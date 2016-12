Darwin ChÃ¡vez: Verdades y Rumores

LAS ENCUESTAS. Tal como lo he venido comentando para nada mejora la intención de voto del Gobierno en la difícil ruta al 6D. Todas las encuestas les dan proyecciones muy negativas. Hasta Hinterlaces que es la encuestadora aliada del Gobierno, obtiene unos datos en sus mediciones que no son nada agradables. La última investigación de Datanalisis arroja una diferencia de 35% a favor de la oposición, lo que se traduce en una cuesta muy empinada para remontar en tan poco tiempo y con tan pocas opciones para convencer a la gente sobre la necesidad que la mayoría en la Asamblea Nacional sea del PSUV. Esta encuestadora estima una participación de 70%, o sea que 7 de cada 10 venezolanos acudirá a votar y eso no le conviene al Gobierno, quien sigue intentando generar miedo y desmotivación en los electores. 92% de los consultados estiman que la situación del país es muy mala. A este último dato hay que prestar mucha atención, porque la intención de voto viene muy amarrada a la percepción que el elector tenga sobre la situación del país y esta es marcada directamente por su situación personal. Hagamos un ejercicio tomando como parámetros el resultado de Datanalisis y dos recomendaciones que siempre hace un reconocido encuestador. Si la diferencia es de 35%, debemos restar 8% como un margen de error, eso arroja que la diferencia debe ser 27%, pero a ese número le quitamos 3% que es más o menos lo que puede sumar el Gobierno con sus maniobras de última hora a las que mucha gente llama trampa, pero que en el fondo son abusos de poder. Cuando hacemos este último ejercicio la diferencia queda en 24% y eso es un margen muy grande y grave de votos a favor de la oposición y contra el Gobierno. Mi apreciación es que el 6D se puede producir un tsunami que acabe con las aspiraciones electorales del Gobierno. Además hay que prestar mucha atención al voto oculto, que son todas aquellas personas que por distintas razones ocultan su verdadera intención de voto para no afectar sus intereses bien sea porque son empleados públicos o se benefician de alguna misión. Si ese voto oculto se expresa con fuerza, el deslave electoral para el Gobierno puede ser mucho mayor. Hasta en sus propios funcionarios hay cansancio y hastío por la incompetencia del régimen y la maloliente corrupción.

Â

MORAL “RELATIVIZADA”. El “narcoescándalo” protagonizado por los sobrinos sigue y seguirá siendo noticia, a pesar del interés del cogollo rojo de disminuir su importancia con alegatos que son difíciles de digerir para la mayoría. Muchas cosas merecen ser analizadas de este problema que tiene incidencia nacional e internacional. En el país, es un escándalo en la opinión pública y refuerza el interés o la decisión de buena parte de los electores que votarán el 6D por un cambio. En el terreno judicial no pasará nada, por ahora, porque ellos controlan el Poder Judicial y nadie se atreverá a abrir una averiguación real del hecho. Por cierto, aún la Fiscal General de la República no dice ni media palabra sobre el tema. Coincido con Diosdado Cabello y Elvis Amoroso en uno de sus argumentos y es que no se le puede endosar a la Primera Combatiente la conducta de sus sobrinos, pero en lo que sí tienen que explayarse en explicaciones es como este par de muchachos aparentemente usaban recursos del Estado para sus actividades particulares. Por ejemplo, se señala extraoficialmente que hay militares de la Aviación y Casa Militar involucrados y eso debe ser explicado con mucho detalle por el Gobierno. Tienen que explicar cómo estos muchachos eran accionistas de empresas en varios países y llevaban una vida de lujos cuyo mejor ejemplo es el uso de un avión privado para viajar y el disfrute de mansiones y yates dignos de millonarios en República Dominicana. Alguien les dio ese poder, porque dudo que lo hayan tomado por decisión particular. Mientras más tratan algunos voceros oficiales de desvirtuar lo ocurrido, más oscuro ponen el asunto. Los sucesos han generado mucho malestar en el sector institucional de la Fuerza Armada que cuestiona los altos niveles de corrupción que existen en el Gobierno. Quien considere que todos los militares se han corrompido, está absolutamente equivocado. Sólo un grupito se ha beneficiado del poder, mientras que la mayoría padece los mismos problemas del común de los venezolanos. A nivel internacional la cosa se pone bastante fea, porque los implicados están cantando ante la presión de los fiscales federales y los investigadores de la DEA y seguro estarán aportando mucha información para los casos que el Gobierno de los Estados Unidos maneja contra altos funcionarios del Gobierno y del PSUV. Y sobre todo ahora es un nuevo peligro contra quienes no había nada y ahora pueden armar un caso contra ellos. La justicia de los EEUU no perdona a los implicados en dos delitos fundamentales: terrorismo y narcotráfico. Y ahora mucho menos a raíz de los sangrientos atentados perpetrados en París. A partir de ahora para los implicados, directa o indirectamente, serán muy pocos los lugares del mundo donde puedan sentirse tranquilos. Pero hay algo más grave y es cómo desde el poder se alimenta la crisis moral que toca profundamente a la sociedad venezolana. El profesor Américo Gollo me lo explicó muy bien, cuando alegó que en Venezuela quienes manejan y abusan del poder han “relativizado” el concepto de moral, porque para ellos es moral todo aquello en lo cual estén involucrados importantes personajes del proceso o vaya en beneficio de la revolución, pero todo lo que hagan aquellos que no son parte del proceso es inmoral. Para ellos no es inmoral que se han despalillado $25 mil millones de Cadivi, según denunció Jorge Giordani, pero si es inmoral que Lorenzo Mendoza en una conversación privada mencione al FMI. Contra los personajes rojos y sus secuaces que se robaron esos $25 mil millones no hay una averiguación abierta, pero contra Mendoza si piden hasta su encarcelamiento. Para ellos se trata de un secuestro, montaje o show para dañar la imagen de altas personalidades; pero para nada merece ser investigado. Han destrozado la moral en Venezuela.

RICO ENCHUFADO. Me informan que hay un poderoso enchufado rojo en el Zulia, quien al parecer es actualmente parlamentario, que acaba de comprar un hotel de 55 habitaciones ubicado en la Av. Las Delicias de Maracaibo. Lo más curioso del caso es que pagó la propiedad totalmente en dólares ¿dólares? Si dólares, de esos a los que no cualquier venezolano tiene acceso ¿Cuántos cupos electrónicos o viajeros habrá reunido? ¿Cuántas operaciones de compra del dólar Simadi habrá hecho? ¿De dónde proviene esa enorme cantidad de dólares? ¿Los parlamentarios ganan en dólares? ¿Habrá declarado la tenencia de esos dólares? Todas estas preguntas surgieron en mi mente ante el volumen de la operación en dólares, cuando en Venezuela no cualquiera tiene acceso a la moneda norteamericana. El hotel ya tiene una clientela garantizada, porque supuestamente ya está acordado que será alquilado casi en su totalidad a una importante empresa constructora brasileña que tiene varias obras en el Zulia. Estoy indagando más detalles sobre la transacción y el personaje involucrado.

NUEVA PITA. El pobre Pancho sigue llevando la pita pareja en cada acto de masas a donde acude. Lo vivió en la Bajada de la Virgen de La Chinita y se repitió este 18 de noviembre en la eucaristía por el día de nuestra santa patrona. En esta ocasión no me lo contaron, sino que lo vi yo mismo porque tradicionalmente acudo a la misa. Cuando Pancho llegó la pita fue estruendosa y de poco valió la gente que llevaron vestidas de rojo para apoyarlo. No sólo lo pitaron cuando llegó rodeado de escoltas, sino que en cada ocasión que lo mostraban en las pantallas gigantes se repetía el abucheo. Para mayor molestia cuando la Alcaldesa de Maracaibo, Eveling de Rosales, llegó con sus hijos fue aplaudida. Pero el clímax de la arre… fue cuando los aplausos se desbordaron al llegar el Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien además fue abordado por el pueblo ahí reunido al terminar la misa e intentó salir. HCR sigue recibiendo masivo apoyo de los ciudadanos, mientras el otro lo que recibe son pitas.

ABUSO LABORAL. Hablando de abusos, me informan que en la Gobernación del Zulia arreció la persecución contra el personal a quienes están obligando a llenar el 1×10. En las instrucciones giradas las dicen a los empleados y obreros que si tienen algún familiar abiertamente opositor, deben buscar completar el 1×10 con amigos o vecinos. Si eso no es un abuso laboral ¿Cómo se llama entonces?

CAMPAÑA. Con todas las limitaciones propias de enfrentarse a un Gobierno que usa y abusa del poder, la oposición en el Zulia arrancó muy bien su campaña. En el circuito 7 que integran las parroquias Cacique Mara, Cecilio Acosta y Cristo de Aranza el candidato Juan Pablo Guanipa no sólo comenzó bien, sino que dio muestras de Unidad al estar acompañado del ex Alcalde de Maracaibo y dirigente regional de Un Nuevo Tiempo, Daniel Ponne, y del coordinador regional de Voluntad Popular, Lester Toledo, entre otros representantes de los demás partidos. Hicieron una caminata de más de 5 kilómetros donde participó la dirigencia de todos los partidos de la MUD del Zulia. Guanipa no sólo está encaminado a ganar el 6D, sino también está llamado a asumir posiciones en la nueva Asamblea Nacional y en la transición política que está por venir. Por cierto, la campaña de JPG me parece que va mucho más allá de la elección del 6D y hasta su comportamiento denota que está tratando de convertirse en una figura que promueva la Unidad en el Zulia. El mensaje no se limita a su circuito, sino que va dirigido a toda la ciudadanía. Después del 6D se puede abrir el juego político de forma muy interesante.

BACHAQUEO PERIJANERO. Tremendo enredo hay en el municipio Rosario de Perijá con el bachaqueo de productos de Mercal. Me dicen que el negocio del bachaqueo con esos productos regulados que deberían estar única y exclusivamente a la venta directa al pueblo, se maneja desde la Alcaldía de Rosario de Perijá. El negocio es tan lucrativo que hasta enfrentamientos armados han ocurrido. A diario son desviados cargamentos de arroz, pasta y otros alimentos para venderlos a precios muy elevados en el mercado negro.

TRÁFICO FRONTERIZO. Un patriota cooperante me escribe desde el municipio Jesús María Semprún para que le informe a los sabuesos del Sebin que deben investigar la mafia “oficial” que trafica con los materiales de construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela en ese municipio. Buena parte de los insumos para construir casas, los sacan hacia Colombia donde les pagan muy bien por eso. Si quieren encontrar a los culpables, el patriota cooperante me dice que vayan directamente a la Alcaldía de esa localidad.

PANCHO ¿COMUNISTA? Un patriota cooperante me escribió el pasado sábado para contarme los detalles del fiasco en el acto de inicio de campaña del PSUV en el municipio Miranda del estado Zulia. El evento de ¿masas? se montó en la Plaza Miranda y Pancho encabezó la actividad de inicio de campaña. La asistencia de seguidores del oficialismo fue bastante escuálida. En la tarima usaron una obra del artista mirandino Gabriel Bracho donde resaltaba el rostro de Simón Bolívar. En su discurso Pancho habló que Bracho era comunista y que el comunismo es el único sistema político que le garantiza “calidad de vida” al pueblo. Pancho ¿A cuál calidad de vida te refieres porque ya en Venezuela no la tenemos? Si quieres medir la calidad de vida que aporta el comunismo pregúntale a los cubanos o a los que vivieron en la desaparecida Unión Soviética.

¡FUERA, FUERA! El pasado lunes 16/11/2015 el candidato rico del PSUV, Fidel Madroñero, llegó a la Universidad Católica Cecilio Acosta con una caravana de seis camionetas de alta cilindrada y lujo. Estaba escoltado por diez funcionarios armados. Cuando los estudiantes notaron su presencia, se armó un escándalo y el abucheo fue de tal magnitud que Madroñero se montó en su caravana y salió raudo hacia otro destino. Por cierto ¿Será verdad que Fidel es el menos querido de los candidatos en el PSUV?

ENCUESTA. Hace algunos días conversé amenamente con mi amigo el economista, Francisco Rojas, y éste me confesó que había visto una encuesta en la cual Omar Prieto tiene mejor imagen positiva que Pancho. Prometió que pedirá una copia de los resultados para ver la diferencia entre ambos.

ESCÁNDALO. Estalló en el alto gobierno un grave impasse con Rafael Ramírez, porque confirmaron que un muy cercano colaborador de RR en PDVSA es supuestamente agente de la CIA y les pasaba información clave sobre lo que ocurría en el alto gobierno. Ante la confirmación me cuentan que el presidente Nicolás Maduro ordenó investigar a fondo a Rafael Reiter.

CIRCUITO 8. Me informan que en el circuito 8 de Maracaibo que integran las parroquias Manuel Dagnino, Luis Hurtado Higuera, Francisco Eugenio Bustamante y San Isidro, el candidato de la Unidad, William Barrientos, está capitalizando el descontento de la población y el anhelo de cambio. Mientras tanto, en la candidatura del PSUV representada por Willy Casanova, hay serios problemas porque no hay unidad plena y existen diferencias muy fuertes en la parroquia Manuel Dagnino. Barrientos está haciendo un gran esfuerzo porque no tiene suplente en este momento, por los problemas legales de Yorman Barillas.

AUDIENCIA PRELIMINAR. Los abogados y el entorno familiar de Manuel Rosales esperan que ahora si convoquen oficialmente la audiencia preliminar para el 10 de diciembre, tal como se anunció. Recordemos que la audiencia prevista para el 12 de noviembre no se hizo porque nunca fue programada, a pesar que los defensores de MR habían sido notificados. Casualmente será el mismo día que le toca a Antonio Ledezma. Vamos a ver que jugada monta el Gobierno para Rosales y Ledezma en esta nueva cita judicial.

ABUSOS. En el marco de las OLP se vienen cometiendo abusos. Los jefes militares de la región deberían fiscalizar lo que están haciendo algunos de sus dirigidos. Me informa que hace pocos días se ejecutaron dos acciones que al parecer son ilegales. La primera contra la panadería Macau en la zona norte de Maracaibo. Ahí llegó una comisión de la OLP y decomisó sin aparente razón media gandola de harina de trigo en sacos. De nada valió la documentación mostrada por los encargados del negocio y mucho menos el malestar de los clientes. El otro hecho ocurrió en Las Pulgas cuando otra comisión de la OLP violentó en plena madrugada la seguridad de un negocio mayorista de víveres y cargaron con muchos productos no regulados, incluyendo un lote de sardinas ahumadas ¿Pancho sabías de estos abusos?

¿MIEDO? Las revelaciones sobre el supuesto espionaje que Estados Unidos hizo contra altos funcionarios de PDVSA, prendió las alarmas en la industria. Muy temprano desde este jueves se hicieron importantes reuniones en las sedes de la petrolera para pedir prudencia en todo lo que se habla a través de llamadas, mensajería y correo electrónico. Aunque la prevención siempre es útil, creo que en este caso el daño ya está hecho porque si los vigilaron durante tantos años, ya los gringos tienen todo lo necesario.

CIRCUITO 4. A pesar de todo el exorbitante gasto de campaña del candidato del PSUV, Fidel Madroñero, a la calladita y con mucha austeridad la candidata de la Unidad, Elimar Díaz, viene calando en los electores y una encuesta recién concluida le favorece con 7% de diferencia contra Madroñero. Se acabaron los favores.

ADMISION. La autodesignación de Pancho como director del CBPEZ es la admisión clara y directa del fracaso de su gestión en materia de seguridad. Sin comentarios.

Darwin Chávez|@darwinch857|www.verdadesyrumores.com