Darwin ChÃ¡vez: Verdades y rumores

EL CAMBIO. A comienzos de esta semana me reuní con un amigo que forma parte del Chavismo. Siempre ha sido muy racional. Por sus ocupaciones en gobierno perdimos comunicación, pero ahora compartimos un café. Coincide con mis preocupaciones por el país, por supuesto con los matices que él incluye por ser parte del proceso. Por supuesto que su nombre lo mantendré anónimo porque él está en el nido de alacranes que ahora es más grande, porque como dice la colega Carol Camacho: parieron. Trataré de ser lo más textual posible para reproducir sus apreciaciones. Él me autorizó a mostrarles a ustedes, con las precauciones del caso, parte de lo conversado: “La transición viene y es necesaria. De hecho muchos de nuestros líderes en posiciones de gobierno se preparan para la transición, porque algunos tienen el perfil para seguir su carrera política cuando esto caiga. Yo mismo quiero la transición, pero no deseo que sea por la vía violenta. Sin embargo, el gobierno que venga después del actual tendrá muchos problemas por la división política y social que se vive en Venezuela, que en buena parte es culpa del Chavismo y es compleja su resolución. Mi temor es que los más radicales se conviertan en guerrillas y vivamos lo que sigue viviendo Colombia. Este proceso se acabó por culpa de tantos errores, manejos dogmáticos y sobre todo por la corrupción. El robo de los dineros públicos asquea. La corrupción se comió un proceso que pudo haber cambiado en positivo al país y no esto que estamos viviendo. Yo mismo siento indignación cuando tengo que reunirme con quienes son corruptos. Tenemos que hacer lo necesario para evitar un estallido social que acabe con todo en Venezuela. Hay sectores sensatos en el proceso que están en eso. Pero hay un pueblo que sigue creyendo ciegamente en la revolución. Lo veo en sus ojos, lo escucho cuando dicen que este proceso será eterno. En algunos hay una obsesión enfermiza. No entienden el fracaso. Cuando esto caiga algunos querrán la vía violenta, pero la mayoría se sentirá defraudada y nunca más creerá en la política y los políticos. Yo estoy muy claro: el culpable de este desastre es Chávez. Maduro recibió el barco naufragando y no supo llevarlo a buen puerto. El heredó los errores de Chávez. La realidad es incuestionable desde todo punto de vista. Cómo tú dices amigo, los chavistas no somos planetarios y padecemos la crisis. Si aquí hay elecciones, yo soy el primero que voto contra Maduro, pero en el fondo el voto sería contra el modelo que colapsó y no contra la persona. Y ese colapso es una lástima pues de haber sido otras las orientaciones desde el comienzo, la realidad sería mejor que la actual. Los viejos esquemas dogmáticos no dejaron ver el real horizonte. Y lo peor es que siguen usando a Chávez como el gran chantaje emocional en todos sus niveles. Lo hacen para tapar la corrupción y aplacar el creciente descontento. Confieso mi temor por salidas violentas, porque el ciudadano en su mayoría está indignado. La violencia está latente. Hay mucho odio. Pero no hay que perder la esperanza. Tenemos la capacidad y los recursos para superar esta crisis. Ojala la juventud asuma la vanguardia con profundos valores. Tenemos que acabar con el mesianismo y construir un verdadero proyecto de país inclusivo y donde la institucionalidad sea fuerte”. Espero que esta conversación les sirva para entender lo que piensan muchos de los que están en el Chavismo sobre la actual crisis.

PRIMARIAS OPOSITORAS. La situación del país es crítica y eso obliga a que los partidos opositores diversifiquen sus estrategias. Por un lado deben ser acompañantes del pueblo en sus problemas y reclamos, como lo he comentado en varias ocasiones. Pero también deben prepararse para los eventos electorales y el correspondiente a este año es la elección de la nueva Asamblea Nacional. Considero que las primarias debe ser la vía para la escogencia de los candidatos. La Mesa de la Unidad Democrática no está nada boyante en credibilidad ante el ciudadano y una forma de avanzar en la recuperación del respaldo popular son las primarias. Que son costosas, sí. Que implican toda una amplia logística, también es cierto. Pero la crisis que vive el país y que va más allá de la escasez y la inflación, porque también tiene que ver con la pérdida de fe y credibilidad en las instituciones y los partidos políticos, requiere de amplios esfuerzos para reconstruir eso a partir de los cambios radicales que parecieran estar por venir. Hablemos claro: el lazo afectivo entre la MUD y la mayor parte de la oposición ciudadana se rompió por culpa de la misma MUD y sus protagonistas. Y para reconstruir ese lazo, hay que hacer primarias porque éstas implican que los candidatos se acerquen al soberano, escuchen sus problemas, acepten sus reclamos contra ellos y asuman un mea culpa. Hasta ahora he leído y escuchado la posición de varias organizaciones y sus voceros favorable a las primarias. Ojala impere la sensatez y no las comodidades de algunos partidos, para que se escoja esa vía para no sólo seleccionar a los candidatos y ganar las parlamentarias, sino que sean personajes idóneos, honestos, preparados y además con aceptación popular porque a ese nuevo parlamento le puede tocar la histórica renovación total de los poderes públicos, si es que la “Tormenta Perfecta” que se está formando termina de cuadrar. El Zulia no puede ser la excepción. La derrota en las últimas elecciones regionales y municipales obliga a la oposición a consultar al pueblo. Ya no hay posiciones de privilegio. No hay espacios ganados eternamente. Se necesita que los partidos salgan de su zona de confort y busquen el apoyo popular en la calle. Ante la eventualidad de unas elecciones primarias en el Zulia, me dediqué a indagar cuáles partidos y sus dirigentes opositores estarían dispuestos a acudir a esa cita de consulta popular. Hasta ahora la respuesta a la consulta ha sido afirmativa. Comencemos con Un Nuevo Tiempo. Hasta ahora la lista informal de nombres de posibles participantes en esas primarias incluye a: Pablo Pérez, Elías Matta, Nora Bracho, Gerardo Antúnez, Marianela Fernández (Lagunillas), William Barrientos, Daniel Ponne, Víctor Ruz, Juan Romero (Perijá), Ada Raffalli, Freddy Paz (Sur del Lago) y Eliseo Fermín. Desde Voluntad Popular me informan que ya hay discusiones amplias y hasta estrategias para lograr las primarias y participar en ellas. En VP la lista de aspirantes la encabeza Lester Toledo, a quien hay que reconocerle que, con sus aciertos y errores, ha ido creciendo como una voz importante de oposición no sólo contra el Gobierno nacional, sino también contra el regional. Lester Toledo tiene aspiraciones de medirse en el este de Maracaibo. Otros dirigentes de VP que sopesan su participación son Ivonne de Ocando (Cristo de Aranza), Roberto Leal (Chiquinquirá), Jesús Luzardo (Francisco Eugenio Bustamante) y Eduardo Vale (Juana de Ávila). La lista de Primero Justicia la encabeza Juan Pablo Guanipa, quien considero sería un buen parlamentario, Nerio Romero. Julio Montoya (San Francisco), Rafael Ramírez, Tomás Guanipa, Avilio Troconis (Jesús Enrique Lossada) y Jesús Rincón (Machiques). Julio Montoya es uno de los que más está impulsando en la Dirección Nacional de PJ la realización de primarias y al parecer hay apoyo para esta posibilidad. De otros partidos integrantes de la MUD hay dirigentes que deben medirse o ser tomados en tener en cuenta para el dibujo final de candidaturas como Daniel Silva y Edwin Luzardo (Alianza Bravo Pueblo), José Luis Baptista (Democracia Renovadora), Rogelio Boscán, Heberto Díaz, José Lombardi y María Pirela (Copei). Asimismo deben surgir los nombres de Hernán Alemán, Juan Carlos Velasco y Liz María Márquez (AD) y Golfredo Dávila (Vanguardia Popular), entre otros. Esta es una discusión que apenas toma cuerpo, pero que debe darse. Espero que prive la sensatez.

SEMESTRE DECISIVO. Como ya he venido explicando la situación del país es dramática y el gobierno carece de mecanismos para resolverlos. Se está formando la “Tormenta Perfecta”. Se avecinan posiblemente cambios muy fuertes. Todas mis fuentes coinciden que el primer semestre del año será decisivo, por no decir trágico. En estos primeros seis meses ya el país pondrá un pie en el fondo, porque el gobierno no tiene los dólares para que el menguado aparato productivo nacional haga su trabajo y tampoco para importaciones masivas de alimentos y otros productos de uso diario del ciudadano. El gobierno está partido en tres. Hay un primer grupo que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moros que trata de maniobrar para mantenerse en el poder. Este grupo sólo cuenta con el apoyo de una parte del generalato y mucho rechazo a nivel del resto de los sectores de las FAN. Hay un segundo grupo que encabeza el capitán. Se impulsa una transición “controlada” que permita el anhelado ascenso. No es absolutamente cierto que tenga todo el respaldo de los generales que fueron parte de su promoción. Hay rechazo. Hay un segundo grupo en el cual aún no hay cabezas visibles. Es un grupo poderoso, mixto y representativo del oficialismo. Ahí están civiles y militares mezclados. Lanzan piedras y luego se hacen los pendejos. Estos se mueven duro. Aspiran una transición negociada, un cambio de modelo y tomar las medidas que impidan el estallido social que pudiera estar en puertas ante las dimensiones de la crisis. Hay líderes rojos sensatos que trabajan para un cambio que ataje la crisis, evite un deslave de odio y que todo el país se sienta representado ante lo que podría venir. Están aliados con factores fuera del Chavismo. Todos los grupos se mueven de acuerdo con sus posibilidades. Hay quienes juegan, como ha sido su costumbre, entre las tres aguas. Hay quienes carecen de todo sentido de lealtad y le juran fidelidad a los tres grupos. Cuando se develen los nombres, ustedes los identificarán. Sobre todo me refiero a uno que tiene a la traición como su filosofía política. Esos faltos de lealtad sólo están siendo usados. Al final serán actores de reparto, nada de protagonistas. En los próximos días abundarán los “falsos positivos” para calentar la calle. Los dos primeros quieren un “estallido controlado” que les permita a uno abortar su despedida y al otro preparar su llegada. Por eso el pueblo debe estar preparado y activo para no caer en la trampa. Lo ocurrido en Maracaibo el pasado lunes con la quema del camión en la Urb. El Naranjal es un ejemplo. El otro sector diseña estrategias y crea escenarios para probar la capacidad de respuesta y aceptación popular. Se alista para un cambio cuando las condiciones sean las idóneas. Prepara a sus más fieles. De hecho en el Zulia la orden es organizar a 5 mil “fieles” lo antes posible. En todo el país están organizando a los “fieles”. En Valencia hace unos días hubo una reunión para organizar ese reclutamiento de “leales” y el más poderoso rojo de Carabobo trató de boicotearla y “Fuerza 1” lo llamó a capítulo y lo sumó. Estos cuentan con respaldo nacional e internacional. Venezuela sigue siendo parte importante de la resolución del histórico conflicto entre Estados Unidos y Cuba. El paro nacional convocado para el pasado lunes 12 de enero era un anzuelo para medir, calcular y programar. Vienen muchas situaciones delicadas que hay que saber ver, entender y explicar. Como dice un amigo sociólogo: “El sistema tiene fiebre y mueve sus anticuerpos para evitar la infección”. Es tan evidente lo que viene, que ya muchos políticos como Henrique Capriles salieron de su zona de confort y pronto se sumarán más. Sobrarán los oportunistas. No olviden este nombre clave: “Fuerza 1” ¿Por qué no hablo del segundo semestre del año? Porque ese segundo capítulo de 2015 aún no tiene letra definida.

PLANTA CUBANA. Es lamentable como los cubanos tienen tanto, pero tanto poder en Venezuela. Si quieren un ejemplo, es grotesco lo que ocurre en Planta Centro. Recordemos que Planta Centro es un amplio complejo para la generación de electricidad ubicado en Morón, estado Carabobo. Eso en la teoría, porque en la práctica tiene muchos años en recuperación y aún sigue trabajando a un muy bajo porcentaje de su capacidad. Los trabajos que pareciera que no terminarán nunca son realizados por cubanos y chinos. De hecho a un sector lo llaman “Cubazuela” porque los antillanos son los que ahí trabajan y hay otro que llaman “Chinazuela” porque ahí hay puros chinos. Asiáticos y cubiches son los que mandan, los venezolanos son minoría y reciben maltratos, además de salarios miserables comparados con el dineral que el Estado les paga a China y Cuba. Los extranjeros andan en grandes y poderosas camionetas. Los venezolanos son movilizados en las chatarritas chinas. Los chinos son muy vigilados por sus patrones. La mayoría vive en sus barracas. Los privilegiados en lujosas residencias. Algunos calculan que hay unos 600 chinos trabajando en Planta Centro. Los cubanos son los potentados del complejo. Son jefes. Ahí sólo trabajan los venezolanos que ellos aprueban y quien se rebele ante sus maltratos, es despedido de inmediato. Hasta las instalaciones de recreación en la playa la controlan ellos. Mientras tanto, Planta Centro sigue paralizada y ni se sabe cuándo terminarán las mil millonarias reparaciones.

GIRA DEL FRACASO. Lamentablemente la gira del presidente Nicolás Maduro ha sido un fracaso. Quedó ponchado. No consiguió nada de lo que fue a buscar: dinero en efectivo y la estabilidad de los precios del petróleo. Como ya comentamos en la pasada columna, los chinos no quisieron ayudar en la búsqueda de los $16 mil millones que llevaba el primer mandatario entre sus peticiones. Sólo ofrecieron, que no necesariamente es prometer, $20 mil millones para financiar proyectos de desarrollo. Eso no es efectivo contante y sonante, sino promesas: primer strike. La búsqueda de la recuperación de los alicaídos precios del petróleo también fue un fiasco. Los árabes les dijeron que no y ellos son los que tienen el control del mercado. No tuvo más remedio que admitir que no habría otra cumbre de la OPEP porque no hay consenso para recortar la producción. De hecho, cuando visitó Qatar, sólo anunció que los bancos qataríes darían “oxígeno” a Venezuela para paliar el déficit. Pero la realidad es que Qatar sólo ofreció, más no prometió, dinero para más proyectos de desarrollo, nada de dinero para cubrir las urgentes necesidades del país: 2do strike. Esta gira es tan, pero tan improvisada, que regresó a Rusia de forma intempestiva anunciando que Putin lo recibiría, porque en la primera “parada técnica” lo ignoró. Lo que se dice es que tuvo que irse de emergencia a Rusia, porque los rusos paralizaron todo el suministro de armas, municiones y apoyo técnico a las FAN, porque Venezuela no paga y cómo estos están muy urgidos de dinero ante las secuelas de la crisis en Ucrania, están llamando a los “morosos”: 3er strike y lo agarraron con el bate en el hombro. Se perdió el suntuoso y costoso viaje. Nada de resultados que permitan maniobrar ya ante la crisis. Por cierto ¿Será verdad que se llevó hasta el gato?

PDVSA. Me escriben para informarme de una de las tantas cosas extrañas e inexplicables que ocurren en PDVSA, pero que le cuestan mucho dinero al Estado venezolano. El uso de la gabarra de perforación LV-401 se paga en dólares, pero no se le está sacando el provecho adecuado porque a un gerente se le ocurrió la idea de quitarles las horas extras a los trabajadores que deben hacer uso de la misma. Por eso los obreros deben abordar a las 5AM, salir a sus faenas y regresar al muelle con la gabarra a la 1PM y eso ha impedido que la misma sea anclada en el Lago de Maracaibo y utilizada para los fines que fue contratada. El responsable le ahorra unos bolívares por hora extra de cada trabajador a PDVSA, pero por otro lado se pierden miles, sobre miles de dólares en un equipo que está en un muelle sin uso.

LÍO SUREÑO. Ya comienzan las discusiones en el municipio San Francisco sobre la candidatura del PSUV a la Asamblea Nacional. Omar Prieto al parecer quiere que el abanderado sea Lisandro Cabello, quien ya vota en el sur y no en Cabimas que es su lar natural. Sin embargo, en el grupo de Rodrigo Cabezas el tema aún no está claro, porque Eduardo Labrador también aspira y por eso no buscó de nuevo una de las Vicepresidencias del CLEZ. Se anuncian roces internos por eso, aunque creo que al final la voluntad de Prieto se impondrá. El resto de las tendencias también tienen a sus candidatos. Juneira Mavárez es la preferida de Pancho. Ella ha venido acumulando poder político en el PSUV gracias al apadrinamiento de Zulia 1. OP la tiene cerca para controlarla y no porque confía en ella. Ella ha sido mediadora en algunos de los conflictos de Prieto con Pancho. Pero OP al ver que es fiel a Z1, la ve con recelo. Una de las cosas que no le perdona es su apoyo a Dennys Escalante de la Comuna Guaicaipuro. Se avecina un enfrentamiento entre Prieto y Pancho por el candidato principal. Y la lucha también es por la suplencia porque OP quiere que sea Damelis Chávez. Me parece que al final del conflicto Lisandro será el principal y Juneira la suplente.

APAGONES. Desde Corpoelec Zulia me informan que la crisis eléctrica continúa avanzando a paso de vencedores. Es tan grave la situación que los apagones en cualquier momento, si es que ya no está ocurriendo, se ampliarán en frecuencia y duración. O sea serán más seguidos y mínimo de 3 horas. El sistema eléctrico sigue en el piso. No se ven los resultados de las supuestas inversiones y están parados los trabajos de mantenimiento. Otro elemento más del semestre decisivo.

INSEGURIDAD EN LUZ. La inseguridad se desbordó en LUZ. No hay autoridad que ponga orden. Hay tanto malestar entre el personal y los profesores, que el miércoles realizaron una protesta porque la mañana anterior dejaron a varios vehículos sin baterías y computadoras en pleno estacionamiento de docentes. Hay miedo para asistir a LUZ.

CORRECCIÓN. Una de mis fuentes me corrige uno de mis comentarios de la semana pasada, cuando llamé “Centauros” a ese importante e influyente grupo de militares y el nombre correcto es “Centuriones”. Gracias por la aclaratoria y disculpen ustedes el error.

Darwin Chávez|@darwinch857|www.verdadesyrumores.com