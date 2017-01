Darwin ChÃ¡vez: Verdades y Rumores

INTERÉS FRUSTRADO. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros tuvo un elevado interés por conseguir una entrevista con el Papa Francisco durante la gira de éste por Cuba. Por eso pidió ayuda a los cubanos para obtener esa audiencia con el Sumo Pontífice. Sus mediadores le prometieron ayudarlo, pero no lo hicieron. Los cubanos no quisieron solicitar la reunión, porque consideraron que no era conveniente para no afectar la restitución plena de sus relaciones con Estados Unidos. Sólo aceptaron programar la entrevista del Papa con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández viuda de Kirchner, por la nacionalidad del pontífice y además porque no implicaba peligro para sus intereses. Los cubanos están poco interesados en ayudar al Gobierno venezolano y sólo están dedicados a su nuevo mejor socio: EEUU. Por eso no es descabellado pensar que Cuba aceptó como parte del acuerdo con los gringos, colaborar en la resolución del conflicto venezolano.

EL MISTERIO DEL SU-30MK2. Todo accidente de aviación encierra grandes misterios que se resuelven, en su mayoría, luego que se realiza una investigación seria que implica el minucioso y técnico análisis de los datos que arroja la famosa caja negra, que no es negra. Una vez que se anuncia la caída del costoso avión ruso Sukhoi SU-30MK2, Flanker según denominación de la OTAN, de la Fuerza Aérea Venezolana a finales de la semana pasada y dónde lamentablemente mueren dos oficiales venezolanos, comienzan a tejerse una serie de especulaciones en torno a lo ocurrido. La versión oficial indica que el cazabombardero despegó con el fin de interceptar a una aeronave no identificada y que se presumía era del narcotráfico. Presumo que despegó de la Base Aeroespacial “Capitán Manuel Ríos”, ubicada en la población de El Sombrero, en el estado Guárico desde donde opera el Grupo Aéreo de Caza No. 11. Ahora bien, luego de consultas realizadas a fuentes conocedoras de la materia, resulta poco normal que se movilizara un caza de superioridad aérea todo tiempo que cuesta más de $40 millones para interceptar a una avioneta del narcotráfico, cuando lo ideal es que se usen los aviones más pequeños y de mantenimiento menos costoso para ese tipo de labores de vigilancia aérea. Fuentes de inteligencia reportan que durante la operación, de repente se perdió toda comunicación con los pilotos y el avión desapareció de forma misteriosa. Aparentemente no hubo mensajes de alerta sobre fallos en la aeronave. A partir de ahí las autoridades venezolanas cayeron en un limbo. Nadie sabía con exactitud qué había ocurrido y por eso apelaron a los expertos más reconocidos y que laboran, o trabajaron, para el Gobierno, con el fin de hacer una revisión completa de las trazas del radar y las imágenes satelitales disponibles. Mucho del misterio que rodea a este siniestro se podrá conocer una vez se haga toda la revisión técnica de la caja negra, cosa que presumo se debería hacer en Rusia y no en Venezuela, por la complejidad de la tarea. Los resultados preliminares de la investigación al parecer señalan que el avión fue derribado ¿Quién lo atacó? ¿El Ejército colombiano? Es poco probable porque la orden impartida desde el Gobierno neogranadino fue no caer en provocaciones con Venezuela ¿La guerrilla? Es posible porque en la zona de Apure fronteriza con el Arauca y el Vichada colombiano opera fuertemente la guerrilla de esa nación, sino recordemos el ataque al puesto fluvial de Cararabo ocurrido el 25 de febrero de 1995 y donde fueron masacrados 8 infantes de marina por la acción de una compañía de 100 hombres del Frente Domingo Laín del ELN ¿Tiene la guerrilla colombiana tal poder de fuego? Según los medios colombianos si la tiene ¿Acaso fueron grupos paramilitares? Aunque la zona no es un tradicional enclave del paramilitarismo colombiano, se informa de la presencia de pequeños grupos de paracos ¿Tienen los paras ese poder de fuego? Al parecer si lo tienen. Un especialista en la materia me explica que es probable que guerrilleros y paracos puedan disponer en su arsenal, mucho más moderno que el venezolano y colombiano, de lanzamisiles antiaéreos portátiles del tipo FIM-92 Stinger. Hasta ahora las conclusiones apuntan en un 80% a la guerrilla colombiana como los responsables ¿Pero la guerrilla es capaz de atacar un avión venezolano? Si tomamos en cuenta los nexos que se mantienen, es probable que no, pero también hay que imaginar que en la oscuridad de la noche era difícil determinar de qué país era la aeronave. Si al final de la investigación se determina que fue un ataque por parte de la guerrilla, es muy improbable que el Gobierno diga la verdad y prefiera dar otras conclusiones. Si la averiguación señala que fueron los paras, armarán un escándalo de proporciones épicas. Esperemos el desenlace de este misterio.

LÍO COPEYANO. Los problemas internos en el partido Copei siguen más vigentes que nunca, porque van a ocurrir algunos eventos en los próximos, muy próximos días, que van a ser noticia. Recordemos que la actual directiva nacional de Copei es el resultado de una decisión de la Sala Constitucional del TSJ ante una acción de amparo en tutela de intereses colectivos ejercida por quienes alegan fueron violados sus derechos por Roberto Enriquez y compañía. Ese conflicto generó que la MUD suspendiera a Copei y excluyera a sus candidatos de la maqueta de la Unidad al 6D. La decisión del TSJ obliga a la nueva directiva a cumplir con dos mandatos. El primero, consiste en la restitución de todos los presidentes y secretarios generales que fueron destituidos ilegalmente por Enríquez y compañía, cosa que está a punto de ocurrir. Y el segundo mandato, es la entrega de los 27 nombres que serían parte de las candidaturas de la MUD. La actual directiva desconoce que hará el TSJ con esos nombres, pero se supone que ordenaría a la MUD su inclusión inmediata en las candidaturas y eso debe ocurrir antes de los primeros días de noviembre, cuando se vence el lapso de sustitución de candidatos ante el CNE. Eso va a generar una fuerte polémica en la MUD porque legalmente no tienen otro remedio que acatar, les guste o no, la decisión judicial. En el caso del Zulia entrarían dos nombres de Copei: en el circuito 1 de Perijá entraría en la suplencia José Lombardi, aunque originalmente era Rogelio Boscán y en el circuito 8 de Maracaibo ingresaría Orlando Medina, aunque en principio sería Heberto Díaz. El otro cambio significativo es que saldría Rogelio Boscán de la Presidencia de Copei en el Zulia luego de 17 años y asumiría José Lombardi, mientras que la Secretaría General quedaría en manos de Gustavo Ochoa. Todo eso debe ocurrir en los próximos días. Y cuando eso ocurra los nuevos candidatos y ocupantes de cargos van a ratificar su pleno respaldo a la Unidad, buscando despejar las dudas que existen sobre la celeridad con la cual el TSJ decidió el recurso. Mientras tanto, Roberto Enríquez se mueve con el fin de evitar que el TSJ liquide sus aspiraciones de retomar el control de Copei y por eso se incorporó a la sesión de la AN que se hizo en Trujillo. Buscó, junto a Morel Rodríguez hijo, hablar con Diosdado sobre el tema.

GUYANA. Tambores de conflicto suenan en la frontera con Guyana. Me dicen que la presencia militar venezolana se ha incrementado al máximo, no sólo en hombres, sino en equipos. La misma acción ha emprendido Guyana que ya empezó a movilizar tropas al Esequibo para enfrentar cualquier agresión venezolana. Este viernes les cuento más detalles en Área Privada de Verdades y Rumores (http://verdadesyrumores.com/category/area-privada/)

EL RETORNO DE MR. Siguen trabajando a paso firme sobre la planificación para el regreso de Manuel Rosales. Me informan que hay previsto un acto de calle a comienzos del mes de octubre, con el fin de anunciar la feche definitiva del regreso. Consulté a varios amigos sobre cuál ha sido el efecto del nuevo anuncio del regreso de MR y todos coinciden que ha sido positivo a tal punto, que la mayoría de los candidatos a diputados de UNT usan volantes con el rostro y la gestión de Rosales en sus recorridos de campaña y la respuesta del pueblo es muy favorable. Mientras tanto, los abogados siguen preparando las acciones legales que desarrollarán luego de su retorno. Entre los escenarios está que lo ponga preso el Gobierno. Todos esos riesgos han sido medidos y al parecer serán asumidos. Me cuentan que hay una encuesta regional que coloca a MR en el primer lugar de imagen favorable de los liderazgos regionales y Pablo Pérez aparece en el segundo lugar.

DESASTRE COMUNICACIONAL (IX). La política comunicacional de la Gobernación del estado Zulia funciona tan mal, que uno de los flamantes asesores se da el tupé de llamar en horas de la noche a algunos medios impresos para “exigir” que esperen la llegada de notas del Gobernador porque deben ser publicadas, ya que ellos pautan avisos muy costosos. Hace algunos días hicieron la llamada a las 7PM al diario Panorama exigiendo que debían esperar una nota, cuando ya la edición estaba lista. Al final la fulana nota fue tremendo caliche y la empresa perdió tiempo y dinero con el retraso ¿Sabrán de eso los directivos de Panorama? ¿Cuál de los asesores hace esas llamadas? ¿Pancho sabías de ese atrevimiento de tu equipo comunicacional? Por cierto Pancho, ordena que le compren a OIPEEZ un Atlas del Zulia para que se enteren que la población de El Guayabo está ubicada en el municipio Catatumbo y no en Jesús María Semprún como decía una nota de prensa enviada hace algunos días.

ARRANCÓ EL PLAN. Tal como lo habíamos alertado en Área Privada de Verdades y Rumores (LEA: http://verdadesyrumores.com/escandalo-gobierno-planea-nacionalizacion-electoral-de-colombianos/) el Gobierno arrancó con el plan que pudiera conllevar a la nacionalización masiva de colombianos en Venezuela. Están maquillando sus verdaderos objetivos con la creación del Movimiento Nacional de Colombianos por la Paz, que casualmente maneja el PSUV y también casualmente coordina Jorge Rodríguez. Por ahora el plan sólo abarca a los estados Zulia, Bolívar, Miranda, Táchira, Amazonas, Apure, Vargas y el Distrito Capital. Están aspirando que se registre el 30-40% de los colombianos que están ilegales y luego esa base de datos la usarán para ofrecer una nacionalización “humanitaria” y posteriormente esos nuevos venezolanos pudieran ser “nuevos” votos para el oficialismo. Pendientes con el tema.

GUISO AÉREO. Recibo una denuncia sobre las prácticas de una funcionaria de la Aduana Aérea quien entorpece supuestamente la salida de las cargas de la mayoría de los agentes aduanales, mientras agiliza al máximo las cargas de un agente aduanal en específico. Se ha convertido en el terror de la aduana aérea, porque además se la aplica a los viajeros venezolanos que retornan con algunos productos en su equipaje que están escasos en el país y que llaman “cajita feliz”. Me dicen que tiene hasta a un emisario que pide las “colaboraciones” para ayudar en el proceso de revisión y salida de carga. Hasta tiene un vehículo último modelo y muy nuevo de esos que son impagables para un funcionario público.

CON EL MAZO Y EL TOBO. Me llamó la atención que en el programa “Con el mazo dando” de Diosdado Cabello que se hizo desde Maracaibo, Pancho participó y no participó ¿Cómo es eso? Pancho fue el invitado especial, pero no abrió la boca, pues no lo dejaron hablar. O sea estaba y no estaba ¿Por qué Diosdado le hizo ese desaire?

IMPRENTA. Tal como me lo prometieron, me llegan algunos detalles sobre cosas que supuestamente están ocurriendo en el Servicio Autónomo Imprenta del estado Zulia, ente perteneciente a la Gobernación del estado. Pancho te recomiendo que envíes a revisar lo que ahí está ocurriendo. Me informan que sería pertinente comparar todos los equipos y materiales recibidos en el acta de entrega con la gestión de Pablo Pérez, con la situación actual y van supuestamente a encontrarse algunas inconsistencias graves. Los datos que recibo indican que una de las máquinas más importantes dejó de funcionar porque una pieza electrónica se perdió y alegaron que fue un robo. Se habla de la venta de equipos y de la salida de materiales sin ningún tipo de control. Ahí te dejo ese dato.

MALESTAR. Por casualidad fui a la II etapa del Paseo del Lago y cuando estacionaba en el “peladero de chivos”, uno de los empleados entabló conversación conmigo y entre otras cosas me contó que el pobre Pancho agarró una arre… de graves proporciones para su salud porque una de las contratistas que levanta el parque de deportes extremos rompió una parte del pavimento que es muy nuevo. Me imagino que ordenó a la empresa reparar los daños.

PREGUNTA. Una de mis fuentes en San Francisco me escribió y aproveché para preguntarle por el profesor Ricardo Lobo, ya que no había escuchado de él desde que el partido VBR negoció su candidatura: “Lobo está trabajando duro montando su propia plataforma. No es aspirante a la AN, pero se prepara para futuros escenarios electorales. Su mensaje y esfuerzo está calando en las bases del PSUV en este municipio” ¿En qué andará Ricardo Lobo?

PROTECCIÓN. Así cualquiera se mete a bachaquero. Me informan que un dirigente del PSUV en la COL y con cargo de elección popular, fue atrapado con un cargamento de 24 mil kilos de arroz cuando regresaba al Zulia desde el estado Lara, pero sólo duró horas detenido ¿Saben por qué? Porque es uno de los protegidos de la “pareja mandante” del Zulia. Una vez lo capturaron, se movió la principal autoridad y ordenó su liberación. Se fijan porque la lucha contra el “bachaquerismo” es una farsa.

EL DISCURSO DE FIDEL. Pero no me refiero al anciano dictador cubano, sino al candidato del PSUV en el circuito 4, Fidel Madroñero, quien encabezó una rueda de prensa del partido rojo el día miércoles 23/09/2015. Su mensaje fue pobre, muy pobre. No hay discurso. Apelan a los lugares y culpables comunes. Ellos nunca hacen nada, ni son culpables de nada. Se dedicó a hacer boxeo de sombras porque peleó con Capriles, Manuel Rosales, Lester Toledo, Gerardo Antúnez y hasta con Yorman Barillas. Creo que Fidel Madroñero debería buscar unos buenos asesores que le ayuden a mejorar su discurso. Por lo menos dinero tiene de sobra para pagar esos asesores.

FRONTERA Y DELITO. Tal como se preveía en algunas instancias oficiales, a raíz del cierre de la frontera se han disparado los índices de criminalidad en los municipios Guajira y Mara, por cuanto muchos delincuentes quienes habían migrado al negocio del contrabando de combustibles porque era más lucrativo y menos riesgoso, ahora regresan a sus viejas andanzas. En Santa Cruz de Mara, por ejemplo, se han incrementado los robos a residencias e incluso dejaron sin telecomunicaciones a la zona porque se robaron tramos amplios del cableado de CANTV y eso dejó sin servicio telefónico a muchos hogares y comercios. Y todo eso ocurre con la ausencia casi total de vigilancia policial y además en el marco del Estado de Excepción. En Maracaibo ya se comienza a evidenciar una escalada delictiva por la misma razón, porque muchos de quienes bachaqueaban gasolina ahora regresaron a cometer delitos de otra índole.

SAQUEOS. La distribución de alimentos en el Zulia corre serio peligro, por cuanto los transportistas se están negando a traer cargas de productos de consumo masivo, porque están siendo víctimas de acciones delictivas en la Lara-Zulia, especialmente entre los municipios Cabimas y Santa Rita. Cuando transitan por la zona se ven obligados a bajar la velocidad por la presencia de obstáculos en la vía y ahí son atacados por grupos delictivos organizados. No es un solo grupo, ni en la misma zona. Algunos de los saqueadores hasta educados son, porque tratan bien al conductor y en ningún caso aplican la violencia. Este tipo de acciones delictivas están ocurriendo con mucha frecuencia y los transportistas están negándose a llegar a Maracaibo usando esa importante arteria vial.

AL CIERRE. Me infoman que desde el Gobierno nacional llamaron con urgencia a una reunión para este jueves 24/09/2015 a las 9AM a los representantes de las empresas procesadoras de pollo del país y a los dirigentes de los gremios que agrupan a los granjeros asociados, con el fin de discutir soluciones a la crisis del sector y planificar la posibilidad de aumentar la producción de tal forma que pueda exportarse parte de lo producido nacionalmente. Recordemos que en Verdades y Rumores hemos explicado que el sector además de la intervención oficial de las procesadoras, confronta serios problemas operativos que impiden recuperar el nivel de producción. (LEA: http://verdadesyrumores.com/verdades-y-rumores-quien-condeno-a-leopoldo-lopez/). Hasta el cierre de esta columna la reunión no había generado ninguna expectativa positiva, porque se habló más de lo mismo que ya han hablado muchas veces, entre eso elaborar una encuesta de necesidades. Lo único nuevo es que los granjeros anunciaron con firmeza que están decididos a cerrar sus negocios, porque no están dispuestos a seguir perdiendo dinero.

Darwin Chávez|@darwinch857|www.verdadesyrumores.com