Edwin Luzardo: Integremos Comando Anti-Dictadura con la Constitución en la mano

Este lunes el diputado a la Asamblea Nacional y Secretario General Nacional de Alianza Bravo Pueblo, partido fundado por el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, Edwin Luzardo, criticó duramente los recientes anuncios formulados por Nicolás Maduro, manifestando su posición en cuanto a los altos índices de pobreza e inflación, así como la extensión del decreto de emergencia económica.

Con base a lo suscitado recientemente en el país, el parlamentario, agregó que en la última alocución de Nicolás Maduro, sobre la Memoria y Cuenta, que, “de memoria tuvo poco, todos saben que este gobierno se monta sobre dos ejes fundamentales para justificarse, la primera es la mentira y la otra es ocultar, por ejemplo, no dijo que tenemos 12% menos en el Producto Interno Bruto, un índice inflacionario del 600% y los niveles de pobreza que rondan el 70%”, destacó.

Del mismo modo, señaló que Maduro, obvió lo que él llama, testimonios físicos, “todavía vemos en la calle cada día más, a niños, jóvenes y adultos escarbando en la basura buscando algo que comer, sin mencionar que los alimentos están exorbitantemente caros”, en consecuencia no dudo en referirse a los continuos aumentos salariales, “el único país que se entristece con el aumento de sueldo es Venezuela, ¿y cómo no hacerlo si no hay producción?, este gobierno se niega a rectificar”, sentenció.

En ese sentido, Luzardo hizo mención al decreto de emergencia económica, “han anunciado seis decretos con resultados absolutamente negativos, aquí la única emergencia que hay que decretar es la salida definitiva del gobierno”, resaltó.

Por otra parte, el legislador por el estado Zulia, no dejó de lado la Hoja de Ruta que debe seguir la Alternativa Democrática, “en la Unidad es necesario hacer autocríticas profundas, hay que marcar una Hoja de Ruta, y esta debe estar por encima de los intereses particulares, tenemos las acciones de la Asamblea Nacional, la acción institucional; por eso tenemos que empezar por donde se debe, organizar la sociedad, a los jóvenes, a los gremios profesionales y sindicales y a los partidos políticos, para afrontar este proyecto totalitario. Nos desafiaron poniendo tras las rejas al diputado Gilber Caro violando su inmunidad parlamentaria”, precisó.

Asimismo, señaló que la solución a la problemática que atraviesan los venezolanos no corresponden solo al Poder Legislativo en Venezuela, “también está en las manos de los más de ocho millones de venezolanos que nos escogieron para imponer un Cambio en el país, en especial ahora que la Constitución se ha convertido en un elemento subversivo para el gobierno”.

Por esa razón consideró que lo propicio es, “establecer un Comando Anti-Dictadura con la Constitución de la República en mano, para obtener la libertad de todos los ciudadanos y de todos los presos políticos, en especial la de Antonio Ledezma, quien hoy cumple 697 días de secuestro, literalmente es un secuestro”, concluyó.