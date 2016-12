Darwin ChÃ¡vez: Verdades y rumores

MONTAJE NACIONAL. Tal como lo adelanté en la pasada columna, el proceso del 28J era un termómetro importante para que el cogollo rojo midiera la actual situación de su maquinaria y sobre todo la conexión emocional con sus electores. El resultado es preocupante para el Gobierno. Si tomamos como cierta la cifra oficial anunciada por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello quienes indicaron que votaron 3.162.400 personas, me gustaría que alguien del “Politburó” me explicara dónde está el resto de los supuestos 7.400.000 militantes que tiene el PSUV porque, repito tomando la cifra oficial como verídica, no votaron 4.237.600 inscritos en el partido. Lo cierto es que no alcanzaron ni un millón y medio de participantes, lo que por supuesto disparó las alarmas. Al final de la mañana del 28J los “soviets” más destacados hablaban internamente de fracaso y por eso multiplicaron las amenazas a quienes son empleados públicos para que acudieran a votar. Por eso extendieron hasta altas horas de la noche la apertura de los centros de votación. Hubo centros de votación que estuvieron abiertos esperando a los “amenazados” hasta la medianoche y otros se mantuvieron funcionando hasta la madrugada del lunes. Por eso el presidente Nicolás Maduro anunció que tendrían la lista de quienes votaron y quienes no participaron. Esa amenaza presidencial busca generar temores en los empleados públicos a quienes comenzaron a amenazar. De hecho ya los despidos iniciaron, porque el lunes botaron a funcionarios en diferentes dependencias, incluyendo el Saime del municipio Santa Rita por no haber votado en la jornada. El resultado fue muy malo para el Gobierno a pesar de los correctivos que aplicaron en el funcionamiento de los centros de votación para generar colas que dieran la sensación de gran asistencia. Una de las medidas tomadas fue nuclear los centros de votación, lo que significa que en un solo CV ubicaron los electores de otros centros. En el caso de Maracaibo llamó la atención que el Liceo Baralt, que es uno de los grandes centros de votación, estuvo cerrado y sus electores debieron ir a votar al Francisco Duarte. Eso por supuesto generó pequeñas colas. Otro ejemplo interesante es lo ocurrido en el Colegio La Chinita en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante y que es el centro de votación más grande del país, donde a media mañana cerraron la puerta para que se formara una pequeña cola frente a la institución a pesar que en las mesas no había electores. Quisieron generar el efecto visual de asistencia, cuando de verdad no la hubo ¿Qué significa todo eso? Que el Gobierno tiene serios problemas de aquí al 6D para tratar de ganar las elecciones. A su favor está que tienen el poder y los recursos para “motivar” a los electores duros del oficialismo. En su contra impacta la gravedad de la crisis y el resentimiento del ciudadano.

LA MAQUETA. Aumentan las tensiones en la MUD del Zulia por los retrasos en el anuncio final de los candidatos a las elecciones del 6D. Me cuenta un dirigente de uno de los partidos de la MUD que ese retraso está impidiendo el arranque del trabajo electoral, porque los posibles candidatos están esperando la decisión final. Lo último que supe sobre la materia es que definitivamente Víctor Ruz será el candidato en el C4 y William Barrientos lo será en el C8. Del resto varios nombres serán movidos para cumplir con el 40% de mujeres en las candidaturas.

“MONTAJE” REGIONAL. El “montaje” de las primarias del PSUV en el Zulia estuvo lleno de abusos e imposiciones. Lo primero que debo anunciar es que Pancho es el gran perdedor, aunque él se anuncie como ganador, cosa que explicaré en esta columna. Las imposiciones fueron evidentes, aunque los afectados no puedan hacer nada y mucho menos decir nada. La orden desde el cogollo del PSUV fue clara: quien denuncie algún tipo de supuesto fraude, será expulsado de inmediato. Por eso tanto silencio a pesar de las imposiciones. Comienzo con los candidatos que ganaron en Caracas. Los que triunfaron en el cogollo fueron Fidel Madroñero, Luis Pérez, Anny Tigrera y al parecer también Willy Casanova ¿Por qué los ganadores no denuncian? Porque los expulsan. De hecho a Henry Ramírez ya lo están acusando de rebeldía por una nota de prensa que se coló a algunos medios digitales sobre el supuesto fraude ocurrido en el C4, lo que obligó a que HR tratara de hacer un desmentido público en el programa radial de Vladimir Villegas a través de Unión Radio. Alguien que lo escuchó y quien es de mi completa confianza, me explica que Henry Ramírez dijo que Fidel había ganado, pero que no sabía la cantidad de votos. HR se contradijo mucho y a través de un aparente conformismo trató de disfrazar su enorme molestia. Quien no ocultó su felicidad fue Fidel Madroñero, quien gritaba en su comando el mismo domingo en la noche que había derrotado a Pancho, aunque omito las palabras reales usadas por el hoy candidato a diputado. Algo interesante a destacar que la campaña del circuito 4 fue la más costosa de todas las del proceso interno del PSUV en el Zulia, pues la repartición de electrodomésticos, dinero y comida fue verdaderamente grotesca. Pero además fue la que más heridos generó, porque en un centro de votación en el barrio Chino Julio la batalla campal fue digna de una película de acción. En las horas previas y durante el proceso abundaron las denuncias de uso abusivo de los recursos de la Gobernación del Zulia. Revelaron además los atropellos de José Fleire en el manejo de los miembros de mesa, la compra de votos, la utilización de los vehículos de la Gobernación del Zulia a favor de determinados candidatos y hasta el aparente amedrentamiento de electores en el municipio San Francisco por parte de un secretario del Gobierno de Pancho.

POLIMARACAIBO. A raíz de mi comentario pasado sobre las verdaderas razones y las consecuencias que ha traído la innecesaria intervención de la Policía Municipal de Maracaibo, me llegan datos muy reveladores sobre la situación actual de ese cuerpo policial. Sobre las supuestas redes delictivas e irregularidades que motivaron la intervención no hay nada de nada. No hay ni siquiera una acusación ante la Fiscalía, lo que demuestra que esas supuestas razones apenas fueron excusas para justificar una medida totalmente política. Como consecuencia de la parálisis sufrida por Polimaracaibo luego de la intervención, en aquellos cuadrantes que atendía la policía se disparó el delito en un 33%, lo que mantiene en jaque, por ejemplo, a la zona gastronómica de la ciudad. De las 34 patrullas que estaban operativas al momento de la ocupación, sólo hay 5 en funcionamiento. De las 213 motos que patrullaban cuando llegaron los ocupantes, apenas hay 16 en la calle. Esto quiere decir que hay apenas una patrulla para cada parroquia ¿Para eso intervinieron a Polimaracaibo? Si esos eran los objetivos, pues los alcanzaron. Otro fracaso más.

LA DERROTA DE PANCHO. Es totalmente falso que Pancho haya sido el gran ganador del proceso de primarias del PSUV en el Zulia. No sólo fue que perdió dos circuitos emblemáticos como son el 4 (Maracaibo Oeste) y el 9 (San Francisco), sino que sólo dos de sus apadrinados ganaron y en circuitos que son favorables a la oposición el 6D. Los únicos apoyados por Pancho que ganaron fueron Daniel Boza en el C5 y Elvis Vílchez en el C6. Por supuesto el esfuerzo propagandístico de Pancho trata de vender la idea que fue el gran ganador. Se está abrogando las victorias de Luis Pérez (C7), Willy Casanova (C8), Anny Tigrera (C10) y José Luis Bermúdez (C11); cuando ninguno de esos candidatos era de él, sino que venían “recomendados” por las tendencias que dominan el cogollo rojo en Caracas. Además quiere incluir en su supuesta victoria, los triunfos de Jhonny Bracho (C2) y Sergio Fuenmayor (C3) cuando JB no es de su tendencia y Fuenmayor es cuota de Luis Caldera. Realmente Pancho sólo cuenta con dos candidatos propios y en circuitos no salidores para el oficialismo ¿Quieren saber quiénes son los grandes ganadores en las primarias en el Zulia? Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, porque la mayor parte de los ¿ganadores? fueron sus protegidos. Para Pancho la derrota en el C4 a manos de Fidel Madroñero o de quien lo protege es dolorosa, pero más triste fue el resultado obtenido por su candidata en San Francisco, Juneira Maváres, quien quedó cuarta con apenas 2.147 votos ante los 20.022 del ganador Lisandro Cabello. De hecho Juneira fue superada por Damelis Chávez quien llegó segunda con 5.075 votos y tercera arribó una joven de las nuevas generaciones del PSUV, Andreína Bracho, con 2.547 votos a pesar de no contar con los recursos y el apoyo que tuvo la candidata de Pancho que contó con el apoyo total de la Gobernación del Zulia. De nada sirvió el dinero, los pollos y los tanques entregados. Y lo peor para Pancho es que ahora, como es lo lógico, es el jefe de campaña del PSUV en el Zulia lo que lo hace responsable del resultado que se obtenga el 6D. Si pierde el PSUV en el Zulia en las elecciones ¿A quién creen ustedes que van a culpar del resultado? Pancho: perdiste los cobres el 28J.

GRAVE DENUNCIA. Pancho te informo algo muy grave por si no lo sabías. Resulta que el comandante del Regimiento Guardia del Pueblo Zulia, coronel Fretzer Borges Yánez, supuestamente denunció ante la Fiscalía las andanzas de uno de tus secretarios quien está directamente involucrado en el tráfico ilegal de pollo en alianza con siete empresas avícolas. El grupo falsificaba documentos de la Guardia Nacional en las cuales se pedían pollos para las jornadas de venta de alimentos al pueblo, pero buena parte de las toneladas de pollos que eran entregados los vendían en el mercado negro a precios de especulación. El guiso se descubre porque la GNB y la Sundee hicieron una fiscalización y encontraron que los documentos eran forjados. Ahí te dejo ese dato.

LOS PLANES DE PRIETO. Una fuente cercana al Alcalde de San Francisco, Omar Prieto, me confesó que los planes del burgomaestre son quedarse un período más en el municipio sureño y consolidar su gestión. Esa fue la respuesta que obtuve cuando conversamos sobre las elecciones regionales del año próximo y la posibilidad que Prieto pueda ser el candidato del PSUV a la Gobernación. En la conversa surgió el análisis sobre la crisis existencial que vive el oficialismo y la fuente dejó entrever que OP avanza en la creación de un perfil propio que le permita sobrevivir a la tormenta y no ser arrastrado por el deslave que pudiera arrasar con el proceso revolucionario.

EL GPP. Las siglas del Gran Polo Patriótico sufrirán una mutación temporal en las próximas horas, cuando comience la discusión de los cargos que en la maqueta de candidaturas del oficialismo se presentará el 6D. Consulto a un amigo que lidera en el Zulia uno de los partidos “aliados” y me expresa su temor que ante la obligatoriedad de incluir a las mujeres en el 40% de las candidaturas, el PSUV use ese argumento para justificar que los aspirantes del resto de los partidos de la coalición gobiernera se queden sin nada. En el caso del Zulia el 28J sólo ganó una mujer y faltarían 5 por ser postuladas. Ya Diosdado Cabello adelantó lo que será la postura del PSUV, al explicar que no habrá repartición de cargos con los partidos del GPP y que entre otras cosas ellos no van a sacrificar a un ganador en las primarias, para incluir a los postulados por los aliados. Ante la dura discusión que se avecina, me informan que los partidos Redes y UPV tienen decidido lanzar sus candidatos en paralelo, en el caso que la conducta del PSUV sea sectaria. Esas discusiones harán que el GPP signifique el Gran Pe… Patriótico.

LA LISTA ROJA. El otro problemón que se le avecina a Pancho es la integración de la lista en la maqueta de candidatos al 6D, porque él quiere incluir a su consorte, pero eso no está bien evaluado en el PSUV. Todo indica que la pelea por los puestos salidores de la lista, o sea el 1 y 2, será entre Miguel Ángel Pérez Pirela, Rodrigo Cabezas, Calixto Ortega y Nohelí Pocaterra. Todo pareciera indicar que Pérez Pirela será el #1, por cuanto lo perfilan como el candidato a la Gobernación del Zulia para las elecciones regionales de 2016 ¿Quién será el 2?

AMENAZAS EN CULTURA. Pancho, te recomiendo de nuevo que revises lo que ocurre en la Secretaría de Cultura y Fundagraez, porque el cabecilla de esa dependencia está amenazando con despidos o cambios porque acusa a los directores y demás funcionarios de ser brolleros e ineptos. Me cuentan que Giovanny Villalobos anda muy molesto porque Pancho lo regañó por lo aparecido en esta columna sobre el inmenso poder que tiene una familia en la Secretaría y por lo que ocurre en Fundagraez. GV está buscando identificar a quienes me informan sobre lo que ahí ocurre, pero le sigue dando palos a la luna. Pancho, por cierto me prometieron información sobre las supuestas irregularidades en las “rutas culturales”. En cuanto las reciba te las hago llegar por la vía adecuada.

EXCUSAS. Luego del fracaso de la jornada electoral del 28J, el PSUV mantiene el plan de buscar la excusa perfecta que les permita suspender las elecciones. A la posibilidad de un conflicto bélico de baja intensidad con Guyana por la disputa del Esequibo, ahora debemos añadir la misma posibilidad con Colombia a raíz de la tensión generada por la zona de seguridad marítima que en nada gustó el gobierno colombiano y que ya tiene ribetes militares. Se estudian varios escenarios.

LA MATERNIDAD. La situación en la Maternidad Armando Castillo Plaza en Maracaibo se sigue agravando. Tal como comenté hace unos días, los equipos de aire acondicionado en su mayoría siguen dañados y eso está causando problemas muy graves. De hecho en el último mes la cantidad de parturientas que han presentado “absceso de pared abdominal” se ha disparado en un 64%. La sala de partos no tiene AA, mientras que la sala de cesáreas sólo tiene ventilación. En ambos espacios el calor es insoportable y eso favorece la activación de bacterias. Ante la gran cantidad de infecciones hospitalarias que se presentan, han creado cuartos de aislamiento que también están sin AA y los pacientes deben llevar sus propios ventiladores, además de todo lo necesario para la atención de las enfermas que va desde la lencería, hasta todos los medicamentos necesarios para combatir la infección porque en la Maternidad no hay nada. Hay cuatro salas de hospitalización y apenas funcionan a medias dos de ellas. La única área de hospitalización que tiene aire acondicionado es la destinada a la atención de las pacientes que salen de UCI, las otras áreas no tienen nada. Hace unos días llegó el director del Servicio Autónomo Hospital Universitario, que tiene adscrita la Maternidad, Samuel Viloria, con un grupo de colegas periodistas para mostrarles los avances en la remodelación de la emergencia. No se ocupó del resto de los problemas y de hecho cuando enfermeras y médicos quisieron plantearle la difícil situación que se vive los ignoró y salió de inmediato de las instalaciones. Alguien debe ocuparse de la crisis que impacta a la Maternidad Castillo Plaza antes que cosas más graves ocurran ¿Y quiénes son los afectados? El pueblo de bajos recursos que no puede pagar una clínica privada.

FUERZA 1. Ante el avance arrollador de la crisis consulté a una de mis fuentes sobre los planes que estaban en marcha y la respuesta fue simple, pero elocuente: “La fruta está madura”.

MÁS CAMBIOS. Circulan rumores sobre nuevas decisiones del CNE en materia de candidaturas. Se habla de una nueva modificación de la paridad de género para complacer al Gobierno que está buscando congraciarse con el sector LGBT y además parece que el CNE buscará establecer un porcentaje mínimo de participación de jóvenes en las candidaturas. Consulté a dos importantes dirigentes de partidos de la MUD y negaron esas posibilidades. Pero por si acaso cumplo con informar sobre los rumores.

PAÍS AL REVÉS. Definitivamente Venezuela es actualmente un país bizarro. Me informan que el ex gerente de PDVSA Occidente, José Luis Parada, no está preso porque recibió el beneficio de casa por cárcel y lo tienen viviendo en un lujoso apartamento en el sector La Castellana en Caracas de donde entra y sale a sus anchas ¿Saben quién si está preso por las denuncias contra Parada? Pues nada más y nada menos que el ex gerente que hizo las denuncias ¿No está el revés el país?

LA CARTA. Recibo una comunicación firmada por Marcos Rivero y Ángel Peña como autoridades del Partido de Avanzada Social y que está dirigida a Gerardo Antúnez como coordinador de la MUD del Zulia. En la misiva solicitan el retiro del nombre del médico y empresario, Carlos Alaimo, de la lista de candidatos a las elecciones del 6D. Entre las razones de tal solicitud es que alegan que no hubo consulta previa y aclaran que el hecho que hayan sido críticos del método de selección de candidaturas no implicaba que buscaban cargos en esa maqueta electoral. Se declaran enemigos del consenso y amigos de la consulta abierta al pueblo, por lo que promovían las primarias totales que al final fueron desechadas. Explican que todo lo que Carlos Alaimo tiene en la vida ha sido el producto de su esfuerzo y de liderar el trabajo colectivo y por eso cuando tenga aspiraciones de cargos de representación popular apelará al mismo esquema democrático, porque no comparte las decisiones de las cúpulas. Aspiran que en los próximos procesos electorales se parta de una selección de candidatos basado en las primarias como mecanismo de escogencia por parte de los ciudadanos. Esta carta viene como consecuencia que en días anterior se dejó colar la información sobre la participación de Carlos Alaimo como suplente en el C4.

LA FARSA. El acto de incorporación de 3.500 tercerizados al sector salud de la Gobernación del Zulia realizado el pasado miércoles en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte fue una farsa monumental. Fue un acto político. No entregaron los cargos y sólo les informaron que este viernes 3 de julio los jefes zonales harían la entrega de los cargos en cada región. Eso molestó a los presentes, pero sobre todo a quienes se trasladaron desde zonas muy lejanas para recibir su carguito y se fueron con las manos vacías y los bolsillos limpios porque gastaron sus pocos ingresos para trasladarse a Maracaibo ¡Qué falta de respeto!

BACHAQUEO. Le recomiendo a la Sundee y a la Gobernación que revisen bien lo que está ocurriendo en el Centro 99 del CC La Redoma y el Makro de La Limpia, donde hay empleados que se burlan de las largas colas a pleno sol y dejan ingresar a sus familiares y amigos para que compren productos regulados. Eso sin contar el ingreso sin hacer colas de policías y militares. En el Makro de La Limpia hay empleados que se conectan con bachaqueros para la compra masiva de productos en las cajas y no pasa nada. Para ello usan a otros compradores que inocentemente caen en la trampa. Unos pocos se benefician, mientras el pueblo es sometido a largas colas y a pleno sol.

AL CIERRE. Me llega una nota de voz que tiene como protagonista a Damelis Chávez quien aspiraba a ser la candidata del PSUV en el circuito de San Francisco. En el mensaje da las gracias a todos los que la apoyaron, pero habla que derrotaron al “gigante” y al abuso ¿Se estará refiriendo a Omar Prieto?

