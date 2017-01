Ender Arenas: Maduro, el jocoso.

Fue en enero del 2015 que Maduro, en cadena nacional, en un arrebato verbal y en tono desafiante se refirió a Leopoldo López y a su eventual libertad la cual la condiciono a la liberación por parte de Estados Unidos de Oscar López Rivera el nacionalista puertorriqueño preso durante 35 años acusado de terrorista y desestabilizador. Pues ha resultado que Obama ha conmutado la pena de López Rivera y cuando todo el mundo esperaba que Maduro hiciera buena su palabra y pusiera en libertad a Leopoldo López nos revelo que lo dicho en aquella ocasión era pura joda, era una broma, pura mamadera de gallo.

Y es que de verdad, para Maduro, igual que para Chávez en su momento, su peor enemigo no es la oposición, ni la burguesía apátrida… su peor enemigo es el silencio, de tal manera que a diario se dedica hacer bulla. Precisamente, por eso, ha terminado siendo el más servil de los esclavos de lo que a diario dice y, es mediante esa incontinencia verbal que descubrimos en Maduro a un personaje lleno de prejuicios, ignorante, sobre todo de la historia, dogmatico e intolerante y ayer descubrimos, y eso si fue una sorpresa, descubrimos que también es jocoso, mamador de gallo, gracioso (bueno, es un decir, porque realmente es bastante des-graciado) y bromista.

En estos días en un nuevo acto de delirio verbal, pero, quien sabe si en verdad no es también una jodedera, dijo algo que a Santos, el presidente colombiano no debió caerle muy bien y es que le ninguneo el premio nobel de la Paz al colombiano y lo pidió para Rodríguez Chacin, a quien, según Maduro, se debe la paz en Colombia.

Una vez que se le oye esto a Maduro uno se pregunta si no estamos en presencia de un delirante pertinaz, de un jodedor empedernido o simplemente un personaje que requiere de urgencia la intervención de un psiquiatra con su eventual internación en un hospital psiquiátrico.

En lo personal no se qué creer. Maduro es un desastre consumado, el peor de nuestra historia que ha convertido al país, como diría Barrera Tyzka, en “abrupto copretérito”: Venezuela tenia riquezas, Venezuela vivía feliz, los venezolanos Vivian tranquilos.

Ayer, ya para terminar esta nota, Maduro nos sorprendió otorgándole el premio de la Paz “Hugo Chávez Frías” al presidente ruso Vladimir Putin. Nadie sabe que proceso de paz ha adelantado Putin en beneficio del mundo, lo que si sabemos es que junto al presidente sirio Bashar al Asad ordeno el bombardeo sobre la ciudad de Alepo donde mandaron a la paz de los sepulcros a miles de sirios. Tal vez ese premio también fue una joda de Maduro