Darwin ChÃ¡vez: Verdades y Rumores

Verdades y Rumores

ERRORES Y DUDAS. Luego de tanta fanfarria sobre las supuestas medidas económicas y tributarias que anunciaría el Presidente el lunes en la noche, no fue hasta el martes que se develó el misterio. Lamentablemente las supuestas medidas sólo generarán más calamidad y deterioro a la economía, porque refuerzan la política de controles que es una de las causas del desastre que estamos viviendo. El sólo hecho que el Presidente y el fulano Comando sean quienes coloquen los precios, ya es una aberración porque cada empresa y cada producto tienen su propia estructura de costos y eso no lo maneja, ni entiende el Gobierno. Pero además, el castigar a quienes usen el dólar paralelo para marcar sus precios, es una locura porque el régimen no libera dólares y muchos empresarios están trayendo productos o materia prima comprando sus divisas en el mercado negro. El Gobierno ni vende, ni subasta, ni liquida dólares y como ejemplo válido está el caso de Pfizer de Venezuela que casi cierra sus operaciones porque la deuda en dólares del Gobierno es muy alta, tal como lo advertimos en Área Privada de Verdades y Rumores esta semana (LEA: http://verdadesyrumores.com/extra-la-crisis-hizo-metastasis-en-pfizer-de-venezuela/). Claramente el Gobierno y especialmente Maduro está entrampado entre las visiones que sobre la crisis tienen radicales y moderados. Fíjense que Maduro anunció que anunciaría medidas tributarias y terminó no anunciando nada de eso que dijo que anunciaría. El Gobierno está paralizado entre quienes consideran que deben aferrarse al Plan de la Patria y quienes estiman que debe haber un viraje que permita desencallar la economía y salvar el proceso ¿O el pellejo? Y mientras la crisis económica los agobia, se tratan de preparar para la crisis política que se les avecina con la posible derrota del 6D. Como ya hemos comentado en Área Privada de VyR (LEA: http://verdadesyrumores.com/crisis-no-mejora-la-intencion-electoral-a-favor-del-gobierno/) la intención de voto favor del Gobierno no mejora y eso los lleva a construir tres escenarios negativos y uno positivo. Los negativos: perder de forma abrumadora y eso puede significar que la MUD obtenga la mayoría calificada. El segundo escenario es perder y eso implicaría ceder la mayoría simple. Y el último es perder muy cerrado que no le dejaría mayoría a ninguno de los bandos. Mientras que el positivo es ganar muy cerrado sin tener mayoría por lo menos simple. La posible derrota los carga de cabeza porque eso implicaría el comienzo del fin de la hegemonía total y ellos no saben hacer política sin ese control total. No tienen ni idea de cómo conducirse en un escenario de equilibro institucional y por eso buscan y buscan al interlocutor válido, pero aún no tienen a esa figura. Recuerden que les mencioné hace algunos días que le habían propuesto esa posibilidad a Rafael Ramírez y este en un primer momento se negó, pero ahora parece que si está dispuesto y por eso se activó hace varios días sospechosamente con el tema petrolero y la reunión de la OPEP. El otro que podría asumir ese rol es Diosdado Cabello a pesar de su imagen de radical. Sobre él consulté a varias fuentes y me dicen que DC es una cara ante los medios y ante la dirigencia del PSUV y otra cosa es su relación con la oposición. De hecho me dijeron algo que me sorprendió mucho: “Diosdado es quien mejor comunicación tiene con la oposición y no para presionar. Hay buen trato de él hacia la mayoría de los parlamentarios de la Unidad”. Eso me llamó mucho la atención y amplió mi percepción sobre el papel que puede jugar DC en cuanto al respeto de los resultados del 6D y sobre cualquier otro evento sobrevenido. El Gobierno maneja tres escenarios para poner en marcha en el caso de una derrota el 6D: radicalizarse, adaptarse al nuevo esquema institucional o una transición buscando que la oposición asuma el Gobierno y la crisis los acabe a ellos. Hay muchas más dudas que certezas en el Gobierno ante lo que se les avecina en las elecciones.

COLAPSO PETROLERO. Graves, muy graves son los detalles que me llegan sobre la actual operatividad en la Gerencia de Exploración y Producción de PDVSA Occidente. La falta de mantenimiento está causando múltiples problemas en las plantas, pozos y sistemas de tuberías de la industria y eso puede traer incidentes desagradables. Los problemas son a todo nivel y eso está causando un impacto importante en la producción petrolera en el lago. La meta es la extracción de 750 mil b/d y a duras penas llegan a 380 mil b/d y eso gracias a las empresas mixtas, porque el aporte directo de PDVSA es casi cero. Las mixtas que están cubriendo parcialmente el cupo total son: PetroWarao, Petro Regional del Lago, PetroSiven, China Petrol y PetroCabimas. Llama la atención que estas producen casi todos los 380 mil b/d con apenas el 10% de lo que gasta PDVSA Occidente para no producir casi nada. Mientras los campos, instalaciones y equipos de Occidente son un desastre a pesar de la enorme cantidad de dinero que se destina, en las instalaciones de las mixtas reina la operatividad y la seguridad. Pero además con cero contaminación al lago porque estas si respetan las normativas ambientales internacionales. Un trabajador de mantenimiento dio en el clavo del asunto al decir que en PDVSA son los “artistas del desastre” porque fueron buenos para expropiar de todo, pero mejores aún para volverlos “mierda” ( disculpen la palabra ) en sólo seis años. Cuando consulté sobre aquel plan de recuperación de la producción de Occidente que anunció Eulogio del Pino, me respondieron que están obligados a hacerlo porque si no van a cerrar la gerencia por improductiva.

MR LOS SORPRENDIÓ. Nada de lo que el Gobierno ha hecho contra Manuel Rosales a su regreso al país sorprende, lo que si sorprendió al régimen fue que éste si llegara a Maracaibo. A pesar de haber reforzado hasta la exageración la presencia militar en el Aeropuerto La Chinita desde el miércoles anterior a su regreso, hasta el jueves 15/10/2015 en horas de la mañana el Gobierno estaba seguro que no vendría y por eso no se ultimaron ciertos detalles. Cuando se confirmó que estaba en Aruba listo para abordar el vuelo de Laser que lo traería a Maracaibo no se sabía en definitiva qué harían con él: si dejarlo en la capital zuliana o llevarlo a Caracas. Sobre la marcha se cruzaron muchas informaciones y a última hora la fiscal recibe la orden de embarcarlo de inmediato a Caracas. La incertidumbre se mantuvo en la capital, cuando se decía que lo llevarían a la sede de Sebin en Plaza Venezuela, donde funciona la famosa “Tumba”, otros alegaban que sería llevado de inmediato a Ramo Verde y al final lo recluyen en El Helicoide. Si Manuel Rosales y su equipo buscaban que su regreso y detención fuera tema de conversación en la opinión pública, lo lograron porque se habló y se sigue hablando sobre el caso. Unos preguntan con insistencia porque decidió regresar para ir preso, teniendo la posibilidad de permanecer en Panamá con plena libertad. Varios me han preguntado la razón y a todos les digo lo mismo: sólo en el momento que piensen como políticos, podrán entender el significado de esa jugada. Todos los políticos tienen el liderazgo como el insumo fundamental para su crecimiento y esa cualidad se alimenta y construye de varios aspectos, entre ellos la capacidad de saber cuándo, cómo y dónde se deben tomar ciertas decisiones y ejecutar acciones. Lo dije y lo sostengo, este era y sigue siendo el momento adecuado para su regreso tomando en cuenta la severa crisis que padece el país y la necesidad de sumar más voluntades al creciente interés del pueblo venezolano por un cambio del modelo, 8 de cada 10 lo anhelan, por lo que la llegada de Manuel Rosales puede ser un motivante importante para los electores, sobre todo en el Zulia. Casualmente el día viernes caminaba con mi esposa por el Paseo Ciencias en pleno centro de Maracaibo y los trabajadores de la economía informal sólo hablaban del tema y hasta uno de ellos soltó una ingeniosa frase: “Ese sale de ahí para ser Presidente”. Más allá de las normales especulaciones a favor o en contra, se habló y se habla del tema con insistencia. Su regreso sirve hasta para demostrar que el Gobierno acelera su estrategia de reforzar el miedo, porque si él venía a entregarse y no tiene ni una pizca de peligro ¿Para qué tanto despliegue como si se tratara, por ejemplo, del “Chapo” Guzmán? Ese intenso e innecesario operativo no sólo obedece a castigar a Rosales, sino también para generar temor en la población y reafirmar la autoridad “suprema” del Gobierno. Por otro lado, en la medida que el Gobierno tiene la necesidad de reafirmar su posición ante sus electores, buscará acelerar el juicio y podrían hasta condenarlo antes del 6D. Hasta ahora con el trato que le han dado, se acaba con aquella matriz creada sobre su acuerdo con el Gobierno. Como me dijo un amigo de la oposición: Manuel no tiene nada que le interese al Gobierno en la actualidad y más bien es un problema para ellos. Sólo el tiempo dirá si al final Rosales gana o pierde con su retorno. Por ahora está ganando, por la mínima, pero está ganando.

CONFLICTO EN PANORAMA. Sigue creciendo en intensidad el conflicto laboral en el diario PANORAMA, por cuanto los colegas periodistas se mantienen en pie de lucha por mejorar sus reivindicaciones laborales y no aceptan las imposiciones del patrono. De hecho el aumento del salario mínimo y las modificaciones del bono de alimentación anunciado por Maduro, han reforzado la lucha de los comunicadores. El contrato se vence el 1ro de noviembre y aún no hay un acuerdo porque se mantiene la unidad para exigir un mejor convenio laboral. Mientras la mayor parte de los periodistas se mantienen opuestos a la propuesta patronal, la empresa mantiene la presión alegando que el 6 de noviembre sólo recibirán sus utilidades aquellos que firmaron su propuesta. Pero no sólo los ánimos están caldeados con los periodistas, sino que en el Sindicato de Obreros y Empleados que ya había firmado con la empresa también están molestos y a raíz del aumento del salario mínimo decretado por el Presidente están exigiendo una urgente revisión de las escalas. Uno de los alegatos patronales es que la empresa está en saldo rojo, pero eso no coincide con el bacanal que harán este jueves 22 de octubre en Caracas, Torre BOD de La Castellana, para celebrar los 100 años del diario donde abundará la comida y el buen escocés. En la sala de redacción se comenta que harán ese enorme gasto y no quieren ajustar la cobertura del HCM y mucho menos mejorar el resto de los beneficios laborales. Pica, se extiende y se enreda el conflicto laboral en PANORAMA.

CAOS EN INFRAESTRUCTURA. A raíz de mi comentario de la semana pasada sobre el caos que impera en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Zulia, llegan más detalles sobre los problemas que mantienen paralizadas las obras de la gestión de Pancho desde hace más de seis meses. Uno de los casos más graves son las 200 casas que debían haber sido entregadas en julio porque en su mayoría estaban en los detalles finales, pero al llegar Jairo Ramírez todas se paralizaron para adelantar las famosas averiguaciones, que ahora son la especialidad de la casa. En este momento el costo de culminación es mayor por efectos de la inflación y no hay dinero para terminarlas. Pancho ¿Quién se hará responsable del daño patrimonial? ¿Quién se hará cargo del costo político de haber dejado sin casas a 200 familias? ¿Quién asumirá la culpa ante las familias a las cuales les tumbaron su rancho con la promesa de una casa y ahora no tienen rancho y menos casa? En una reciente reunión del PSUV, Jairo dijo que tenía muchas obras por entregar pero que las estaba guardando para los días más fuertes de la campaña. Me explica una fuente que si no hay nuevas obras contratadas y a las que estaban en ejecución les rescindió los contratos ¿A cuáles se refiere? Pancho ¿Quieres un ejemplo? Aquí está: resulta que los 56 habitantes del Residencias Los Totumos ubicada en la Av. 18 entre calles 84 y 85, No. 84A-30, diagonal a la propia Secretaria de Infraestructura, temen que un tramo de la cañada La Negra termine de tragarse su estacionamiento, luego que la nueva Secretaria de Infraestructura paralizara la construcción del muro de contención que iba a ser levantado por la vieja Secretaría de Infraestructura. Todo estaba listo para los trabajos porque habían sido aprobados en 2014. Hasta se deforestó el área donde estaría el muro y había obreros, materiales y maquinaria destacada para las labores; pero al llegar Jairo Ramírez todo eso se paró. No sólo los habitantes de Los Totumos están en riesgo, sino que hay una señora que corre el riesgo que la cañada se lleve su casa, porque al quitar los cujíes que contenían el cauce de la quebrada, con un fuerte aguacero ese torrente le puede destruir su vivienda.

LARRY LINARES. Este exgerente de PDVSA que fue detenido por denunciar la corrupción en la compra de 40 lanchas en Operaciones Acuáticas, sigue privado de su libertad. La semana pasada de nuevo fue diferida su audiencia preliminar, porque las fiscales nacionales que tienen el caso no quieren recibir las evidencias de su inocencia que tiene la defensa de Larry Linares, alegando que PDVSA no ha entregado sus pruebas sobre la culpabilidad del detenido y mientras eso no ocurra “no pueden hacer nada”. Los familiares de Linares temen que lo usen como chivo expiatorio, cuando él más bien recuperó el contrato y logró que la empresa de EEUU entregara finalmente las 40 lanchas.

¿MORAL? Pancho, aprovechando que ahora hablas mucho de moralidad y de la justificación de los excesivos gastos que tienen ciertas personas, me gustaría preguntarte algo ¿Cómo el chofer asignado a un devaluado secretario de tu gabinete puede tener una camioneta Toyota 2015 nueva de paquete? ¿Cómo un trabajador que devenga aproximadamente unos Bs. 12 mil mensual como salario integral puede comprar una camioneta que cuesta Bs. 6.308.610,63 según la lista de precios en la página oficial de Toyota de Venezuela? Ahí te dejo esas inquietudes.

INFLACIÓN. No sólo los venezolanos estamos padeciendo por la elevada inflación, sino que hasta los propios cubanos que trabajan en Venezuela se están quejando de los altos precios. La queja es tan grande que hasta de Gobierno a Gobierno se planteó el tema y se amenazó con el retiro de todo el personal cubano destacado en el país, como consecuencia de las subidas de precios. Me informan que ese posible retiro fue uno de los temas que llevó en agenda el presidente Maduro en su reciente e intempestivo viaje a La Habana.

LORENZO. La persecución del Gobierno contra el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, obedece a la necesidad de infundir miedo en la población y además buscar culpables para sostener el argumento de la guerra económica. La acusación no tiene pies ni cabeza, pero la situación adversa del Gobierno los lleva a cometer errores. No creo que lo pongan preso, pero por lo menos lo van a citar en la Fiscalía para exhibir el poder del Gobierno.

COPEI. Se acerca la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que puede generar cambios en la maqueta de candidaturas de la MUD. Hay muchos intereses en juego, incluyendo los del Gobierno porque me aseguran que quienes acudieron al TSJ no son aliados del régimen, pero éste aprovechó su recurso para enredar a la oposición. De darse la incorporación de los candidatos de Copei, en el Zulia se mueven dos suplencias. José Lombardi asumiría la suplencia de Omar Barboza en el circuito 1 de Perijá y Orlando Medina sería el suplente de Hernán Alemán en el circuito 10 de la COL. Me recomiendan que no crea mucho de los argumentos de Roberto Henríquez.

FIN DEL REINADO. Esa frase la usó un amigo de Lara al informarme que los cálculos del cogollo del PSUV larense indican que en el mejor de los casos pierden 5 a 4 el 6D. La cosa pudiera empeorar en la medida que las secuelas de la crisis erosionan al Gobierno. Actualmente de los 9 parlamentarios guaros, 6 son del PSUV y 3 de la MUD.

¿GOLF? Pancho te quiero preguntar si leíste bien el documento que firmaste para acordar con el presidente del Hotel Intercontinental la construcción de las áreas deportivas de la nueva etapa del Paseo del Lago y que básicamente es un medio campo de golf ¿golf? Si golf. De verdad no entiendo las razones para construir un campo para un deporte que pocos, muy pocos practican en Maracaibo. Pero no sólo es que lo practican pocos, sino que es un deporte muy costoso por los implementos que usan. No me imagino a los niños de Cerros de Marín, Don Bosco, Santa Rosa, Altos de Jalisco, Teotiste de Gallegos o La Salina llegando con sus “caddies” a practicar golf. Dicen que ese campo es para complacer a uno de la “Troika” a quien le gusta del golf y le parece muy lejos ir al Maracaibo Country Club.

AEROPUERTO. El pasado sábado tuve que ir al Aeropuerto La Chinita y quedé impresionado por el deterioro de la terminal aérea. El aire acondicionado no existe en la sala principal y apenas hay algo de fresco en la Feria de Comida. Los baños principales están cerrados supuestamente por remodelación, aunque no se veía movimiento de trabajo en ellos. El estacionamiento está lleno de huecos, pero además tiene parte de la cerca y portones en el piso en varios tramos y además sin ninguna seguridad. Muy mal aspecto brinda el aeropuerto en la actualidad.

RUMOR. Me cuentan que un miembro del entorno presidencial tuvo que ser sacado al exterior, porque lo están acusando en el PSUV de manejar altos contratos para sus amigos e influencias en el otorgamiento de dólares. Lo sacaron de paseo para que baje la marea.

PUERTOS. Parece que el diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, se quedó corto al denunciar que el Gobierno tiene 130 mil toneladas de comidas represadas en los puertos para sacarla en la recta final de la campaña. Me dicen que es mucho más y que solo en Puerto Cabello hay más de 24 buques cargados con comida que estan fondeados a la espera de descarga. Me temo que buena parte de todo eso se pierda porque todos sabemos la ineficiencia del Gobierno para la distribución. Pero además es bueno puntualizar que el negocio para los enchufados está en comprar y traer, más no en distribuir.

MARTILLO Y CONFESION. Me cuenta un “agaporno” de esos que sólo hablan con la colega Yrmana Almarza que en la reunión del martillo a los empresarios que se hizo a finales de la semana pasada en la Gobernación del Zulia, no sólo el “ex VG” habló de pagar para que participen en una expo, sino que dijo otras cosas muy graves. Entre ellas admitió que él es empresario y también víctima de la crisis generada por los “malos gobiernos como éste”, pero además tiró al pajón a un empresario que estaba ahí al revelar que la Gobernación lo estaba apoyando para instalar una fábrica de enlatados y eso era desconocido por el resto de los empresarios presentes, quienes ante semejante revelación se miraron a la cara y recordaron que ellos sólo han recibido inspecciones, multas y amenazas del Gobierno. Pancho pregunta qué pasó en esa reunión.

PAÍS DE LOCOS. Varios, pero varios días estuvieron paralizadas las lanchas que hacen el transporte lacustre entre Los Puertos de Altagracia y Maracaibo, porque no había gasoil para llenar sus tanques. Lo más llamativo del caso es que en el municipio Miranda funciona uno de los terminales de embarque de combustible más importantes de PDVSA como es Puerto Miranda.

SALA SITUACIONAL. El PSUV ya está instalando una Sala Situacional Electoral en el Club El Tablazo, ubicado en el sur de Maracaibo. En los últimos días han llegado todos los equipos.

AL CIERRE. Me informan que el Zar de la Economía, general Rodolfo Marco Torres, pudiera salir rápidamente luego del 6D porque el presidente Maduro no está nada contento con su trabajo y hasta paró todas las iniciativas y decisiones que el ministro había tomado. Al parecer hay cosas raras y ahora hay un equipo liderado por el propio jefe del Estado revisando cada cosa.

Darwin Chávez|@darwinch857|www.verdadesyrumores