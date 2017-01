Facebook te mostrará los ´post´ que de verdad lees

Facebook anunció el pasado 21 de abril cambios para el News Feed (Muro) de los usuarios, incluyendo un nuevo factor que tendrá en cuenta el tiempo que estos invierten en artículos específicos.

Este cambio le permite a Facebook establecer un nuevo parámetro para mostrar contenido relevante a los usuarios en sus News Feeds. La red social analizará el tiempo que pasan los usuarios en un artículo después de haberle hecho clic en su app para dispositivos móviles, ya sea que sean abiertos directamente en el navegador del app o como un Artículo Instantáneo (Instant Article).

El nuevo factor del News Feed de Facebook permitirá que los usuarios vean artículos a los que sean más propensos a dar clic e invertir más tiempo leyendo o consumiendo su contenido.

Facebook asegura que no estará tomando en el cuenta el tiempo de carga de los artículos, sino que tendrán en cuenta sólo el tiempo que el usuario invierte leyendo o viendo el contenido del artículo después de que todo el contenido haya cargado por completo.

No obstante, la empresa considerará un límite de tiempo establecido para que los artículos más largos no se vean necesariamente beneficiados con esto. Además, Facebook tendrá en cuenta la diversidad de los artículos para que el News Feed no muestre tan solo artículos de una fuente. Por lo mismo, también implementará una actualización para reducir el tiempo que las personas ven artículos seguidos de la misma fuente en el News Feed.

Estos cambios del News Feed de Facebook se comenzaron a liberar este jueves y se irán desplegando durante las próximas semanas. Además, Facebook asegura que las Páginas de la red social no sufrirán mayores cambios.