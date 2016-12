Entrevista de El Observador de Uruguay con el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, luego de su visita a Venezuela, la semana pasada.

Mieres relató que cuando intentó visitar al dirigente opositor Leopoldo López -preso hace más de un año- un “piquete militar” le impidió el paso.

“Es un gesto de irracionalidad del gobierno de (Nicolás) Maduro“, señaló.

Mieres indicó que con su visita intentó dar “una señal de solidaridad” con la situación de Venezuela para evitar “el cliché” de que toda la oposición de ese país es “de derecha” o que solo los apoyan “los partidos tradicionales”.

Además, indicó que lo que se percibe en el país  es “un manejo discrecional del poder“.

Mieres resaltó la importancia de la observación internacional en las venideras elecciones parlamentarias de diciembre. “Es muy importante que vayan varias misiones de observación, de la OEA, de Unasur, de Mercosur, de la Unión Europea… una cosa de técnicos de haga un seguimiento exigente durante el período previo y durante el período posterior” resaltó