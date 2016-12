Emma Watson serÃ¡ la nueva â€œBellaâ€ de Disney

En lo que podría ser su papel cinematográfico más popular y taquillero desde que concluyera la franquicia de cintas de “Harry Potter”, la actriz británica Emma Watson ha sido confirmada para protagonizar la nueva versión para la pantalla grande de la historia de “La bella y la bestia” a cargo de los estudios Disney.

Este proyecto forma parte de una nueva estrategia de la famosa compañía de entretenimiento que está recuperando las películas clásicas animadas que los pusieron en el mapa, pero está vez están decidiendo rehacerlas con actores y con el apoyo de efectos especiales digitales.

Tras el éxito de “Maleficent”  que estrenó el año pasado, y que presentaba una nueva visión del cuento de “La bella durmiente”, y que tuvo gran acogida por parte del público a nivel mundial, pronto estrenará la nueva versión de “Cinderella”, con Lily James en el papel titular y la actuación especial de Helena Bonham Carter y Cate Blanchett. Así mismo, “The Jungle Book” se encuentra en producción trabajada totalmente en “live-action”.

El gran anuncio se dio ayer y la propia Emma Watson, lo confirmó a través de su cuenta de Facebook que será la protagonista en la nueva cinta de “La Bella y la Bestia”.

“Finalmente tengo la autorización para decir que estaré interpretando a Belle en una nueva versión de “La bella y la bestia” de Disney. Esta historia fue una parte tan esencial de mi infancia. Todavía me parece increíble que podré cantar y bailar temas como ‘Be Our Guest’ y ‘Something There’. Mi yo de seis años de edad está saltando hasta el techo. Es tiempo de tomar lecciones de canto. No puedo esperar el momento en que todos ustedes puedan disfrutarlo. Emma xx”.

La adaptación estará en manos del director Bill Condon, que en octubre pasado adelantó que en esta versión se incluirá la música original de la película de 1991, así canciones nuevas.

Se espera que el rodaje empiece este año. Emma ya había sido mencionada para ser Ariel en la cinta de “The Little Mermaid”, pero finalmente será Belle.

