Docentes interinos exigen cargos fijos

Esta vez les tocó a los interinos. Un grupo de docentes adscritos a la Gobernación del estado protestaron para exigir cargos fijos, rechazaron que no los tomaran en cuenta para el pago de las homologaciones.

Jorge Molina, docente de la unidad educativa FBM, aseguró que tiene más de tres años sin cobrar un sueldo fijo como maestro, manifestó que “los mal llamados colaboradores” necesitan urgentemente un cargo estable con ingresos acordes a la realidad económica que tiene el país, destacó que están cansados de conversaciones que no mejoran la situación de los dos mil 300 maestros que, según Molina, aún prestan servicio como interinos.

“Hay docentes que el que menos años tiene sin cobrar son tres años, estamos en esa calidad de docentes interinos pero sin sueldos, somos los mal llamados colaboradores. Queremos pedirle al gobernador que decrete nuestro ingreso ya, porque estamos cansados de vivir así”.

Molina afirmó que no cuentan con ingresos para costear los uniformes, traslados a las instituciones educativas ni para mantener a una familia. “No tenemos para comprar uniformes, ni para cubrir los pasajes para ir a las escuelas, no tenemos dinero para ir a cubrir la compra de útiles escolares, la mayoría somos padres de familia, sustento de hogar y no tenemos dinero por seguir esperando un cargo que aún no llega, nos hemos reunidos con diferentes representantes de la Gobernación y las conversaciones no quedan en nada, seguimos esperando”

Sin acuerdos

Los profesionales de la educación reclaman que las reuniones para lograr un acuerdo con la Gobernación no han llegado a nada.

“Nelson Canquiz y Rafael Morillo nos dijeron que nos iban a resolver la situación a mediados del mes de agosto y a esta fecha que ya iniciamos el mes escolar y no nos han dado respuestas”, aseguró Arisyuri Velasco, docente integral perteneciente a la escuela básica El Rosario.

Velasco, comentó que lleva cuatro años como maestra de aula en la institución educativa y mantiene la esperanza de recibir el nombramiento con un cargo fijo.

“Tengo cuatro años dentro de la institución esperando, mientras tanto vivo de la ayuda que me da mi familia, pero ya esto es insostenible. Nos hemos estado reuniendo con una comisión que designó el gobernador dirigida por Nelson Canquiz y Rafael Morillo, para la tercera reunión enviaron a Viviana Colmenares que es la jefa de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y en esas discusiones ellos alegaron que todos los puestos estaban en trámites, pero que iban a hacer las inspecciones necesarias dentro de las instituciones y que iban a estar verificando caso por caso, pero ya estamos en septiembre y aún no hay respuesta contundente ni afirmativa para nosotros los interinos”, agregó.

2.300 docentes interinos esperan cargo fijo.

Pago cancelado

Nelson Canquiz, secretario de Asuntos Políticos, Administrativos y Laborales de la Gobernación, informó que ya fue cancelado el pago del 50 por ciento correspondiente a la homologación de los docentes del estado, Canquiz recalcó que las políticas del Gobierno es lograr la igualdad salarial entre los docentes tanto regionales como nacionales. LA VERDAD