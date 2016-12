Darwin ChÃ¡vez: Verdades y rumores

PROVOCACIONES. La situación fronteriza parece que se agrava con el paso de los días y el interés del Gobierno de avivar el conflicto para sus fines electorales. Las dos incursiones de aviones militares venezolanos, el sobrevuelo de un helicóptero y la caída de un dron, además de la xenofóbica operación contra los colombianos configuran todo un plan para provocar a Colombia. Esa fue la orden girada desde hace más de tres semanas. Por eso estimo que el encuentro entre Maduro y Santos y en la reunión de jefes de Estado de la UNASUR del próximo lunes en Quito estará llena de provocaciones. Mientras tanto la ampliación del Estado de Excepción sigue acelerándose y amenaza con tomar municipios no fronterizos como alertamos en Área Privada de Verdades y Rumores (LEA: http://verdadesyrumores.com/alerta-el-estado-sin-excepcion-como-estrategia-electoral/) y de hecho durante un evento oficialista se propuso incluir a Maracaibo en el Estado de Excepción. No sería nada raro que en ese estatus vayan sumando municipios del llamado corredor electoral, con el fin de colocar peines y provocar reacciones de la oposición. A la frontera tenemos que prestarle mucha atención, porque además de lo ya explicado, se deben medir la conducta de la comunidad wayuu. Hasta ahora no ocurren anormalidades, pero tomando en cuenta que paralizaron su negocio del contrabando, pero los enchufados siguen con el guiso, pudieran generarse problemas graves.

LA JUEZA Y LA LLAMADA. Luego de anunciada la sentencia por casi 14 años de cárcel contra Leopoldo López por parte de la jueza Susana Barreiros, comenzaron a filtrarse los detalles del proceso final que conllevó a esa decisión. Las instrucciones iniciales de Diosdado Cabello era darle una condena leve y colocarlo bajo presentación o con el beneficio de casa por cárcel con férreas limitaciones para evitar que hiciera actividades políticas. Luego el guion cambió. Llegaron amenazas por distintas vías para que la condena fuera mucho mayor. El día del juicio se filtró por redes sociales la supuesta condena: 5 años y casa por cárcel. Llegó una llamada desde el Palacio de Miraflores. Fue una conversación de mujer a mujer. Una ordenó y amenazó y la otra alegó los peligros de lo pedido. De nada sirvieron los alegatos. Al cerrar la llamada hubo preocupación y se hicieron las correcciones para la condena final. Esta fue una maniobra doble por cuanto profundizan el esfuerzo por aniquilar a Leopoldo López, pero además se cobran viejas facturas de la lucha de poderes en la cúpula del PSUV ¿Se estarán cobrando aquella reunión con Thomas Shannon en Haití? Fíjense cuántos días tardó Diosdado en hablar del tema: casi una semana después de la sentencia. Lo “conminaron” a hacerlo porque él no está de acuerdo con la decisión y se negaba a defender algo que no compartía y que además violaba un acuerdo de palabra. En el entorno familiar de la jueza hay mucha preocupación por las consecuencias de ese juicio. Por eso el rumor que la van a sacar para un cargo diplomático en el exterior. Hasta en el juicio de Leopoldo López hay evidencias claras de las diferencias de criterio que abundan en el cogollo rojo.

EL REGRESO DE MANUEL ROSALES (II). Me aseguran que el retorno del ex Gobernador del Zulia, Manuel Rosales, ya es un hecho y la solicitud hecha por el Pleno Federal de Un Nuevo Tiempo ratifica esa decisión. No me han dado fecha, pero sería mucho antes de las elecciones del 6D. Conversé con un amigo de UNT y me decía que MR estará pronto con los zulianos y que por eso han acelerado la difusión de la obra realizada por él. De memoria me habló de las 1.300 escuelas construidas o remodeladas, los 21 hospitales y 82 centros ambulatorios construidos o remodelados, del Monumento a la Chinita, la Lara-Zulia y la modernización de la red vial, las 55 mil becas JEL, los atendidos en el programa Francisco Ochoa, los miles de beneficiados por el programa Signo Vital y la Biblioteca Pública del estado. Consideran que el arribo de Rosales será un plus definitivo para la victoria de la MUD en el Zulia. De hecho me comentó: “Te imaginas el efecto de un Rosales caminando barrios con sus candidatos a la Asamblea Nacional”. Le consulté si la condena de Leopoldo López no había cambiado los planes y me dijo que más bien los aceleró porque el país necesita de todos los liderazgos positivos. Esperemos entonces que anuncien la fecha o llegue de improviso Rosales al país.

CRISIS AVÍCOLA. Ya en Área Privada de Verdades y Rumores he venido alertando sobre la intervención oficial de las plantas procesadoras de pollo en el estado Zulia (LEA: http://verdadesyrumores.com/elecciones-preparan-dakazo-contra-la-industria-avicola/) pero el problema del sector va mucho más allá de una acción efectista y electoral. La producción de pollos está en un severo riesgo, porque la crisis está golpeando muy fuerte a los granjeros que son la parte más débil de la cadena. Lo primero que debo explicar es que la producción nacional de pollo se divide en 58% producido por las integraciones (granjas propiedad de las procesadoras) y 42% que producen los granjeros asociados. En este último sector hay una peligrosa situación, por cuanto están trabajando a pérdidas y muchos han decidido abandonar la crianza de aves y dedicarse a otras actividades. Por eso en los últimos meses se ha incrementado la cantidad de granjas que están en venta, aunque no es una venta como todos conocemos, sino que los granjeros desarman todas las instalaciones para la cría de pollos y venden una especie de combo con todo eso, aunque ellos se quedan con las tierras. El problema radica que los granjeros carecen de un precio de venta al productor, como si lo hay en otros rubros, por lo que están sometidos a la discrecionalidad de la empresa procesadora. Los dirigentes de los criadores de pollo en múltiples ocasiones han planteado el problema ante los ministros del Gobierno y no hay soluciones aún. En este momento cada productor recibe en promedio Bs. 2 por cada kilo de pollo, pero cuando hacen un balance tomando en cuenta los altos precios de alimentos y equipos necesarios para la producción, están gastando Bs. 12 por cada kilo de pollo o sea que hay una pérdida de Bs. 10 aproximadamente. Esta crisis que está provocando el cierre de granjas provocó que en la última entrega de pollos bebé se quedaron sin ubicar más de 400 mil aves y eso tendrá un fuerte impacto a corto plazo en el abastecimiento de este alimento tan demandado. Este problema sumado a la intervención de las procesadoras de pollo y el redireccionamiento de la distribución ya está causando una grave escasez del producto. Y si no se aplican los correctivos, el pollo va camino a su extinción en las mesas de los venezolanos.

EL METRO. Tal como lo comenté la semana pasada, elevé una consulta sobre los planes que para el Metro de Maracaibo tiene el Gobierno nacional y la respuesta fue lacónica y lamentable: nada. Repregunté para asegurarme y de nuevo repitieron la misma palabra: nada. Me explican que no sólo las obras de puente Nigale están paralizadas por falta de apoyo del Gobierno nacional y el nulo interés de Pancho, sino que igual ocurre con la Línea 2 del Metro. La empresa brasileña Odebrecht presentó todos los estudios de la referida línea y hasta ahí llegó todo. Al Gobierno no le interesa la obra y Pancho pareciera que no la considera importante, porque no hace ningún esfuerzo por eso. Ante la severa crisis que vive el país pudiéramos pensar que esa es la razón de la falta de apoyo, pero ahí surge la pregunta ¿Por qué el Metro de Valencia si avanza en la época de vacas flacas? Porque el Gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, si está interesado en la obra y presiona por los recursos, mientras Pancho no hace nada ¿Por qué Pancho no se mueve con la Línea 2? ¿Será porque está Rafael Colmenarez como presidente de Metromara? ¿Se perdió el sentido de trascendencia y progreso para el Zulia?

¿SIGUE LEDEZMA? Luego de la condena ¿o linchamiento? de Leopoldo López de pronto fijaron la fecha para el próximo intento de audiencia preliminar en el juicio político que se le sigue al Alcalde Mayor de Caracas, Antonio Ledezma, para el martes 22 de septiembre. Ya en varias ocasiones han convocado para la audiencia, pero al final es suspendida por diversas razones. Quizás la razón fundamental es que la Fiscalía no ha podido sustentar un caso contra Ledezma, como es lógico porque se trata de una patraña política. Tomando en cuenta el apuro que tiene el Gobierno por enviar señales de advertencia a la oposición partidista y no partidista, no sería de extrañar que ese martes haya decisiones políticas y no jurídicas contra Ledezma. Atentos con lo que pase el martes con el Alcalde Mayor.

DESASTRE COMUNICACIONAL (VIII). Pancho te doy más datos sobre el desastre comunicacional que afecta a tu gestión. Recordemos que el miércoles 9 de septiembre la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional sesionó en Maracaibo para aprobar el cierre de la frontera y el Estado de Excepción que inicialmente sólo era para tres municipios. Ese día ¿Quién era la estrella del evento? Por supuesto que Diosdado Cabello quien es el presidente del Parlamento, vicepresidente del PSUV e importante vocero oficial. Si DC era parte vital de la cobertura periodística ¿Por qué OIPEEZ no envió a los medios ningún sonido sobre lo que dijo Diosdado y si enviaron de varios jarrones chinos que ahí estaban? ¿Quién dio la orden de no cubrir a Diosdado? Los males comunicacionales siguen emergiendo. Me explican que Pancho nunca ha creído en los medios regionales, porque dice que no llegan al ciudadano. De hecho en el mes de julio de este año mandó a parar los contratos de las televisoras regionales para revisarlos, porque había que reducir los montos y tiempo de contratación, porque era un gasto innecesario. Las transmisiones de sus giras casi desaparecieron. Igual ocurría con los avisos para los diarios regionales, ya que Pancho alegaba que él estaba consolidado y no necesita proyección regional, sino nacional y por eso mandó a sacar su foto de los pocos avisos porque él no requería de esa difusión de imagen. Pero le pusieron la trampa de Omar Prieto encabezando la lista de candidatos del PSUV al 6D, le entró un frio en la espalda y tuvo que recular en todo. Ahora hay transmisiones regionales, están rediseñando el show semanal, aparece su foto en los avisos y la frecuencia de éstos aumentó. Para Pancho los medios regionales no son importantes para invertir en ellos, pero si para que cubran sus eventos.

INTENDENCIA (I). Fuentes de gran vuelo me informan de los problemas que está teniendo el Intendente de Maracaibo, Enrique Parra, con los intendentes parroquiales como consecuencia del manejo que le ha dado al escándalo que afectó a la Intendente de Venancio Pulgar y su marido quien era PNB. Ella solo ha recibido el apoyo de sus compañeros, más no de su jefe. En una reunión que convocó Parra los 17 intendentes parroquiales amenazaron con poner sus cargos a la orden cansados por las exigencias, el trabajo político y para completar el cuadro quedaron decepcionados por la falta de apoyo partidista a la compañera en problemas, quien, según ellos, ha hecho un gran trabajo por el PSUV.

¿AMENAZA FORMAL? Luego que una horda de oficialistas atacó a los dirigentes de oposición apostados el pasado jueves en el Palacio de Justicia en respaldo a Leopoldo López, el alcalde de Libertador e importante vocero del PSUV, Jorge Rodríguez, dijo que si la oposición se va a la calle, los encontrará a ellos luchando por preservar la paz ¿Cómo interpretar esa paz? ¿Será que ellos estiman que los grupos armados son defensores de la paz? Detrás de esas palabras hay un mensaje muy claro: el gobierno hará lo que sea para reprimir a la disidencia y sembrar miedo en la calle.

EL CORREO. Pero no Ipostel, sino me refiero a la fallida inversión de Pancho en el Correo del Lago. Pancho, te vuelvo a recomendar que exijas cuentas claras porque hay piezas que no cuadran en el rompecabezas. Me cuentan que el aporte entregado por el Gobierno regional a este proyecto alcanza Bs. 1.600.000 hasta ahora y las cuentas no son nada claras y el proyecto está paralizado. Ya debería estar circulando como un diario y nada de eso ha ocurrido y me dicen que es difícil que ocurra. El dinero salió de las arcas de la Gobernación en agosto 2014 y para enero de este año ya habían gastado más de un millón y nadie sabe en qué porque de los equipos que debían comprar sólo adquirieron dos grabadoras, hicieron dos ediciones especiales impresas y en la nómina cobran 9 personas, aunque sólo trabajan 5 y los demás son los becados del nepotismo. Al personal les ofrecieron un sueldo y no lo cumplen, pero lo que si se cumple es el pago de los bonos para los privilegiados, quienes se jactan en decir que son intocables porque son protegidos de Pancho. Ni siquiera acompañan a la gestión en las giras. Hay poca producción propia en los contenidos. Tienen dos camionetas oficiales asignadas y no se usan para la cobertura periodística. En julio de este año pidieron la asignación 2015 y Pancho les pidió un informe, el cual no han podido hacer porque no encuentran como maquillar los gastos. Por cierto me intriga mucho bajo qué figura legal sacaron esa bola de dinero para el CDL. Se perdieron esos reales. Por cierto, me prometieron detalles sobre las irregularidades en la Imprenta del estado.

PREGUNTAS. Un amigo militar me informa que desde hace varios días se reforzó la seguridad en el perímetro del Palacio de Miraflores y el Palacio Blanco. Han colocado barricadas en las aceras y están listas para ser desplegadas por alguna contingencia. Llama mucho la atención que los encargados del primer anillo sean funcionarios de la PNB y no de la Guardia Nacional. Se sabe que en los procedimientos de orden público la policía es el primer muro de contención, pero como se trata de Miraflores uno pudiera suponer que esa labor debía ser de los militares ¿Será que no confían en los militares? ¿Prefieren a policías sumisos en vez de militares que pueden ser institucionales?

INTENDENCIA (yII). Recibo correo desde la Intendencia de Maracaibo con el reclamo del personal sobre las pésimas condiciones de trabajo. Se quejan del deterioro de la sede, los baños no sirven, no hay luz suficiente porque se robaron las lámparas y tubos fluorescentes y además no hay un comedor apto para el personal porque se robaron el aire acondicionado que estaba dentro de la sede. Sobre los robos de equipos en la Intendencia que además de ser el colmo y una vergüenza, me comentan que el personal se pregunta cómo hacen los ladrones para ingresar, porque no han encontrado puertas o ventanas violadas. O los ladrones son fantasmas o hay complicidad interna. Otra de las preguntas que se hace el personal es a dónde va a parar todo el licor decomisado, porque eso es un misterio. Pero el caso más insólito es el robo de la memoria de la computadora que usa el intendente, Enrique Parra, en su oficina y nunca la puerta del despacho fue violentada. Pancho, ¿qué ocurre en la Intendencia de Maracaibo?

FRAUDE LABORAL. Me escribe el amigo Carlos Petit, secretario de Fetrazulia, para explicarme que el gobierno de Pancho es el peor en cumplimiento de ofertas y compromisos laborales al personal de la Gobernación del Zulia. No ha cumplido con; la discusión de los contratos colectivos, el pago del fideicomiso, aumento de la cesta ticket, los cargos fijos para los tercerizados, ajustes de sueldos y salarios, el tabulador y la homologación de los jubilados. De los 6.500 trabajadores que despidió sin justificación, apenas canceló las prestaciones a 1.800 y la inflación acabó con las prestaciones sin cancelar. No hay calidad de vida en el personal porque la mayoría gana salario mínimo.

MALA IMAGEN. Un colega de esos que son bien detallistas me escribió para alertar sobre la pésima imagen que está dando Pancho en sus declaraciones y discursos: “Se ve como un hombre cansado y fastidiado que sólo quiere dejar el trajín actual para disfrutar su vida personal. Cuando habla de su matrimonio se siente la frustración de no haber podido tener una vida tranquila al lado de su señora esposa. Sus gestos denotan a un personaje que tocó techo en política y prepara su salida”.

Darwin Chávez|@darwinch857|www.verdadesyrumores.com