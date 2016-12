El BCV aún no responde por los billetes de Bs. 100 depositados

Las caras largas eran el denominador común en la cola ante la sede del Banco Central de Venezuela en Caracas. Muchos acudieron a la entidad a reclamar el compromiso incumplido de que les transfirieran a sus cuentas el monto equivalente a los billetes de 100 bolívares depositados en el instituto emisor.

“Esto es una burla, después de 13 días no he recuperado mi dinero”, afirmó José Holmedo, que depositó el 16 de diciembre 67.500 bolívares en billetes de 100 después de estar en cola entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche..

En la taquilla del BCV le dijeron que en 72 horas tendría la suma en su cuenta personal en la agencia de un banco público, en Catia. “Todos los días voy y recibo la misma respuesta: no está en el registro y poco efecto tiene que les enseñe el certificado que me dieron en el BCV. No soy rico, pero necesito esos reales”, manifestó.

Por su parte, Emilio Rivas, residente en Guarenas, contó que el sábado 17 de diciembre hizo una cola que llegaba hasta la avenida Panteón, desde las 3:00 am hasta las 12:45 pm, para canjear 20.000 bolívares. “El plazo de 72 horas ha pasado con creces y en el banco privado donde tengo la cuenta me informan que no hay depósito. Lo mío es poco, pero me imagino los problemas que está pasando la gente que llevó grandes sumas de dinero”, indicó.

Roberto Fernández, habitante de Caracas, señaló que como no tenía cuenta debió abrirla en un banco del Estado, a la cual el BCV transferiría los 25.000 bolívares que tenía en billetes de 100. “Diariamente acudo a la agencia, pero hasta ahora no me han depositado porque la cuenta tampoco ha entrado en operación. De nada vale enseñar el papel que me dieron en el Banco Central”.

Olga Román trabaja como personal de limpieza en una empresa y vive en Los Valles del Tuy. “He tenido que pedir permiso varias veces para ir al Banco Central y averiguar mi situación, pero no me dan una respuesta satisfactoria. Siempre me envían a la agencia bancaria donde tengo la cuenta, y viceversa. Esto es un peloteo y una perdedera de tiempo”.

De acuerdo a El Nacional, los usuarios que estaban en cola en el BCV coincidieron en que el Ejecutivo debe prorrogar el plazo de circulación provisional de los billetes de 100 más allá del lunes 2 de enero.