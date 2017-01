Defensores de DDHH denuncian torturas en la sede del Sebin de Plaza Venezuela

Activistas y defensores de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela, acudieron hoy a la Defensoría del Pueblo, ubicada en la Plaza Morelos, para denunciar situación de tortura que viven los jóvenes y estudiantes injustamente detenidos en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, quienes son sometidos a una celda denominada “La Tumba”, en donde le son violados sus derechos humanos.

La directora de la ONG Justicia y Progreso, Theresly Malavé, indicó que acuden al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien al asumir su cargo aseguró que atendería todas las denuncias de violación de Derechos Humanos. “A nosotros nos parece sumamente grave el hecho de que tengamos un centro de reclusión en Venezuela con las condiciones que tenemos como ‘La Tumba’, que es una celda que queda en el sótano 5 del Sebin de Plaza Venezuela, esas celdas están todas pintadas de blanco, ellos no ven otros colores que no sea ese, su uniforme es de color caqui y limitación de todo tipo, no hacen ejercicio, no saben cuándo es de día o de noche, el aspecto físico de todos ha cambiado muchísimo, incluso Gerardo Carrero pudiera compararse con los judíos de los campos de concentración, si comparamos sus fotos de antes y ahora, se puede ver el cambio”.

La penalista indicó que hay un avanzado deterioro físico y psicológico de los jóvenes Gabriel Valles, Gerardo Carrero y Lorent Saleh. “No solamente es el hecho de que los tengan allí. Gerardo Carrero está porque está castigado, pero Lorent Saleh y Gabriel Valles es con la finalidad de darle fuerza al expediente de la conspiración, que buscan con esto, debilitarlos mentalmente para después recoger una información con relación a María Corina (Machado), a (Antonio) Ledezma, a Leopoldo López y a todos las personas que están metidas en el expediente de la conspiración que lleva la Fiscalía 20 Nacional. ¿Qué buscan? Debilitarlos, lo dijo Lorent Saleh a gritos y viva voz en el tribunal, no lo van a lograr. Mientras ellos no firmen esa declaración que quieren para incriminar y anexar al expediente de la conspiración, ellos van a permanecer allí”.

Malavé hizo un llamado al Defensor del Pueblo para que atienda esta situación. “El Defensor del Pueblo tiene que atajar estas arbitrariedades, esto no le puede pasar a ningún venezolano. Lorent Saleh, Gerardo Carrero y Gabriel Valles tienen que salir de allí y cerrar ‘La Tumba’. No hay venezolano ni extranjero que pueda permanecer allí, no permiten ni siquiera que se comuniquen entre ellos. Lorent y Gabriel gritaban en el Tribunal que no querían volver a ese hueco. Esperemos que el Defensor atienda nuestro llamado y a los venezolanos que sepan que en Venezuela existe una tumba, una rotunda y Guantánamo en el centro de la ciudad de Caracas”.

En ese sentido, la mamá de Lorent Saleh, Yamile Saleh, vuelve por segunda vez a la Defensoría del Pueblo a denunciar la situación de tortura a la que ha sido sometido su hijo. “Yo denomino a ese lugar ‘La Rotunda’, son celdas en el sótano que lo único que se escucha es el metro, ahí no hay acceso a nada. Están en una celda dos por tres, completamente blancas, no pueden recibir visitas solo de sus padres. Son tres jóvenes venezolanos inocentes, ellos no son ningunos delincuentes, ellos solo están defendiendo a su país. Son muchachos que ya no sonríen, que han cambiado su aspecto físico, su salud se ha deteriorado. Pueblo venezolano escúchenme, cualquier otro de nuestros jóvenes puede llegar allí a ‘La Tumba”.