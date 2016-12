Darwin ChÃ¡vez: Verdades y rumores

BALANCE ECONÓMICO. El gobierno disparó sus alarmas de forma muy cuidadosa en el área económica para no levantar mucha bulla. La falta de dinero es grave y para el jueves 28 de mayo, según la economista Tamara Herrera, apenas había como reservas operativas en las cuentas del gobierno unos $300 millones, los cuales frente a las dimensiones de las necesidades normales y las rezagadas de la economía venezolana alcanzan apenas para tres días de importaciones. Ese es el mismo nivel de reservas operativas que Jaime Lusinchi le dejó a Carlos Andrés Pérez para su segundo mandato y éste se vio obligado a aplicar un severo plan de ajuste que conllevó a la toma de medidas que causaron aquel estallido social de 27 y 28 de febrero de 1989. Se aproximan vencimientos de la deuda y no hay suficiente dinero para pagar. Por eso el Zar de la Economía, Rodolfo Marco Torres, viajó dos veces a Rusia porque tuvo que explicar muy bien que no hay dinero para la cancelación de una cuantiosa deuda pendiente y que se vence este mes de junio por aquella compra de los aviones Sukhoi 30 que hizo el gobierno de Hugo Chávez. La dificultad con el tema es que los rusos quieren su dinero, por cuanto como consecuencia de la guerra en Ucrania la economía rusa tiene sus propios apuros. Por cierto me comentan que esa es una deuda extraña que no aparece bien registrada y no es sumada a la deuda normal que se vence este año. Para que se entienda la situación, pensemos que a usted le quedan apenas 300 bolívares en la cuenta y faltan muchos días para cobrar de nuevo y ante las necesidades del hogar intenta usar sus tarjetas de crédito y ya están sobregiradas, tampoco puede usar a sus prestamistas de confianza porque estos le cerraron el crédito por las cuantiosas deudas acumuladas; pero a pesar de todos esos obstáculos necesita comprar alimentos, pagar el colegio y cubrir los servicios que se adeudan. Así está el gobierno: sin dinero, sin posibilidades de endeudarse más y con los amigos renuentes a prestarle más dinero.

CHOQUES “PREPAGADOS”. Una de las revelaciones más curiosas que han surgido de las investigaciones que se realizan en PDVSA, es el manejo de la muy cuantiosa ¿inversión? en dólares que hace la industria petrolera en la fallida carrera del piloto de Fórmula 1, Pastor Maldonado. Hay documentos que revelan que una de las hijas del difunto presidente Chávez ha hecho mucha presión durante todo el tiempo que ha estado vigente el patrocinio, para que se mantengan las transferencias de fuertes sumas de dinero desde PDVSA. Entre las cosas curiosas que han detectado es que hay una partida en la industria petrolera destinada a “prepagar” los daños causados por los tantos accidentes de Pastor y todos sabemos su alta propensión a chocar. Mensualmente son grandes sumas de dinero que deben pagarse por daños al carro e instalaciones. Y para estar preparados ante eso, se destinan por adelantado muchos millones de dólares o sea que los choques están “prepagados” y los daños “preaprobados”. En las experticias realizadas se llega a la conclusión que eso favorece a un grupo de privilegiados que se benefician del patrocinio a Pastor Maldonado y es bueno recordar que ese caso se maneja a muy alto nivel. A varios gerentes que plantearon la irregularidad les ordenaron olvidar el tema. Han pagado hasta $2 millones en una sola factura por los daños causados en un accidente.

EL ZULIA COLAPSADO. Pancho estoy verdaderamente preocupado por el fracaso de tu gestión y las consecuencias que está trayendo al Zulia. Nuestro estado se encuentra en una situación deplorable. Colas para comprar alimentos, colas para surtir gasolina, colas para colocar el chip, apagones a cualquier hora, hospitales y ambulatorios en pésimas condiciones, vialidad destrozada, acabaron con las becas JEL y la inseguridad se disparó de forma alarmante. En tu campaña electoral de 2012 prometiste obras y bienestar. Ofreciste que acabarías con la inseguridad. Aseguraste que los apagones se acabarían. Juraste que los hospitales serían una tacita de oro. Aseveraste que las becas JEL no serían eliminadas, sino mejoradas. De todo lo que podamos imaginar prometiste en tu afán de ganar la Gobernación del Zulia. El balance es malo y lo sabes. El lenguaje corporal te delata. Sabes de las fallas. Te dejaste rodear por la mafia que penetró tu entorno. Te dejaste secuestrar. No tienes una obra emblemática que mostrar, porque la segunda etapa del Paseo del Lago, por ejemplo, sólo tiene forma en una gigantesca valla que está en la C-2 a la altura de la curva de la Ciudadela Faría y todo gracias al Photoshop, pero en la realidad es un peladero de chivos. Que alguien me diga una calle, sólo una calle en Maracaibo que hayas asfaltado. Entregas casas que realmente hacen Corpozulia, Ducolsa o Metromara. Inauguras carreteras que en verdad son obras del gobierno nacional. Pones a rodar buses que son gestión del Gobierno nacional y Metromara. Si tomamos en cuenta la lucha contra la seguridad, el propio comandante de la GNB, mayor general Néstor Reverol, dijo la verdad de esa lucha: 21% se disparó el delito en la región y eso sin tomar en cuenta la “cifra negra” que son todos aquellos delitos que no se denuncian ante las autoridades. Pregúntale a los zulianos que opinan sobre el tema. Se montan en un bus y los atracan, van a comer a un restaurante y los atracan, están en una cola en alguna avenida y los atracan, toman atajos para evitar esas colas y los emboscan para atracarlos como está ocurriendo en Ziruma. Propiciaste la intervención de Polimaracaibo y una parte importante de la ciudad está desprotegida y si no me crees pregúntale a dueños, empleados y clientes de cafés y restaurantes de las parroquias Olegario Villalobos y Santa Lucía. Cuando pensaba en cómo plantear esta reflexión, casualmente se publica una entrevista en Panorama en la cual Pancho admite la crisis y la falta de gobierno. En esa entrevista realizada por el colega Heilet Morales hay confesiones y hasta frases de despedida. Lo primero que me llamó la atención es que cuando menciona al general Tito Urbano le respeta su jerarquía militar y cuando se refiere al comandante de la GNB lo llama “Néstor” sin hacer referencia a su grado de mayor general ¿Hay molestia con Reverol? ¿Le devuelve la recta del 21% que lo dejó con el bate en el hombro? Luego compara su trabajo de Gobernador con la actividad que ejecuta un malabarista y creo que gobernar un estado tan lleno de problemas no es un juego. Admite que el desabastecimiento es grave, que el bachaqueo es incontrolable y que hay corrupción en la distribución de gasolina, porque afirma que a veces salen tres gandolas y sólo llegan dos a sus destinos y eso implica complicidad de muy alto nivel. Cuando le consultan sobre los apagones y la emergencia vivida el pasado viernes 29 de mayo reconoce que la situación de Corpoelec es “compleja” y que hasta tuvo que hacerse responsable de pagar las compras de urgencia que debieron efectuarse, porque no hay materiales y equipos en la antigua Enelven lo que impidió la atención de todos los sectores que se quedaron sin electricidad hasta por más de 24 horas, e incluso hubo casos que permanecieron sin luz por 48 horas como ocurrió con los vecinos del Conjunto Residencial La Pecera en Los Olivos. En cuanto al tema de la inseguridad sólo habló de su interés por entregar el manejo del retén El Marite, cosa que ya se concretó, y que hay corrupción policial que favorece el sicariato, por ejemplo, pero en nada mencionó la enorme cantidad de delitos que se cometen a diario en todo el estado. En el plano electoral entrelineas confiesa que la situación es difícil para ganar en el Zulia, admite la pérdida de Maracaibo y hasta duda de la realización de las elecciones. Y cuando lo interrogan sobre su reelección rodea la pregunta y apela al famoso truco de dejar que eso “lo decida el pueblo”, lo que alimenta los rumores sobre su retiro del cargo. Pancho, aún estás a tiempo de corregir.

RELACIONES CONGELADAS. A raíz de mi comentario de la semana pasada donde explicaba las conversaciones que sostenían el presidente Nicolás Maduro y el general Miguel Rodríguez Torres para que éste regresara al gobierno, recibo un mensaje desde Caracas: “Cambió el estatus de esa relación. Está congelada. Se paralizaron las conversaciones y mi general se le perdió al Presidente”. Esto por supuesto tiene un impacto negativo en la búsqueda de estabilidad política y militar para el primer mandatario, porque MRT funcionaria como la bisagra entre su gobierno y los sectores más radicales, sobre todo del ala militar. Estaremos atentos al “estatus de esta relación.

MAQUETA PASMADA. Se decía que este jueves se anunciarían los candidatos de la MUD en el Zulia, pero al final se volvió a posponer el tema. Lo que si me confirman es que sólo hay dudas en los circuitos 4 y 5. En el 4 se menciona a Daniel Ponne, Jairo Bao y Jesús Leal. Mientras que en el 5 la candidata podría ser Nora Bracho, pero contra ella conspira el interés de no dejar sin jefes a UNT en el Zulia, por lo que aquí también pudiera surgir la opción de Daniel Ponne. Se da como un hecho que Manuel Rosales encabezaría la lista y eso tendría un efecto importante en la votación porque MR aún aparece en las encuestas muy bien evaluado y recordado por los zulianos. La participación de Rosales en la campaña agregaría un interesante dinamismo y empujaría a la oposición en el estado. Hasta el cierre de esta columna se desconoce la fecha del anuncio definitivo y tampoco se sabe cómo participaría Manuel Rosales en la campaña.

LOS PAPELES DE PDVSA (yIV). Esta semana culmino con la explicación sobre una parte de las irregularidades que han sido detectadas en PDVSA Occidente y que atentan contra los intereses del país. En esta última entrega me ocupo de varios procesos de compra. El primero es la adquisición internacional de 40 lanchas cuyo proceso fue abierto de forma muy rápida y extraña. Una vez iniciado todo se adjudicó el contrato y hasta se pagó el 90% de lo acordado y aún las lanchas no habían llegado para el momento de levantado el informe. Lo más grave es que se compraron lanchas que no cumplen con las especificaciones técnicas de PDVSA y además no coinciden con la oferta comercial presentada por la empresa que fue favorecida. También me informan de irregularidades en el proceso de procura nacional por 42 lanchas. Las pagadas son unidades que estaban en proceso de construcción en astilleros ubicados en las riberas del lago, pero en vez de comprarlas directamente a esos astilleros se centralizó la adquisición en una tercera empresa, lo que elevo sustancialmente el precio de las unidades. Cada unidad tiene un valor en el mercado de $550 mil y al final PDVSA pagó por cada lancha $1.100.000, o sea el doble de su costo real. Pero además varias de las embarcaciones fueron dotadas con equipos usados. Por otro lado, me informan de ilícitos en la compra de boyas de amarre porque se cerró la adquisición sin que en el expediente consten las especificaciones técnicas de los equipos y eso es una irregularidad grave porque nunca se comparó lo que ofrecía la empresa ganadora con lo que necesitaba la industria. Estos casos planteados son apenas algunos de los tantos procesos con irregularidades que se han cometido sólo en PDVSA Occidente. Lamentablemente nuestra industria petrolera está podrida y será muy difícil de recuperar.

A CONFESIÓN DE PARTES…Relevo de pruebas como dirían mis amigos los abogados. Un “patriota cooperante” me informa que hasta ahora las discusiones en el PSUV del Zulia anuncian la derrota en los circuitos de Maracaibo, incluso ven serios peligros en los circuitos del oeste donde históricamente tienen sus mayores fortalezas. Dan por perdidos los circuitos 5, 6 y 7. En el 8 ven serias dificultades y en el 4 advierten que tendrán un trabajo muy duro. La crisis y su impacto en la población y especialmente en la militancia del PSUV les preocupan mucho. Hay demasiado malestar y temen una avalancha de voto castigo. Y por otro lado, los candidatos impuestos desde Caracas causarán mayor molestia en la dirigencia que considera que los aspirantes deben tener un liderazgo local y no que vengan apadrinados desde el cogollo rojo. Uno de los casos de imposición que más se menciona es el de Fidel Madroñero quien está supuestamente protegido por Diosdado Cabello y sin importar lo que pase en las primarias rojas, él será el candidato en el circuito 4.

NEPOTISMO EN CULTURA. Pancho te recomiendo que revises lo que está ocurriendo en la Secretaría de Cultura, porque están sucediendo hechos que llaman la atención del personal. Esto me lo envía un “demócrata cooperante”: “Aquí hay un claro dominio de una misma familia que tiene cinco de sus miembros en cargos claves, para tomar decisiones claves. Las cinco damas tienen el dominio de todo, incluyendo al Secretario. El Gobernador debería revisar las andanzas del segundo a bordo, especialmente su actividad privada. En Fundagraez también hay cosas irregulares y pretenden convertirla en una especie de caja chica y por eso la continua rotación de administradores, por cuanto los que no quieran acceder a los malos deseos, los sacan de inmediato”. Pancho como me prometieron más información de lo que ocurre en Cultura, te la seguiré haciendo llegar.

NUEVOS PARTIDOS. Converso amenamente con el presidente del Partido Independiente Zulia, PIZ, Marcos Rivero, quien me da los detalles del trabajo que vienen realizando para capitalizar el descontento de la población. Marcos está acompañado en la dirección del PIZ con Ángel Peña como secretario general. Ambos vienen de Copei y han sido víctimas del sectarismo que impera en la tolda verde zuliana. En la conversa surgieron varias ideas que llamaron mi atención. En el PIZ afirman no sentirse identificados con ninguno de los dos bloques, oficialista y opositor encarnado en la MUD, por lo que están creando un perfil propio. Están estructurando un partido de cuadros al cual se siguen sumando voluntades que provienen de otros partidos y de quienes vienen de la sociedad civil y ven una oportunidad de participar. Están dedicados a potenciar una tercera vía que enamore a los Ni Ni e incentivarlos a que participen en la toma de decisiones y en las elecciones parlamentarias en las cuales el PIZ aspira lanzar candidatos propios en varios circuitos del estado y por supuesto presentar su lista para que la gente vote por sus aspirantes. Me comentaba Marcos Rivero que no es posible que los demócratas tengan que votar por quien diga la MUD, cuando debe haber una amplia oferta de ideas, propuestas y proyectos que el votante evalúe y decida cual se acerca a sus intereses. Creen en la promoción de los liderazgos de la sociedad civil. Hasta ahora se han sumado más de 500 dirigentes que están descontentos con el manejo de los partidos. Una de las cosas que más me atrajo de la tertulia que es que creen firmemente no sólo en la necesidad de cambiar al gobierno, sino también en cambiar la forma de hacer política en Venezuela. Les deseo mucha suerte a los amigos del PIZ. Pronto anunciarán sus candidatos a la Asamblea Nacional.

CREDICARD. El servicio que presta esta empresa que concentra el manejo de las tarjetas de crédito Visa y Master Card en Venezuela es pésimo. Varios amigos me lo habían comentado, pero yo mismo verifiqué que todo eso es cierto. No responden ningún requerimiento. Si usted necesita activar su TDC deberá encomendarse a Dios porque lo obligan a llamar al 0501-9999999 y lidiar con un sistema automatizado que no funciona. Cuando usted intenta activar su TDC lo someten a una serie de interrogantes y al final le dicen que su operación no pudo completarse. No hay posibilidad alguna de ser atendido por una persona de carne y hueso. En lo personal intenté más de 20 veces y la respuesta siempre fue la misma. Envié varios correos exponiendo lo ocurrido y ni siquiera se dignaron de responder uno de esos mail. Intenté con sus redes sociales y tampoco funcionan. Y por si fuera poco, la página web es menos funcional aún. El desastre de Credicard es muy grande y el servicio al cliente es horroroso. No quiero ni imaginar los apuros que podría pasar algún viajero si en el exterior sus tarjetas no funcionan y debe comunicarse desde cualquier parte del mundo con Credicard. Las autoridades competentes deberían auditar la efectividad del servicio de atención al cliente de esa empresa.

SOLIDARIDAD. Mi solidaridad con el colega, Henry Chirinos, que fue agredido brutalmente por el director-interventor de la Policía Municipal de Maracaibo. Es inaudito que un oficial agreda a un periodista por sólo cumplir con su deber. Hay demasiados excesos contra la labor periodística y lo peor es que las autoridades ¿competentes? no hacen nada para evitar acciones futuras.

REGISTRO INHUMANO. Acudí como usuario al Registro Principal de Maracaibo y me llevé una muy desagradable sorpresa. Las condiciones en las cuales labora el personal y son atendidos los ciudadanos son deplorables. No hay aire acondicionado en la mayor parte de sus áreas, el edificio está lleno de moho y polvo por los tantos documentos almacenados en condiciones inadecuadas. Al ciudadano se le somete a una muy larga espera en las afueras de la sede a pleno sol. No hay baños para el público y el sistema de procesamiento de los documentos falla constantemente. Al parecer en pocos días mudarán el registro de títulos profesionales a una nueva sede ubicada al lado de la Iglesia Santa Bárbara. Es bueno recordar que ese edificio fue declarado inhabitable por el Cuerpo de Bomberos hace varios años y aún sigue siendo usado.

EL ENREDO. Me informan desde una conocida cadena de supermercados que desde el gobierno nacional y regional los cargan locos y desorientados por el uso de las captahuellas y el software del control biométrico, porque luego que les hicieron gastar mucho dinero en los equipos, ahora les informaron que tendrán que comprar nuevas captahuellas para sustituir las existentes. Lo más llamativo es que las compras se hacen a los proveedores que el gobierno impone ¿De quién o quiénes será ese guiso dactilar?

AL CIERRE. Me informan que este jueves 4 de junio amaneció destituida toda la Gerencia Jurídica de PDVSA Occidente. Los destituyeron sin cargo en específico y según las normas de la empresa si en las próximas 48 horas no les asignan nuevos cargos, prescindirán definitivamente de sus servicios por ser parte de la nómina mayor y personal de confianza.

Darwin Chávez|@darwinch857|www.verdadesyrumores.com