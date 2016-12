Ender Arenas: Como sea

La primera vez que creí escuchar la expresión “ como sea”, tenia escasos cinco minutos de haber nacido, Exactamente cuando mi padre descubrió mi carita quitándome de encima una mantica que había sido tejida por mi abuela Ana y dijo sin poderse contener: “ carajo que muchacho tan feo” y enseguida mi madre todavía adolorida del enorme trabajo de parto que le produje me miro con ternura y le dijo a mi padre “como sea yo lo adoro”.

Desde entonces la expresión “como sea” me ha perseguido. Unas veces para bien y otras para cuestiones que no siempre resultaron buenas ni para mi ni para nadie, en verdad, estas ultimas han sido mayorías. Por eso cuando le escuche la expresión en cuestión al presidente Maduro me inquieto, para ser sincero, me produjo espeluzno.

“Hay que ganar como sea” dicho por quien institucionalmente es el primer locutor del país tiene connotaciones demasiadas escabrosas, pues “ como sea” puede remitir, por ejemplo al dicho mexicano: “Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata” lo cual se compadece totalmente con el ADN del chavismo, pues en diversas situaciones electorales ha arrebatado cuando ha perdido, por ejemplo el caso Ledezma, a quien no solo le quitaron todas las atribuciones como alcalde metropolitano sino que le impusieron arbitrariamente una autoridad que se chupo todos los recursos que le correspondían a la alcaldía mayor, otro tanto ocurrió con el referéndum donde la gente se pronuncio en contra de Chávez y este, además de calificar dicho triunfo como una “victoria pírrica y de mierda”, logro imponer uno a uno y mediante decreto todo lo que había sido negado por el pueblo.

También, la expresión “ como sea” puede remitir al fraude, así no mas, sin anestesia y sin…vaselina, pero también, esta la vía mas escabrosa de todas, y que tiene que ver con lo dicho por el mismo Maduro algunos días antes: “Cogeré la calle si la oposición llega a ganar las elecciones”., aquí, Uno se pregunta con quien, pues el 86.7% de la gente dice querer un cambio en la conducción política y por lo tanto se supone que no quiera acompañar a Maduro en una aventura de ese tipo. Por tanto, lo que nos queda pensar que Maduro solo cuenta con la FANB y con algunos colectivos armados.

Pero a lo mejor, Maduro solo hablo por hablar, cumplir con el ritual de sus habituales pendejadas, pues eso es lo que esta en su naturaleza. Y sino es así, la gente tendrá que apropiarse de sus palabras y gritarle “ ¡ haremos valer nuestra victoria como sea¡”