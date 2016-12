Darwin ChÃ¡vez: Verdades y Rumores

#CADIVAZO. Llegó abril y lo peor de la crisis comienza a visualizarse. Tal como analizamos (LEA: http://verdadesyrumores.com/analisis-por-que-el-gobierno-aplica-el-cadivazo/) la medida de restricción del uso de los cupos en divisas que maneja el Cencoex, es una revelación oficial del tamaño de la crisis que vive el país y es una bofetada al pueblo venezolano que nada de responsabilidad tiene en la actual crisis que confronta el país y que el gobierno no sabe cómo resolver. Hay una falta de liquidez preocupante en las arcas públicas y ante esa eventualidad prefiere el Gobierno golpear el cupo de 3 mil dólares anuales, que por ejemplo, castigar y repatriar los $25 mil millones que los rojos se llevaron de Cadivi, según denunció en su momento el exministro Jorge Giordani. Es más fácil castigar al pendejo que combatir la corrupción, porque de hacer esto último se tocarían los intereses de los poderosos que hacen parte del gobierno y el cogollo del PSUV. Si tomamos como parámetro el estudio hecho por los expertos de Marea Socialista, la corrupción roja se ha llevado más de $359 mil millones los cuales en su mayoría se supone que están en los tantos paraísos fiscales que aún existen en el mundo y de los cuales se ha comenzado a destapar una partecita de esos negocios muy turbios en el HSBC y el Banco de Andorra, por ahora. Pero esa corrupción no es castigada, ni investigada. Es más, de eso nada dicen. Es más fácil seguir castigando al pueblo. Y el castigo es completo, pues no sólo reducen las cantidades de dólares que pueden ser autorizados, sino que además condicionan que sólo la banca pública está autorizada para el rol de operadores cambiarios. En principio esta limitación a la banca pública creo que pudieran corregirla, al igual que hicieron con el fraccionamiento del cupo electrónico, pero hay informaciones que se reciben que me llevan a pensar que eso no va a ocurrir ¿Por qué lo digo? Porque los grandes bancos, caso Banesco, ya despidieron a todo el personal que se encargaba del análisis de las solicitudes de divisas, o sea que desmantelaron esos departamentos y si sabemos que los banqueros venezolanos conocen muy bien qué piensa el gobierno y que decisiones pudieran tomar, es lógico pensar que despiden al personal porque, por ahora, no serán de nuevo operadores cambiarios. Pero si la razón es la falta de dólares, cómo justificar la muy amplia delegación de funcionarios y de disfrazados de “pueblo panameño” que fueron llevados a la Cumbre de las Américas. Esas delegaciones de focas cuestan muchos dólares, pero en vez de recortar esos gastos innecesarios, prefieren castigar al pueblo venezolano. La escasez de dinero es tremenda en el gobierno y como ejemplo hay varios, pero uno bien interesante es que hay muchos barcos cargados con alimentos y medicinas que están fondeados cerca de los puertos desde hace mucho tiempo esperando descargar, pero no lo han hecho porque el gobierno no libera el dinero para pagar esos cargamentos traídos por el propio gobierno y por lo que queda de la empresa privada. Y frente a la crisis y su enorme volumen, el Presidente no asume el cambio del modelo y se aplican las políticas que la lógica impone. Más bien regresó amenazando con la radicalización del proceso, o sea todo lo contrario a lo que la racionalidad señala. El #Cadivazo es un hito que marca el antes y el ahora de la crisis. Lo que viene es malo, muy malo para los venezolanos que no somos parte de la corte de enchufados.

OFERTA ¿ENGAÑOSA? Me cuentan que el presidente Nicolás Maduro Moros ya no haya que ofrecerle al general Miguel Rodríguez Torres para que regrese al gobierno. El último cargo ofrecido fue presidente de Petróleos de Venezuela en sustitución de Eulogio del Pino. Aún Rodríguez Torres no le da una respuesta definitiva. Sólo le dio unas recomendaciones al primer mandatario para corregir algunas cosas importantes en el gobierno. Aseguran que si Maduro aplica los correctivos recomendados, el general aceptaría. Sin embargo, hasta ahora la respuesta que le tiene MRT a NM es NO ¿Por qué tanta insistencia de Maduro con Rodríguez Torres? Este general es una pieza importante para la estabilidad del proceso y sobre todo de sus líderes. El sabe mucho de las andanzas de cada uno de ellos. Recordemos que MRT fue comisionado por Chávez para averiguar hasta el más mínimo detalle sobre cada uno de sus ministros y voceros del PSUV. MRT sólo respondía a las órdenes de Chávez y sólo informaba a Chávez. Mucho se dice actualmente sobre el papel que puede jugar Rodríguez Torres en una probable transición. De hecho su reciente viaje a Panamá y Perú puede ser algo interesante a tomar en cuenta. Por algo Maduro lo quiere de vuelta al gobierno, aunque todo indica que no aceptará la oferta de Maduro.

LA MAQUETA COJA. Sigue muy enredado en la MUD del Zulia la configuración final de la maqueta de candidatos a las elecciones parlamentarias. De hecho la decisión de elegir a dedo a los diputados del Parlatino, le agregó pólvora al tema, porque dirigentes como Julio Montoya y Edwin Luzardo que aspiraban al Parlatino, ahora quieren ir a la AN. Montoya se quiere regresar al circuito de San Francisco donde parece una decisión tomada que el candidato será Ángel Sánchez. El caso de Luzardo es muy complicado, porque sobre él pesa una especie de veto por su conducta porque hasta hace muy poco hablaba muy mal de Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo. Además Luzardo, diputado suplente de William Barrientos, es el parlamentario peor evaluado de la MUD. No pasó las pruebas y ahora busca que lo pongan de candidato y saquen del juego a su compañero de Alianza Bravo Pueblo, Daniel Silva, quien está mejor posicionado que él porque pertenece a las nuevas generaciones y es muy activo en la MUD del Zulia. Una de las fuentes consultadas me aseguró que Daniel Silva sería el elegido de ABP. Otro que pretende regresar pero tiene mucha resistencia es Heliodoro Quintero ¿Se acuerdan de aquella grabación con Wilmer Ruperti? Ese mismo es. Por otro lado, las actividades en la MUD se han intensificado con la llegada de Gerardo Antúnez quien está muy activo. Otro que se está moviendo sin escándalo es Pablo Pérez quien está recorriendo el estado organizando la estructura de la Unidad para enfrentar la dura campaña de las parlamentarias. Pablo al parecer tendrá un rol protagónico en este proceso, aunque probablemente no sea candidato. La fecha tope para definir y anunciar la maqueta definitiva es el 17 de mayo.

DINERO DE “ENGORDE”. Luego de varios días de ausencia reaparece la “Zorra Vieja” con un bombazo: “En la Gobernación está ocurriendo algo muy irregular y quiero pensar que Pancho no lo sabe. Me niego a creer que el permita o avale eso, pero está ocurriendo. Resulta que desde el año 2013 se viene ejecutando una práctica diabólica con los recursos destinados a obras previstas en el Plan de Inversión de ese año y el correspondiente a 2014 y 2015 también. Se trata de una operación de “engorde” del dinero que por distintas vías se recibe para la ejecución de obras: Situado Constitucional y Fondo de Compensación Interterritorial principalmente ¿Acaso no ves que las obras las arrancan y no avanzan? Hay obras conjuntas que están parcialmente avanzadas y me refiero por ejemplo a la Circunvalación 3 que una parte la hizo Metromara y se terminó, mientras que la parte de la Gobernación se mantiene estancada y apenas ahora es que están haciendo algunas cosas. Por eso ves, otro ejemplo, como las obras del Paseo Ciencias se reanudaron después del escándalo que armaron unos diputados opositores, cuando eso lo empezaron a hacer en el 2013 y los recursos estaban más que disponibles en aquel momento. Ese dinero no está siendo usado inmediatamente para las obras, sino que juegan con él y lo ponen a “engordar”. Hay acuerdos con algunos bancos en los cuales está el grueso del dinero depositado en los llamados fideicomisos, para que esos recursos se multipliquen como Jesús multiplicó los panes. Toda la operación está en manos del perverso aquel, quien saca la mayor parte de los dineros engordados al exterior convertidos en dólares o euros, aunque deja una parte pequeña para los negocios en la patria de Bolívar. Prefieren trabajar esa operación con los bancos privados, sobre todo con uno que es muy dado a esos negocios en su filosofía de vivir los sueños. Se cuidan de no hacer mucho ese tipo de negocios con la banca pública, por temor a que los detecten. Por ese camino se han movido miles de millones de bolívares, muchos de los cuales se van al exterior y una parte de esa logística se mueve vía isla de Dominica rumbo a los paraísos fiscales. Ahí te dejo eso camarada”. Otra bomba más de la “Zorra Vieja”.

EL “BOYAGUISO” PETROLERO. Llega información sobre uno de los últimos guisos descubiertos en PDVSA Occidente. Se trata de la compra aparentemente irregular de un lote de boyas de las que usan las gabarras de perforación y de inyección de vapor. Esas boyas por las condiciones del Lago de Maracaibo se deterioran y deben ser sustituidas. Las mismas se venían comprado a una empresa especializada que las traía de Canadá, pero de repente aquel que está prófugo en España montó un guiso aparte. Lo cuadró por los lados de Los Haticos. Compraron a otra empresa un lote de boyas chinas que no se adaptan al diseño de las gabarras, porque estas embarcaciones están pensadas para un tipo de boya que no es el comprado. Normalmente una boya puede estar costando en el mercado internacional entre 40 y 50 mil dólares cada una, pero estas las pagaron en $250 mil cada una según lo encontrado hasta ahora en una investigación. El lote llega a las 200 boyas compradas aproximadamente y se están deteriorando en las instalaciones portuarias de PDVSA porque no pueden usarse. Lo más insólito es que cuando se dieron cuenta que las boyas no se adaptaban a las gabarras, propusieron comprar nuevas gabarras. La imaginación de los pillos no tiene límites ¡Hecho en socialismo!

LA LLAMADA. El país está tomando un rumbo muy peligroso. El modelo policial y militar de control avanza porque es parte de la estrategia de negación de la crisis. El gobierno juega a intentar ocultar los problemas e intimidar a todo aquel que se atreva a alertar al país sobre el avance de una coyuntura que está trayendo y traerá muchos problemas a los venezolanos. Paso a relatar una historia que me contaron, pero obviando algunos detalles para no afectar a uno de los protagonistas. Un dirigente de un gremio que reúne a importantes actores del proceso de producción de alimentos en el país, alertó sobre la escasez de uno de los rubros más importantes de la dieta diaria del venezolano. Dijo en su momento que de no tomarse los correctivos necesarios, que no implicaban importaciones masivas, ese rubro desaparecería del mercado como efectivamente ocurrió. Luego de la Semana Santa ese dirigente gremial recibió una llamada en la cual le ordenaban presentarse en Caracas en una fecha específica, aunque no detallaron a dónde debía ir. El luego de muchas consultas y temores se fue a la capital del país y acudió a los diversos ministerios de dónde él suponía podía venir la “invitación”, pero en ninguno sabían nada “oficialmente”. De repente, recibió otra llamada y la misma voz le ordenó ir a un sitio. Allí lo estaba esperando un ministro escoltado por dos aparentes generales. El ministro lo recibió con gritos, insultos y amenazas. Le reclamó que esa supuesta escasez nunca se le había informado al Ministerio y abundaron las palabras altisonantes. El dirigente gremial con demasiada paciencia aguantó el chaparrón y le mostró al ministro una carpeta contentiva de todas las comunicaciones institucionales enviadas, en las cuales alertaban desde hace varios meses la escasez que se iba a presentar y finalmente se presentó. El ministró negó haber recibido tales comunicaciones y llamó a uno de sus viceministros para que lo certificara. El viceministro llegó y ante la pregunta del ministro dijo la verdad y la misma es que todas esas cartas están encima del enorme escritorio del ministro pero nunca habían sido revisadas. El ministro quedó desarmado ante la sinceridad de su funcionario y sólo atinó a reaccionar amenazando al dirigente gremial con enviarlo al Sebin si seguía hablando de la crisis y la escasez. Este tipo de acciones contra los dirigentes de aquellos gremios que advierten sobre la escasez en importantes rubros alimenticios o de salud, se están repitiendo con frecuencia. Eso demuestra que el gobierno en vez de atacar la crisis, prefiere callar a quienes hablen de la crisis.

RUMORES. El país es un hervidero de rumores que van y vienen. Se dice de todo a través de las redes sociales y los servicios de mensajería. Las cadenas sin información veraz abundan y hay que tener mucho cuidado con pisar un peine. Uno de los rumores más peligroso es el relativo a los bancos. Sobre eso tengo dos versiones. La primera, es que el gobierno promueve los rumores para aplicar un “control posterior” al uso de las redes sociales. Recordemos que a raíz de aquellos rumores sobre secuestros masivos de niños en Caracas, surgió la brillante idea de la Fiscal General de la República de regular las redes sociales y les expliqué que el gobierno esparció los rumores para justificar un “control posterior” porque no tienen como hacer un “control previo” de las redes sociales. O sea no pueden evitar que usted opine o difunda un mensaje, pero si lo pueden castigar por lo que publique. Eso es lo que pueden estar buscando con esos mensajes, pero sobre todo aquellos que involucran a los bancos. La otra versión es que los rumores son alimentados por el dueño de uno de los bancos mencionados en los mensajes ¿Qué busca? “Se quiere salir del paquete” en términos muy criollos. Mi consejo para todos ustedes: no pisen peines, verifiquen bien los mensajes, no los difundan, sólo lean y analicen.

TIGRITO EN CRISIS. La crisis financiera en el canal Venevisión avanza a paso de vencedores, a tal punto que están cerrando la venta de algunas de sus instalaciones para compensar las pérdidas ocasionadas por la drástica caída en la inversión publicitaria. La negociación se cuadra con el representante de uno de los enchufados rojos más activos en eso de la televisión. Venevisión el año pasado, tal como comenté en su momento, acumulaba un déficit mensual de un millón de dólares para mantener su infraestructura, nómina y producción. Por eso no sólo están vendiendo activos, sino que han reducido al máximo su personal porque el negocio ya no es próspero como hace algunos años. Al final creo que todos estos grandes medios terminarán en manos de los amigos del proceso o testaferros de los enchufados, porque son los únicos con el poder político y financiero para comprar medios en Venezuela.

¿Y EL ACUERDO? Creo que fracasó el intento del gobierno de alcanzar un acuerdo político con los Estados Unidos para detener las sanciones actuales y las que vienen contra funcionarios del proceso. Por más que el aparato de propaganda rojo hable de victoria, Maduro fracasó en la Cumbre de las Américas. Más allá del teatro montado en El Chorrillo y del discurso de “encabronamiento”, no hay nada de nada. Ni siquiera pudo conversar oficialmente con Obama y el encuentro que duró un poco más de 3 minutos se limitó a un saludo. Maduro lo sabía porque Thomas Shannon le informó durante la reunión que sostuvieron en Caracas previo a la Cumbre, que no habría reunión oficial en buena parte por las acciones emprendidas por la impertinente Canciller Delcy Eloína y los insultos de la campaña contra el decreto. El manejo diplomático de la crisis fue pésimo y ese es el resultado de poner a personas en cargos de canciller sin ninguna preparación para ese tema tan delicado. Ya el gobierno de los EEUU en la persona de Roberta Jacobson aseguró en plena cumbre que la orden ejecutiva no será derogada. Todo parece indicar que viene una segunda lista de funcionarios que serán sancionados y tal como comenté la semana pasada, en este caso será por delitos de corrupción y blanqueo de dinero. Me ratifican que los nombres que ahí aparecerán serán importantes y estremecerán al gobierno. La otra derrota del gobierno se dio antes de la cumbre con el documento firmado por más de 20 expresidentes en el cual piden a la comunidad internacional asumir una posición más firme ante lo que ocurre en Venezuela y la libertad de los presos políticos. El mundo estrecha el cerco contra el gobierno. Las decisiones de los congresos de España y Colombia así lo demuestran. Y todo eso tiene plena concordancia con algo que comenté hace varias columnas y que proviene de una de mis fuentes más confiables y es que el proceso de desgaste de la imagen del gobierno avanza y todo forma parte de la transición que estaría en marcha ¿Qué será de la vida de “Fuerza 1”?

ROBO. Al parecer ya está resuelto el extraño robo ocurrido en la Dirección de Extensión de la Facultad de Humanidades de LUZ en pleno asueto de Semana Santa. La decana de dicha facultad informó que están implicados dos obreros y uno de los empleados de la DSI (Seguridad Interna). Se hicieron allanamientos en sus casas y encontraron parte de lo robado. Sin embargo, hay profesores que al conocer la noticia y los supuestos implicados, expresaron sus dudas razonables.

ESTACIONAMIENTO BOLÍVAR. Nada que Pancho hace algo por la Plaza Bolívar. Sigue llena de basura y con esa horrorosa valla colocada en la esquina que da al Teatro Baralt. Pero además ahora la pretenden usar hasta de estacionamiento. Como ustedes pueden ver en la foto que complementa este comentario, cada vez que hay una transmisión de algún acto oficial de la Gobernación o del PSUV, suben los camiones que cargan los equipos a la plaza. Eso es un irrespeto a un lugar que es patrimonio de la ciudad. Pancho, si no quieres arreglar la Plaza Bolívar por lo menos evita que la destruyan más de lo que está o cámbiale el nombre y colócale “Estacionamiento Bolívar”.

ABUSO. Me informan que de una de las empresas mixtas de PDVSA que funcionan en el Zulia botaron a personal porque se negó a firmar y recoger rúbricas en la campaña contra el decreto de Obama. Si eso no es persecución política y laboral ¿Cómo se llama?

ELECCIONES. Esta columna fue cerrada a las 2PM de este jueves 16 de abril de 2015 y aún el Consejo Nacional Electoral no decide o anuncia la fecha exacta de las elecciones parlamentarias. Unas horas antes de escribir este comentario, Tibisay Lucena “balbuceó” que en una semana o dos se podría anunciar la fecha. El Gobierno y su departamento electoral (CNE) andan en algo muy raro.

