas Shannon, quien se esmeró en llevar buenas relaciones personales y políticas con Maduro, Cabello y otros.

En realidad. Obama no quería líos con el desgobierno venezolano, y no le desagradaba la idea de que éste fuera el gran financista de Cuba, para así también evitar una desordenada catástrofe en la isla, con implicaciones migratorias de gran escala hacia los Estados Unidos.

¿Será lo mismo con Trump? No lo sabemos, pero podría no serlo. La nominación del general John Kelly, antiguo jefe del Comando Sur y entendido en asuntos latinoamericanos, para el Departamento de Seguridad, indica que el tema venezolano no estará tan engavetado como en los cuatrienios de Obama. En el pasado reciente, Kelly ha hecho declaraciones de intensa crítica hacia la hegemonía venezolana. Pero sólo el tiempo dirá si continuará en esa línea.

Trump tiene una merecida reputación de imprevisible, y nadie puede anticipar con relativa aproximación cuál será la política de su gobierno hacia la hegemonía que impera en Venezuela. En cambio ha dado algunas declaraciones duras en contra del régimen cubano, que éste, por cierto, ha preferido esquivar.

La amistad con Putin no es una mala noticia para Maduro, porque el mandatario ruso prefiere el continuismo al cambio, en el caso venezolano. En Putin, la hegemonía roja podría tener un intercesor con audiencia en la Casa Blanca de Trump.

Se ha comentado, así mismo, que la nominación de Rex Thillerson, expresidente de la ExxonMobil, como nuevo Secretario de Estado, supone un contratiempo para la hegemonía venezolana, porque esa mega-corporación tiene pleitos pendientes por las denuncias de que sus derechos fueron quebrantados por la Pdvsa roja-rojita, léase Chávez y Ramírez. Denuncias transformadas en querellas judiciales de gran valor monetario.

Eso puede ser. Pero también lo es que el sucesor de John Kerry se empeñará en mejorar la realidad de los mercados internaciones de petróleo, lo que incluye el favorecer un aumento de los precios. Y tal aspiración es compartida de modo muy especial en Miraflores.

