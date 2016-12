Darwin ChÃ¡vez: Verdades y Rumores

EN CAÍDA LIBRE. La crisis económica nacional se agrava a paso de vencedores. En lo macroeconómico los indicadores son devastadores. La CEPAL anunció hace poco que la contracción en la economía venezolana al cierre del año por lo menos estará en el orden del 5,5%, lo que en cualquier país con un Gobierno serio sería una catástrofe y ya se estaría impulsando un plan de ajustes profundos y en el mejor de los casos un gran acuerdo nacional, pero en Venezuela el Gobierno se maneja como si no pasara nada, absolutamente nada. Al cierre de la jornada del 05/08/2015 el Banco Central de Venezuela reportó que las reservas internacionales BCV+FEM se ubicaban en $16.423 millones, lo que implica un descenso de $205 millones en relación con el cierre del viernes 31/07 como reportamos en Verdades y Rumores (LEER: http://verdadesyrumores.com/analisis-paisuna-semana-de-crispacion-politica-y-economica/) y si tomamos en cuenta que según los cálculos de los expertos de Econométrica sólo 3,2% de las reservas del país son líquidas estamos hablando que el efectivo con el que cuenta el Gobierno apenas ronda los $525,5 millones de dólares, o sea nada si partimos que la economía venezolana necesita mensualmente entre 4-4,5 millones de dólares mensuales para funcionar de manera óptima. La severa merma de la liquidez del Gobierno en divisas ya está generando secuelas graves que se fueron posponiendo porque muchas empresas comenzaron a administrar con mucho cuidado sus inventarios de materia prima. Ya el pasado viernes alertamos con carácter de exclusiva (LEER: http://verdadesyrumores.com/crisiscargill-y-pfizer-cierran-por-falta-de-divisas-y-materia-prima/) el cierre temporal de operaciones de la planta de a transnacional Cargill en Maracaibo por carecer de la materia prima para procesar pastas alimenticias, aceite y harina de trigo de uso doméstico e industrial; pero además anunciamos que Pfizer no recibirá más medicamentos hasta tanto el Gobierno no entregue los dólares para pagar a su casa matriz. Polar por su parte ya sólo cuenta con una de sus cuatro plantas de producción de cerveza en operaciones, pero además hay que sumar que su planta de bebidas en Valencia cerró por falta de tapas, y las de mayonesa y latas ya acumulan varios días sin producir. Son tan graves las consecuencias que está trayendo la falta de liquidez del Gobierno para liquidar dólares, que hasta los bancos están padeciendo las secuelas como advertimos este fin de semana pasado (LEER: http://verdadesyrumores.com/extra-la-escasez-pone-en-serios-apuros-a-los-bancos/) porque no están contando con equipos y material básicos para sus operaciones de atención a los clientes. Y para empeorar las cosas me informan desde PDVSA que el petróleo venezolano cayó supuestamente a $40,38 y los expertos calculan que descenderá a menos de $40 en los próximos días. En lo microeconómico el ciudadano está pasando muchos apuros por la escasez y la inflación. Medios internacionales reportan las muy largas jornadas que el pueblo debe hacer en una cola para comprar sus alimentos y lo peor para el Gobierno es que en Caracas la situación es crítica, muy crítica. La escasez de harina de trigo es tan grave que ya las restricciones de compra de pan se hicieron habituales y no es un hecho que sólo ocurra en algunas ciudades. El desabastecimiento de arroz y pastas alimenticias tocó fondo y ya ni los bachaqueros cuentan con inventario para satisfacer la demanda de quienes pueden pagar sus altos precios. El pasado fin de semana pregunté por un kilo de arroz en un mercado popular de Maracaibo y el precio era de Bs. 350 por kilo, mientras que los pocos bachaqueros que tienen pastas alimenticias están vendiendo el kilo en más de Bs. 300. El kilo de pollo supero los Bs. 400 por kilo y la carne en algunos expendios se ubica en más de Bs. 1.300 el kilo de carne de primera ¿Y qué hace el Gobierno? Nada. Siguen en su estrategia de negación de la realidad y lo peor es que mientras sigan mintiendo para negar la realidad no toman medidas y al final el mentiroso se termina creyendo sus propias mentiras. El país está caldeado. A finales de la semana pasada el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportaba 56 saqueos y más de 70 intentos de saqueo en lo que va del año. Y si le sumamos los ocurridos desde que ellos anunciaron esa cuantificación, ya debemos pasar de largo esa cifra. Los episodios más resaltantes son los ocurridos en San Félix el pasado viernes 31/07 y en Sinamaica entre el lunes y martes de esta semana ¿Y qué dice el Gobierno sobre esos hechos? La misma cantaleta: la oposición, el imperio y delincuentes pagados. El país recorre un conflictivo y peligro sendero. La cosa se puede poner muy fea. Ante ese escenario preocupa el odio acumulado que hay en la calle.

¿QUÉ PASA CON OMAR PRIETO? Tengo que reconocer que la designación de Omar Prieto como cabeza de la lista del PSUV en el Zulia me tomó por sorpresa. El pasado lunes me informaron al final de la mañana que el Alcalde de San Francisco sería el #1 de la lista y admito que no lo creí hasta que el propio presidente Nicolás Maduro Moros lo anunció al país. De inmediato comenzaron a rondar mi mente muchas preguntas sin respuesta ¿Por qué Prieto? ¿Lo están premiando? ¿Lo preparan para ser el candidato a la Gobernación? ¿Lo sacrifican para atacar a Pancho? ¿Lo están castigando? ¿Es una forma “elegante” para que salga de la Alcaldía? De inmediato activé mis contactos para buscar información y comenzar a armar el rompecabezas. La mayor parte de estas piezas comienzan a cuadrar y creo que hay tres escenarios en torno a esa designación. Hay un escenario favorable: el premio. Hay otro más o menos neutral: el sacrificio. Pero hay uno muy negativo: el castigo. Comienzo con el más favorable. A pesar que se dice que quien llama a Prieto para notificarle que había sido seleccionado para encabezar la lista del PSUV en el Zulia fue el presidente Maduro, una de mis fuentes más calificadas me explica que esa es una decisión de Diosdado Cabello con el fin de enredar el interés que tiene Maduro y Cilia Flores que el candidato a la Gobernación del Zulia el año próximo sea Miguel Ángel Pérez Pirela. Si el PSUV sale bien el 6D, Prieto sale bien y eso lo potenciaría para ser el abanderado en la Gobernación. Pancho al parecer tuvo conocimiento de esta jugada y quiso cambiarla proponiendo que el #1 de la lista fuera Luis Caldera y este se negó. A pesar que muchos analistas han criticado esa decisión del Alcalde de Mara, para mí jugó con inteligencia porque se rehusó a ser sacrificado innecesariamente. La jugada no le salió a Pancho y DC decidió que Prieto era el #1 de la lista. Con esa designación Pancho queda muy mal, porque de ser cierto que preparan a OP para el Palacio de los Cóndores, Pancho está descartado definitivamente a pesar que recién le confesó a sus más allegados que había decidido aspirar a un nuevo período y luego retirarse. Sin embargo, de este escenario positivo hay cosas que no me cuadran, porque no hace falta que Prieto sea electo diputado para convertirse en potencial candidato a la Gobernación. De hecho es ilógico porque él como Alcalde de un municipio importante puede trabajar para conectar con el gran corredor electoral. Esa parte no me cuadra, porque lo están degradando como político porque en términos prácticos el alcalde de un municipio como San Francisco es más importante que un diputado. Ahora, recordemos que hace varias semanas expliqué que OP había decidido no aspirar a la Gobernación en el 2016, sino que deseaba un período adicional como Alcalde, consolidar su gestión, moldear un perfil propio e ir midiendo con mucho cuidado el deterioro del proceso revolucionario. Si eso es cierto, Prieto no recibió con agrado la “notificación” que ahora sería diputado, porque le cambia los planes y además trae sus efectos colaterales muy malos que explicaré más adelante. Pero además le debe preocupar el impacto que puede tener para su salud esta campaña, porque OP sigue teniendo problemas de hernias discales. Voy con el escenario neutral: en muchas ocasiones he analizado las dificultades que tendrá el PSUV para ganar las elecciones del 6D y lo importante que éstas son para garantizar que los rojos sigan en el poder. En el caso del Zulia el fracaso de la gestión de Pancho tendrá un impacto negativo en la campaña, pero además Pancho no es un elemento unificador porque el desatendió a la estructura del partido. Ante la dispersión del Chavismo en el Zulia y la incidencia de la crisis en los seguidores del proceso, necesitaban una figura con alta presencia mediática y joven que buscara aglutinar al oficialismo zuliano. El Gobierno se lo juega todo porque el “costo de salida” para ellos es muy alto y por eso son varias las figuras del Gobierno que de ministros pasan a candidatos. Necesitan recuperar el voto del PSUV. Ellos no aspiran convencer a la disidencia. Por eso necesitan el sacrificio de Prieto en esta campaña y además es una señal para el resto de los Alcaldes: si el PSUV pierde el 6D, todos pierden y por eso hay que trabajar muy duro. Toca el escenario más adverso: el castigo. Desde hace mucho se viene diciendo que Omar Prieto tenía dos debilidades ante el cogollo rojo. La primera, las supuestas irregularidades en su gestión y los señalamientos a gente de su entorno, tanto gubernamental, como empresarial. Y segundo que el carecía de un “padrino” en Caracas más allá del respaldo absoluto de Rodrigo Cabezas. Durante el 2013 mucho se habló que en Caracas preferían otro candidato en San Francisco para las elecciones municipales, aunque al final se impuso la tesis que OP era el único que garantizaba la victoria. Se comenta en San Francisco que la designación de Prieto en la lista es una salida “elegante” para que salga de la Alcaldía, evite eventos “sobrevenidos” y por eso Rodrigo Cabezas cede en su aspiración de encabezar la lista zuliana, con el fin de proteger a su mejor pupilo. En este escenario lo sacan de la Alcaldía y además matan sus aspiraciones a la Gobernación para favorecer a Pérez Pirela. Aunque ante la opinión pública OP festeje su nombramiento, internamente hay preocupación por los efectos colaterales. El primero pierde poder, porque los diputados carecen de ese alucinógeno de la política y que si tiene el Alcalde. El segundo, perderá el control de la Alcaldía de San Francisco porque ¿Quién le garantiza que le dejarán mantener ese control? Ya se comenta en el municipio sureño que el manejo de la Alcaldía lo asumirá el Gobierno nacional y eso tiene efectos financieros. Y tercero, pierde seguridad y en tiempos de tanta criminalidad y violencia, es una debilidad grave ¿Se complicó el futuro político de Omar Prieto? El tiempo lo dirá.

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? Cuando el Gobierno tomó la decisión de expropiar los galpones del Centro de Distribución de Polar en La Yaguara, de inmediato la apreciación inicial fue que era una medida contra la empresa, pero luego me di cuenta de otras cosas. Coincido con el colega y amigo Aristóteles Soto quien en su columna “Dedo en la llaga” manejó la tesis que esa expropiación busca profundizar la escasez y aumentar la desesperación de la gente. Cuando buscamos argumentos para tal estrategia, me encontré que ese Centro de Distribución es el único que tiene Polar para atender a Caracas y Vargas. Pero además de ahí salen mensualmente 12 mil toneladas de alimentos y 6 millones de litros de bebidas. Si se cumple la medida de desalojo que dio 60 días a Polar para salir del sitio, entendemos que corre serio peligro la distribución de alimentos y bebidas, con sus nefastas consecuencias para la estabilidad social de la capital.

DESASTRE COMUNICACIONAL (II). Sigo relatando los problemas que están afectando a la política comunicacional de Pancho. La nueva gerencia, pero sobre todo el “Director de Directores” ya no toman en cuenta al equipo de comunicadores externos que llaman la “RED” y que está integrado por periodistas y no periodistas que tienen espacios de radio y TV. En total son unas 40 personas. Esa “RED” se reunía todos los martes para discutir las matrices de opinión, ataques y sobre todo para elaborar recomendaciones. La “RED” tiene dos semanas que no la reúnen y eso ha generado preocupación entre sus integrantes quienes participan porque quieren ayudar a la gestión de Pancho y no porque reciban un pago adicional a su normal pauta publicitaria. Consulté porqué ahora excluyen a la “RED” y la respuesta fue firme: “Porque el “Director de Directores” no cree en ellos y pretende ser la única voz comunicacional. De hecho el nuevo director de OIPEEZ, Alonso Zambrano, cayó en manos de este encantador de serpientes y lo tiene ya controlado”. Pancho ¿Sabías lo que está pasando con la “RED? Te recomiendo que pidas explicaciones.

MOVIDA CULTURAL. Pero no se trata de algún evento, sino de todo lo que está ocurriendo en la Secretaría de Cultura del estado Zulia. Me informan que el segundo a bordo renunció para evitar más ruido y una posible investigación. Confirman que los celulares Movilnet que iban a ser vendidos al personal, al final fueron repartidos a puertas cerradas y en silencio principalmente a los integrantes de la familia que manda y sus más cercanos colaboradores. Por cierto, un nuevo miembro de la familia que manda se instaló en la Secretaría porque se encargará de unas remodelaciones que harán en el llamado Palacio de las Artes. Además esta familia se adueñó de 4 de los 5 carros chinos nuevos que llegaron. Tres quedaron en familia y el cuarto se lo entregaron a un amigo del clan que está cobrando por Fundagraez y se hace pasar supuestamente por gaitero, cuando nunca ha sido gaitero. Del quinto carro nadie saber dar una razón válida. Algo adicional que me piden es que le recomiende a Pancho que indague sobre la expropiación del Palacete de Loyola que por años estuvo abandonado y ahora pagaron por él para remodelarlo. Pancho te informa tu personal de Cultura que preguntes quién es el dueño del Palacete, cuánto se pagó y quién acordó esa expropiación que salvó una propiedad que daban por perdida a raíz que negocios y personas se habían instalado ahí; pero la expropiación logró esa milagrosa recuperación. Pancho los empleados de Cultura esperan que actúes.

REVENTÓN. Me cuentan desde la Universidad del Zulia que un grupo de docentes quienes se sienten afectados y burlados por el documento que solicita la intervención de LUZ y que está firmado por 52 notables profesores de nuestra máxima casa de estudios, están preparando todo para “reventar” a algunos de los supuestos notables por reposeros o “comisionados” de oficio porque nunca dan clase y por eso no tienen, según los denunciantes, la moral para venir a proponer al Gobierno que le ponga la mano a LUZ.

LOS EXCLUIDOS. Luego que la MUD del Zulia anunció su maqueta definitiva se notó la ausencia de los sindicalistas y los gremios. De hecho Carlos Petit me informa que  su nombre estaba bien considerado, pero al final producto de las intrigas y componendas lo dejaron por fuera. Agrega Petit que un bloque alternativo a la MUD que integran unos 20 movimientos le ofrecieron el circuito 5 y el puesto 1 en la lista, pero rechazó la oferta. Otro que quedó excluido es el colega y amigo Leonardo Pérez Álvarez, secretario general del CNP-Zulia, quien junto a otros destacados miembros de la Intergremial había sido propuesto a la MUD.

LOS GUANTES. PDVSA adquirió un importante lote de guantes importados para que los trabajadores los usen en sus faenas en el Lago de Maracaibo. Cada par costó $24. Lo raro del caso es que el lunes 3 de agosto se reportó la “pérdida” de 19 cajas de dichos guantes en el depósito de un muelle de Ciudad Ojeda y horas después los estaban vendiendo en el portal comercial OLX por Bs. 6.500 cada par. Así está la industria petrolera.

LAS TRANSMISIONES. Ante la carencia de transmisiones de TV de los actos de Pancho y del programa semanal, pregunté y la respuesta fue concreta: “Todo fue suspendido por orden del Gobernador. No quiere más programa semanal. No quiere más transmisiones. El dinero que se presupuestó para eso está disponible, pero no se está usando”. Con esa revelación se confirma que Pancho le metió el ojo a ese gasto y vio lo costoso eran las transmisiones, pero además el poco beneficio porque la sintonía era mínima, como se lo expliqué en muchas ocasiones. Eso también refuerza la tesis que Pancho le está cortando beneficios a “El Zar” quien está dejando de ganar mucho, pero mucho dinero con la anulación de las transmisiones de TV ¿Correrá “El Zar” el mismo destino del “ViceGobernador”? Lo que sí es seguro es que a estos dos personajes y a otros más los siguen investigando.

LOS GRILLOS DE FIDEL. La colega Yrmana Almarza de la columna “Me lo dijo un pajarito” y quien continúa en reposo médico, se comunica para que sea portavoz de un comentario suyo: “¡Qué vivan los grillos! El miércoles 29 de julio el Gobierno Bolivariano realizó una venta de cauchos a precio regulado para los transportistas del oeste de Maracaibo. La jornada se cumplió en el barrio Carmelo Urdaneta. En medio del evento llegó el candidato del PSUV en el circuito 4, Fidel Madroñero. Arribó como es su costumbre en una caravana de tres camionetas de gran lujo. Al ver la cantidad de personas que estaban en el acto se emocionó y bajó gritando ¡Chávez vive! Y nadie dijo nada. Pensando que no lo habían escuchado bien, elevó más su tono de voz y volvió a gritar ¡Chávez vive! Los únicos que respondieron a su arenga fueron unos grillos que estaban cerca de las camionetas. Nadie más respondió. Para intentar revertir el frío recibimiento se mezcló entre los presentes y repartió besos y abrazos. Como la cosa no mejoró, se montó en su camioneta y salió a toda velocidad del barrio levantando polvo, pero sin gritar de nuevo ¡Chávez vive!”. Cumplida la petición de la colega Yrmana Almarza.

EL PINAR. Hace algunos días se realizó una reunión entre los vecinos del Conjunto Residencia El Pinar y representantes de la Gobernación del estado Zulia con el fin de conciliar la construcción de 80 casas en las áreas comunes de esa urbanización. Por la Gobernación estuvo Enrique Parra. Los vecinos de El Pinar ratificaron en la reunión su oposición a la construcción de esas casas, porque temen que les adjudiquen las viviendas a personas que van a incrementar la ya preocupante inseguridad que ellos padecen, pero además alegan que los servicios públicos ya están colapsados y no soportarían la anexión de 80 casas nuevas. Ante la negativa de los vecinos, Parra al parecer reaccionó con amenazas y descalificaciones. El problema fue tan fuerte que hubo intercambio de palabras muy subidas de tono. Ese conflicto apenas comienza, porque los vecinos de El Pinar se opondrán a esa iniciativa oficial.

NO SE SALVÓ. Jesse Chacón sabía que sus días en la presidencia de Corpoelec estaban contados y por eso se movió para ser tomado en cuenta en la maqueta de candidaturas a la Asamblea Nacional. Al final sale de Corpoelec y queda fuera de las elecciones. Por cierto, que contra su sustituto el general Luis Motta Domínguez sus adversarios se movieron rápido y al parecer le entregaron a Maduro denuncias muy graves en su contra.

NUEVO LIDERAZGO. Pregunté por la inscripción de la candidatura del profesor Ricardo Lobo en San Francisco y con la tarjeta del partido Vanguardia Bicentenaria Republicana (VBR) y me dicen que ese partido cambió esa candidatura por una suplencia en otro estado del país. Me informan que el profesor Ricardo Lobo decidió crear su propio movimiento electoral y que está armando su estructura para los futuros escenarios electorales.

MENSAJE. Pancho de parte de un grupo de padres de niños con discapacidad te hago llegar este mensaje: “Señor Gobernador el martes 4 de agosto acudimos al Aeropuerto La Chinita a recibir a los atletas que participaron en las Olimpiadas Especiales que se realizaron en Los Ángeles, Estados Unidos, y el personal de seguridad prohibió tomar las fotos de tan emotivo momento, alegando que usted como Gobernador lo prohibió y consideramos que usted no es capaz de dar esa instrucción. Le pedimos que averigüe quién o quiénes están usando su nombre para prohibir cosas que son normales y que no revisten ninguna violación de seguridad”. Mensaje enviado.

AGUAS NEGRAS. Recibo correo de los vecinos de la urbanización La Rotaria, quienes confirman que el bote de aguas negras que está ubicado en la calle 90A esquina con la 81E-03 creció y ahora es una tronera de gran tamaño porque Hidrolago no termina de resolver un problema que ya casi tiene dos años. Esta denuncia se hizo en esta columna, pero nada que los supuestos responsables de subsanar la anormalidad actúan. Ya el bote de aguas negras se comió parte de la vía y eso es un peligro para toda persona que transite por ahí. Eso sin contar con el foco de contaminación que representa ese caudal de aguas negras que durante las 24 horas del día corre por la zona. Creo que el presidente de Hidrolago, Freddy Rodríguez, además de hablar de las multas que impondrán para castigar a los derrochadores de agua, debería auto sancionarse por haber sido incapaz de atender el reclamo de los vecinos de La Rotaria.

ACERTIJO. Esta adivinanza va dirigida a Pancho: “Adivina que miembro de tu gabinete recién caído supuestamente en desgracia tiene 7 entradas a Panamá en menos de un mes. Lo están vigilando aquí y allá”. Pancho te doy más detalles la semana que viene.

Darwin Chávez|@darwinch857|verdadesyrumores.com