Darwin ChÃ¡vez: Verdades y rumores

F1 EN MARCHA. Tuve varios días sin saber nada de “Fuerza 1”. Desde comienzos de la semana pasada envié un mensaje por los canales regulares. Consulté como marchaban los planes. La respuesta apenas llegó el martes de Carnaval: “Ya F1 tiene pleno respaldo. El ministro pisó completo el peine que se le puso con la resolución 008610. Eso causará su salida. Es probable que en los próximos días se anuncie que Padrino López asumirá nuevas responsabilidades en el gobierno, pero como retirado y no como activo. No lo destituirán para evitar el escándalo, pero lo moverán y lo venderán como un ascenso. La campaña de desmoralización interna avanza. Lo de Leamsy Salazar y Diosdado es parte de eso. Las acciones en PDVSA que son contra Rafael Ramírez también son parte de la estrategia. Se busca mostrarlos tal cuál como son de corruptos ante el pueblo chavista, con el fin de evitar otro 13 de abril y que cuando ocurra lo que debe ocurrir, nadie salga en su defensa. Se mostrará cuan ricos son, mientras el pueblo cada vez es más pobre. Lo tienen rodeado. Lo hacen cometer errores. Le ponen peines y los pisa. Lo del Simadi es un error “controlado” por las consecuencias que eso traerá en la calidad de vida de todos los venezolanos. Esa devaluación trae efectos devastadores para el pueblo y por supuesto para el gobierno. Los peores efectos de la crisis se sentirán en abril cuando el malestar colectivo esté en su máxima expresión. Junio y julio son meses claves. El aumento de la gasolina viene para sumar más problemas al ciudadano. El golpe denunciado por Maduro es un chiste. Ni “Fuerza 1”, ni nadie de los involucrados, tiene algo que ver. Eso es un paquete chileno que sólo da risa. En este momento no hace falta un golpe, porque el diente cada vez está más flojo. Hay tanta carencia de liderazgo y criterio para gobernar, que todas las conchas de mango las pisan y cuando los resultados son malos, le dicen al tipo que todo marcha muy bien”. Hasta ahí llegó el mensaje y me dejó varias preguntas en el aire.

METROSALVADO. Todo indica que Rafael Colmenares pudo salvarse de la venganza de Pancho y se mantiene en Metromara ¿Por cuánto tiempo? Nadie sabe. Fueron días de mucho agite y movimientos políticos. Pancho presionó fuertemente para que lo sacaran y uno de su confianza ocupara el cargo como nuevo presidente. Hasta el cierre de esta columna, nada había cambiado. Hubo tanto ruido, que Colmenares tuvo que realizar una reunión con el personal en el área de talleres para calmar la tensión y que los empleados se mantuvieran en sintonía con el trabajo que día a día realizan. El tema ocasionó que la “Zorra Vieja”, una de mis más fuentes más confiables del entorno de Pancho, reapareciera: “La molestia de Zulia 1 no sólo tiene que ver con la buena gestión de “El Negro” en contraste con su fracaso. Hay otras cosas más lucrativas y sensibles. El problema se agravó porque a una de las empresas cercanas, demasiado íntimas, del que tú llamas “Clan Familiar” la sacaron de las obras de la C-3. El tipo pensó que era una maniobra de Colmenares y resulta que no, porque fue una orden del Ministro. Eso encendió la cizaña del entorno. Mantuvieron la acusación contra RC. El empresario en cuestión tiene 3 fachadas y se enchufó muy bien con el entorno más cercano. Es un privilegiado. Por eso cuando le quitaron la obra de la C-3, eso causó mucho malestar. Préstale atención a un edificio que está abandonado desde hace mucho tiempo en la zona de Delicias Norte, muy cerca de los edificios de La Paragua con nombre de coco”. La relación entre Pancho y Colmenares está en el peor momento y el entorno corrosivo y cizañero sigue haciendo su trabajo.

RESIGNACIÓN Y CAOS. Hay una extraña mezcla en el ambiente ciudadano en torno a la crisis. Algunos consideran que la resignación se está apoderando de los ciudadanos que están preocupados y ocupados en su “micromundo” que con tanto acierto describió mi colega y amigo Ismael Rojas esta semana en su columna “País silente” (LEA: http://verdadesyrumores.com/el-pais-silenteel-micromundoo-la-tierra-de-la-microgente/). La tesis de los “micromundos” la comparto por completo, porque la crisis ha venido encapsulando al pueblo en la búsqueda de soluciones a sus problemas personales, olvidando su participación en acciones que buscan encontrar salidas a la crisis. Además, ese encierro del ciudadano en su círculo de dificultades ha venido también siendo impactado por el miedo que ha intentado sembrar el gobierno con la “judicialización” de todo aquel que proteste. Ellos trataron de evitar que las protestas del 2014 se repitieran ahora que la crisis es mucho más profunda. Hasta ahora parece que han logrado eso con ligeras excepciones. Ahora bien, el descontento del pueblo sigue creciendo de forma incontrolable. Y seguirá ampliándose porque la crisis no tiene solución a corto o mediano plazo. De hecho las decisiones tomadas por el gobierno en los últimos días agravarán los problemas. El Simadi representa una súper devaluación que impactará gravemente la calidad de vida de todos los venezolanos, manejen o no dólares, porque aquí casi todo lo que compra el ciudadano es importado y si el dólar aumenta, todo aumenta. A eso hay que sumar que no hay, ni habrá por muchos meses, suficientes dólares para cubrir las necesidades del país y por eso la escasez no sólo de alimentos o productivos de higiene personal se recrudecerá, sino que también mermará la disponibilidad de otros rubros como repuestos para vehículos que ya está en niveles preocupantes. También es pertinente tomar en cuenta el aumento del 40% que el gobierno autorizó en las tarifas del transporte de pasajeros en el país. El incremento es justo porque los transportistas también padecen la crisis, pero esa decisión es un ingrediente más al peligroso coctel que se cocina en Venezuela. Y hay algo que aún no es oficial y se trata del nuevo aumento de la unidad tributaria, porque recordemos que todos los trámites se cobran en UT en Venezuela. Por otro lado, el aumento del 15% del salario mínimo se lo comió la inflación antes de ser cobrado por los beneficiados. El gobierno sólo está tomando en cuenta a los que ganan salario mínimo, pero no al resto de las escalas salariales del sector privado. Mientras más se aumente el salario mínimo, más se rezagan el resto de las escalas y eso ocasiona que las diferencias entre ellas sean mínimas. Todo eso configura una bomba de tiempo en el país, porque la tesis de los “micromundos” no ha disminuido el descontento general que se evidencia en las conversaciones informales que surgen en las colas en los supermercados, por ejemplo. El riesgo de un estallido social está latente y además puede ser un escenario bastante riesgoso como consecuencia del deterioro de la credibilidad del gobierno, instituciones y de la misma oposición; lo que se evidencia con la escasa participación del pueblo en los actos que el gobierno y oposición convocan, a pesar que en el caso gubernamental existe la “obligación” de asistir para los empleados públicos. Cuando el caos llega en medio de esas debilidades, es poco probable que existan los liderazgos que permitan encausar las pasiones desbordadas y retorne la calma. Hay un ingrediente que está en la calle y me preocupa sobremanera: el odio. Hay mucho odio en la sociedad venezolana. Hay mucho resentimiento acumulado por tantos años de persecución y hostigamiento del régimen. Detrás de la aparente resignación que hay en la población, puede haber una bomba de tiempo muy peligrosa.

PARLAMENTARIAS. Mis comentarios sobre la conformación de las candidaturas de la oposición zuliana a las elecciones parlamentarias han sido bien recibidos en los partidos que integran la Mesa de la Unidad. Hace algunos días coincidí en un café con Daniel Silva de Alianza Bravo Pueblo, quien me dio la razón en la necesidad de conformar una oferta electoral variada y representativa para que el elector se sienta identificado. Me ratificó algo que ya me habían informado y es que está aspirando, en caso de primarias, por el circuito 6. De concretarse la consulta, Silva sería parte del Bloque de “La Salida”. Recordemos algunos nombres que integrarían ambos bloques de los cuales hablé la semana pasada. En “La Salida”, además de Daniel Silva, estarían aspirando Lester Toledo, Ivonne de Ocando, Eduardo Vale y Jesús Luzardo por Voluntad Popular. Desconozco quién estaría postulándose del equipo de María Corina Machado. Del lado del Bloque Socialdemócrata suenan los nombres de Enrique Márquez, Elías Matta, Pablo Pérez, Nora Bracho, Víctor Ruz, Marianela Fernández, Daniel Ponne, Juan Romero (Perijá), Gerardo Antúnez, Ada Raffalli, Freddy Paz (Sur del Lago), William Barrientos, Eliseo Fermín, Gustavo Fernández (San Francisco) y José Sánchez “Mazuco” por Un Nuevo Tiempo. De Primero Justicia se habla de Juan Pablo Guanipa, Rafael Ramírez, Nerio Romero, Julio Montoya, Avilio Troconis (Jesús Enrique Lossada) y Jesús Rincón (Machiques). Por la Unidad Sindical se postulará el secretario general de Fetrazulia, Carlos Petit. Y desde los gremios asoman los nombres de Leonardo Pérez Álvarez (secretario general del CNP Zulia), Hania Salazar (Colegio de Enfermeras), Marcelo Monnot (Colegio de Ingenieros), Gualberto Mass y Rubi (educadores) y Nikary González (Vicepresidenta del CNP nacional). Creo que hay nombres suficientes, no todos los he mencionado en esta columna, para conformar una oferta electoral variada y que llame la atención del elector, sobre todo de ese que perdió su confianza en la MUD. El tema sigue en la discusión.

EL GUISO DE LAS GABARRAS. A raíz de la detención de José Luis Parada ha comenzado a destaparse la “Caja de Pandora”, o mejor dicho la cloaca de corrupción en PDVSA. Me cuentan que hay un caso que implica una muy fuerte inversión para la construcción de dos gabarras de vapor, de esas que son usadas para el mantenimiento de los pozos petroleros. Hubo la intención ¿o el guiso? de construir dos de esas gabarras. Cada una costaba $32 millones, o sea que la inversión total rondaba los $64 millones. Los trabajos se los encargaron a una empresa supuestamente experta en la materia. Apenas se hizo el casco de una de las gabarras a pesar del dineral entregado. Primero les dieron el 80% del monto total como anticipo. Luego por la depreciación de la inversión les dieron otro 80% adicional del monto ya incrementado. Posteriormente, los muy “pesados” empresarios se quejaron de la escasez de algunos materiales y les dieron otro adelanto más. De repente llegó la famosa expropiación de las contratistas petroleras y se desapareció el único casco que armaron. Si los sabuesos del Sebin quieren investigar este caso, pueden conseguir el muy costoso casco de la única gabarra que comenzaron a armar, en uno de los muelles cercanos a la Plaza Bolívar de San Francisco donde la tiraron luego que pasó mucho tiempo en La Salina. Ya no sirve para nada porque la corrosión se lo comió. Nunca hicieron las gabarras, pero el dinero si pasó a las manos de la corrupción.

HUELE RARO. Algo huele muy mal en la Tesorería de la Gobernación del Zulia. Huele tan mal que “El ViceGobernador” ordenó su intervención. La ejecuta una dama de su más entera confianza. Parece que el Tesorero tiene los días contados y ya su padrino “El Beto” no podrá salvarlo. Una de mis fuentes del Palacete de Bella Vista me dijo: “Si cayó en desgracia con “El ViceGobernador” no lo salva nadie”.

¿SECTARISMO? Un amigo que acaba de ser favorecido con un vehículo del plan Venezuela Productiva Automotriz, recibió un extraño correo en el cual le piden preparar una carpeta con una serie de documentos. Hay requisitos normales como copia de la cédula de identidad y del rif, además de una carta de residencia. Pero hay dos exigencias que son algo muy grave. Le piden la “constancia de inscripción en el Partido Socialista Unido de Venezuela” y por si fuera poco también le exigen “constancia de aporte voluntario en alguna de las cuentas del PSUV”. Si eso no es sectarismo, exclusión y martillo que alguien me diga que significa. Esta gente maneja los recursos del Estado venezolano, que son para todos los venezolanos, como si fueran su alcancía personal ¡Qué desastre! Hecho en socialismo.

“TROIKA AIRLINES”. Me cuentan que uno de los líderes de la “Troika”, organización que se queda con todos los negocios de la Gobernación del Zulia, acaba de adquirir un avión privado para poder viajar con tranquilidad en el territorio nacional y no tener que estar sometido al pésimo servicio de las aerolíneas nacionales. Pancho ¿sabías eso?

INPSASEL. Muchos empleados de la Gobernación del Zulia se preguntan dónde está el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) que no hace nada para evitar los atropellos a los cuales son sometidos. Ahora les tocó en el Operativo Carnavales Seguros del Gobierno regional. El día de comienzo del operativo los tuvieron a pleno sol, sin agua y sin comida en el peladero de chivos, con el perdón de los chivos, que es la etapa II del Paseo del Lago por varias horas, mientras armaban el show de la caminata. No había ni una matica donde guarecerse, porque en las áreas verdes los arbustos apenas llegan a los tobillos. Luego los mantuvieron en los puntos de control el resto de los días, a pesar que no tienen ninguna capacitación en labores de protección civil ¿Por qué no actúan los fiscales del Inpsasel?

DENUNCIA. Me escribe un grupo de futbolistas que integran los equipos de la categoría veteranos, para denunciar que les pretenden cobrar Bs. 2 mil por equipo en cada juego que realizan en el destartalado estadio Pachencho Romero. Alegan que son instalaciones “públicas” y que además están en muy malas condiciones. Además es muy raro que quien recibe el dinero sea un funcionario y no se deposita en una cuenta oficial como sería lo normal ¿Será un cobro real o un guiso de algún vivo?

EL FRACASO. La política comunicacional de la Gobernación del Zulia trata de hacer milagros mostrando una obra que no existe. Ya es demasiado público y notorio el desastre de la gestión de Pancho. En infraestructura por ejemplo hay obras que demuestran tal fracaso. El más grave de todos es la sustitución del colector en la avenida El Milagro, sector Cotorrera. Tienen un montón de meses con la inmensa zanja abierta y nada que avanzan con el trabajo, porque cada vez que escavan más, se consiguen con chorros de agua de gran caudal y deben parar los trabajos. Esa obra debió estar lista para diciembre y aún no tiene para cuando terminar. Los sesudos ingenieros están recomendando dejar eso así y cerrar el hueco. El segundo desastre es el trabajo en la avenida Los Haticos. Ese se los comió por completo y durante varios meses. En el caso de la avería en Milagro Norte, sector Los Pescadores al final y luego de tanta alharaca y anuncios, sólo taparon los daños causados sin solucionar de fondo el problema ¿Quieren más? El domingo transité por la avenida que conduce al Aeropuerto La Chinita y quedé impresionado por el abandono de las áreas verdes del distribuidor de Palito Blanco. Lo que fueron vistosas fuentes en las dos lagunas artificiales, hoy están abandonadas. Una está totalmente seca y la otra es un jagüey de agua fangosa y la vegetación se secó por completo. Es sin contar que el pavimento de la avenida se está deteriorando gravemente. El fracaso de Pancho es estruendoso.

RECLAMO JUSTO. Me escriben los jueces jubilados del Zulia para denunciar que no recibieron el aumento del 15% que anunció el presidente Maduro para todas las escalas salariales. Cuando reclamaron, la respuesta que recibieron fue que no les correspondía por estar en un grado superior. Ya se han hecho varias reuniones con el magistrado Francisco Carrasquero para mejorar los pobres beneficios de los jueces jubilados y hay una promesa de emitir una resolución que les homologue sus ingresos y demás beneficios con los jueces activos. Sin embargo, hasta ahora nada de eso ha ocurrido y temen que el TSJ los considere ciudadanos de segunda categoría.

HCM. A raíz de mi comentario de la semana pasada sobre los graves problemas en la cobertura y atención de los beneficiarios del HCM que contrató la Gobernación del Zulia, me llega más información. Me cuentan que los reembolsos por pago de medicinas se tardaban 45 días hábiles en ser cancelados, pero desde mediados de año pasado el tiempo de espera supera los 70 días hábiles para que el asegurado reciba su dinero. Por cierto Pancho, me informan que los reintegros que quedaron pendientes de 2012 no quisiste pagarlos porque alegaste que eso eran deudas de Pablo Pérez. Pancho ¿Será que el personal que se vio afectado tiene la culpa de tus diferencias políticas con la anterior gestión? Las deudas de ese tipo son “institucionales”. La crisis del HCM de la Gobernación del Zulia avanza a paso de vencedores.

INDIGNADO. Me escribe un jubilado petrolero para contarme que acudió a la Oficina de Atención al Jubilado ubicado en las Torres Petroleras de Maracaibo, con el fin de tramitar su pensión y no la pudieron procesar porque no tenían tóner para imprimir los documentos. Le dijeron que fuera en marzo para ver si era posible hacer la tramitación ¡Hecho en socialismo!

Darwin Chávez|@darwinch857|www.verdadesyrumores.com