Darwin ChÃ¡vez: Verdades y Rumores

MIEDO A TODO. Los miedos del gobierno se aceleran. Muchos amigos ven a Maduro como fuerte y retador, pero esa es la imagen que necesita mostrar aunque por dentro las preocupaciones sean muy grandes. En mi trabajo como observador de la política y luego de varias consultas, he llegado a conclusiones interesantes sobre los miedos del gobierno. MIEDO 1: la crisis en el país es cada vez más profunda. No sólo los inventarios de alimentos están en niveles críticos, sino que los de medicamentos están en coma. Lo peor es que sólo se toman decisiones para correr la arruga y ver si pueden contener la crisis hasta las parlamentarias. Sólo les importa eso. Ya el gobierno acumula casi 7 meses sin liquidar divisas para el sector productivo. Lo poco que se consigue es porque el gobierno lo está trayendo directamente, pero ¿hasta cuándo podrán hacer este tipo de maniobras? No hay dinero y eso se demuestra con el fracaso del Simadi. No han vendido dólares. El Sicad se quedó en un anuncio. Las obras de infraestructura están paralizadas. Es tan grave la situación que en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales hablan que tienen dinero para cubrir la nómina hasta abril y luego no saben cómo van a pagar, pero además amenazan al personal que deben seguir trabajando así no reciban sus salarios, porque tenemos patria. Tampoco hay recursos para satisfacer las justas demandas de aumentos salariales de los empleados públicos. A partir de abril se comenzará a visualizar la real dimensión de la crisis y por eso el Presidente ha dicho en reuniones muy privadas que le teme a este mes. MIEDO 2: elecciones: aún hoy 19 de marzo de 2013 a las 12PM (cuando cerraba esta columna) no hay una fecha para las elecciones parlamentarias. Es un hecho insólito e inédito que aún el CNE no tenga una fecha para ese proceso, cuando la complejidad del mismo obliga a una larga preparación técnica y logística del ente electoral. Eso debió saberse con mucha anticipación, pero aun es un misterio. Ni siquiera han dicho si hay o no hay cambios en el diseño de las circunscripciones electorales. El silencio es total ¿Por qué tanto misterio? Tienen miedo a un deslave electoral, a perder la mayoría calificada del parlamento con las consecuencias que eso trae. De hecho creo en lo personal que es muy probable que no haya elecciones este año y usen como argumento cualquier argucia en el marco de la Ley Habilitante recién aprobada y apelen a un estado de conmoción interior, por ejemplo, para suspender los comicios. MIEDO 3: hay desinterés de los cubanos sobre la crisis y el futuro del gobierno. Según fuentes dignas de todo crédito a ellos sólo les interesa resolver su conflicto con los Estados Unidos. Venezuela sólo les importa para mantener hasta dónde lleguen los negocios que tienen con el manejo de estructuras del Estado y sobre todo por el petróleo que reciben. Ese desinterés cubano se remarcó con el alejamiento de Maduro de sus asesorías en algunas áreas, donde ahora manda el grupo de “los franceses” que han sido traídos por el entorno de Maduro y cobran altas sumas de dinero en dólares ¿Por qué el desinterés cubano genera miedo? Porque ellos son parte fundamental del modelo represivo policial y militar que sostiene al régimen. MIEDO 4: por más que griten, reclamen y hablen de la solidaridad internacional; hay un profundo miedo en el gobierno por las sanciones establecidas y las que vienen contra funcionarios gubernamentales y dirigentes del PSUV por parte de los Estados Unidos, pero sobre todo porque comienzan a aparecer las supuestas vinculaciones del gobierno con Irán y organizaciones acusadas de terrorismo. Ellos mismos se han encargado de develar sus profundos temores. Primero alegaban que Venezuela es una patria libre y soberana que no necesita del aval de Estados Unidos. El lenguaje escatológico sobró. Pero de los insultos pasaron de pronto al tono conciliador y Maduro llamó a un diálogo franco con Obama. Luego lanzan la campaña “Obama deroga el decreto ya” en las redes sociales y que es la segunda parte de la estrategia inicial que usó a la UNASUR, la CELAC y a los chulos del ALBA para pedir que EEUU revoque lo decidido. Mutaron del “yanquis go home” a “Obama deroga el decreto ya”. Pagaron hasta un aviso en página completa en The New York Times no para comenzar la guerra contra Obama, sino para decir que Venezuela es una tierra de paz, pero algo más interesante del aviso fue que juran y perjuran que aquí no se violan los derechos humanos ¿Por qué ese aspecto es importante? Porque los delitos de lesa humanidad no prescriben y puede ser condenados universalmente. Pero además Maduro anuncia la recolección de 10 millones de firmas contra el decreto, lo que puede ser, además de una muestra de desesperación, una trampa caza bobos y se reedite la “Lista Tascón”. Ante esas peticiones, esfuerzos y súplicas me surgen varias preguntas ¿Para qué gritar entonces que para nada importaban las sanciones gringas? ¿Por qué vociferar que nuestras FANB están listas para enfrentar al invasor imperialista? ¿Por qué es tan urgente y vital que deroguen el decreto? La respuesta es una sola: miedo ¿Pero miedo a qué? A quedar expuestos individualmente a juicios en los Estados Unidos o en cualquier otro país por todos los delitos de los cuales se les acusa, pero sobre todo por las violaciones a los derechos humanos. Pareciera que luego de la borrachera celebrando las decisiones de Obama se dieron cuenta que sus vidas cambiaron, porque cuando la impunidad que da el poder desaparezca pueden terminar en una fría y pequeña celda de alguna alejada cárcel norteamericana. De hecho la cantidad de chavistas “cantantes y cooperantes” cada vez es mayor. Y hablando de eso, me llama mucho la atención que de todos los señalados hay un ausente importante: Alejandro Andrade ¿Será que ahora es cooperante? Estos sólo son cuatro escenarios que emergen de la observación, análisis e información de mis fuentes. La cosa está muy fea y se pondrá peor.

EL “EFECTO ROSALES”. La semana pasada comenté los avances que había en el diseño de la maqueta final de candidatos de la oposición zuliana a las parlamentarias. Mencioné los nombres que sonaban en Maracaibo y que hasta el cierre de esta columna no habían variado: en el circuito 4 integrado por las parroquias del oeste estarían William Barrientos (UNT) como principal y Jairo Bao (UNT) como suplente. En el circuito 5 del norte de la ciudad estaría como principal José Sánchez “Mazuco” (UNT) y como suplente Elimar Díaz (UNT). En el circuito 6 estaría Elías Matta (UNT) como principal y Douglas Santana (UNT) como suplente. Circuito 7 con Juan Pablo Guanipa (PJ) como principal y Daniel Silva (ABP) en la suplencia. En el circuito 8 estaría Víctor Ruz (UNT) como principal y Yorman Barillas (Movimiento Estudiantil) como suplente. La lista hasta ahora la encabezaría Manuel Rosales, en el segundo iría Enrique Márquez (UNT) y en el tercer puesto Rafael Ramírez (PJ). Sobre la presencia de Manuel Rosales me aseguran que regresará al país para encabezar la campaña opositora en el Zulia. Su presencia en la lista y su nombre sonando en la campaña, aunque no sea personalmente, tendrá un efecto. Manuel Rosales aún aparece en las encuestas con altos porcentajes de recordación y valoración de su gestión. Y su candidatura puede impulsar a la oposición porque al estar en la lista empuja el voto en todo el estado, porque recordemos que la mayoría de las personas vota “entubado”, o sea vota lista y circuito por el mismo partido o coalición y si el nombre de Rosales encabeza la lista ese efecto pudiera ser mayor. Tocando otros aspectos de las discusiones para concluir la maqueta de candidaturas, hay varias informaciones circulando. Ante la ausencia de Lester Toledo y de otros candidatos de Voluntad Popular en la maqueta zuliana, corrió el rumor que el bloque de “La Salida” inscribiría sus candidatos fuera de la MUD por lo cual elevé varias consultas y casi todas coinciden que eso es falso porque VP y ABP rubricaron el acuerdo nacional y consiguieron candidaturas importantes como el consenso con Freddy Guevara en Caracas y Luis Florido en Lara. Mientras que ABP obtuvo por consenso la candidatura en el circuito 2 de Caracas para Richard Blanco y la suplencia para Daniel Silva en el Zulia, además de otros puestos en el resto del país. María Corina Machado encabezará el eje mirandino y también estaría avalando el acuerdo de la MUD. En el plano regional se concretó el consenso en el circuito de La Cañada y Lossada para Avilio Troconis (PJ) como principal y Rubén Urdaneta (AD) para la suplencia y me llamó la atención que UNT prefirió guardar la candidatura de Luis Medeiros quien integra la emergente dirigencia juvenil de esa organización para concretar ese consenso. Sólo habrá primarias en el circuito de Lagunillas, Simón Bolívar, Valmore Rodríguez y Baralt. Ahora bien hay dos diputados actuales que pretenden repetir pero que no cuentan con el aval total y son Juan Romero en la zona de Perijá y Freddy Paz en el Sur del Lago. En el caso de Juan Romero, el que más se opone a su aspiración es el alcalde de Machiques, Alfonso “Toto” Márquez, quien al parecer desea que el candidato sea otro u otra. Por otro lado se sigue discutiendo la inclusión de representantes de la sociedad civil como Leonardo Pérez Álvarez (CNP-Zulia) por la intergremial, Carlos Petit por el movimiento sindical a favor de quien están recolectando firmas para soportar su aspiración y de Gualberto Mass y Rubi por los gremios educativos. Con todas las dificultades que implica ese proceso de discusión y escogencia de candidaturas, la MUD avanza y pareciera que no habrá divisiones importantes.

EL GOLPE. Desde Caracas preparan un nuevo golpe contra la autoridad e intereses de Pancho. Viene un cambio drástico en la presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. La decisión está por tomarse en el Tribunal Supremo de Justicia, si es que cuando usted lea esta columna ya no se anunció ese cambio. Esa no es una medida contra la juez que actualmente ocupa el cargo, es una decisión política contra Pancho. No hay confianza en él, aunque desde la Residencia Oficial quieran vender la matriz que cuenta con el aval de Maduro y está muy fuerte. Lo tienen en la mira, lo vigilan, lo investigan y buscan reducir su poder. Se convirtió en una especie de “Malquerido” en Caracas. Los vaivenes políticos tienen un precio, a veces muy alto.

¿FALLA EL DISCURSO? Parece que el argumento de la guerra contra Estados Unidos no ha tenido el eco deseado por el gobierno. Las marchas y concentraciones convocadas han sido escuálidas y con poco entusiasmo. Dos ejemplos, el primero ocurrió en la Urb. Catatumbo que está en los límites entre Maracaibo y San Francisco. Pancho programó ahí un acto contra el imperialismo y el injerencismo de los Estados Unidos y en apoyo al presidente Maduro. La asistencia no fue mala, fue terriblemente pésima. No llenaron ni una cuadra a pesar de los buses que fueron contratados para llevar a la gente. El rostro de Pancho lo delataba. El otro ejemplo es la marcha petrolera realizada en Caracas y que también fue mala a pesar que trataron de obligar a los trabajadores petroleros a asistir y en algunas sedes dieron el día libre para cumplir ¿con la patria? En el caso de PDVSA Occidente el personal que asistió “obligado” son trabajadores que no están cumpliendo con sus labores porque sus equipos y unidades están fuera de servicio y los “conminaron” a montarse en el bus e ir a marchar contra los gringos. Uno de los trabajadores que viajó “obligado” cuenta que los dejaron en Plaza Venezuela que estaba full de buses y se fueron caminando hasta Miraflores. Al punto de concentración llegaron a las 2Pm y Maduro comenzó el acto a las 3:30PM y apenas pudieron reunir menos de 4 cuadras de personas a pesar que la convocatoria era para todos los trabajadores de las empresas de energía. La mayoría fue a cumplir para que los vieran y luego se desaparecieron. La convocatoria fue obligada porque el Presidente se quejó con Eulogio del Pino de la escasa asistencia a las concentraciones de apoyo ¿Será que la crisis es tan profunda que ni siquiera la estrategia de elevar y enervar el nacionalismo la está dando resultados al gobierno? ¿Será que el malestar en silencio es más grande que aquel que se expresa en manifestaciones contra el gobierno?

GESTIÓN DE MAQUILLAJE. Recientes estudios de opinión pública en el municipio San Francisco revelan la verdad de la gestión del Alcalde Omar Prieto: es de mucho maquillaje, pero del malo porque cuando las lluvias aparecen, se cae y se ve el desastre. Prieto acumula una labor positiva en pequeños sectores, pero el resto del municipio está en muy malas condiciones. La crisis de la recolección de basura es grave y eso conlleva que en algunos barrios los vecinos queman los desechos para evitar más contaminación. La vialidad es pésima y la inseguridad ni se diga hasta tal punto que cuando él mismo anunciaba los resultados de las labores de Polisur, se acumulaban más de 10 sicariatos en ese municipio. Hay zonas vedadas para los taxistas como El Soler, El Caujaro y Los Cortijos ¿Y Fundabarrios? Esa comunidad fue borrada de las rutas de los taxistas porque es tierra de nadie, bueno perdón, de los delincuentes. El transporte público para nada ha mejorado ¿Por qué se mantiene Prieto? Porque controla la estructura del PSUV y dinamitó a la oposición allá.

ABANDONO DEPORTIVO. En el Zulia no hay una verdadera política deportiva. Y cuando hablamos de eso no sólo se trata de la atención y dotación de los atletas, sino de las instalaciones deportivas. Ambas cosas deben ir de la mano para que los resultados sean óptimos en las competencias nacionales e internaciones donde participan los atletas zulianos. Mis amigos de la Secretaría de Deportes que agrupa a Funidez, IRDEZ y Villa Deportiva; me informan que no se ha hecho nada, absolutamente nada para el mantenimiento de la infraestructura deportiva del estado. Las instalaciones para la práctica deportiva están en precarias condiciones, algunas ni siquiera se pueden usar. Hay buenos ejemplos como el Palacio de Combates de San Francisco que tenía dos años esperando que la Gobernación hiciera las reparaciones necesarias. Nunca arreglaron nada y eso obligó a los representantes de los atletas a proceder por sus propios medios a efectuar la reparación que debió hacer la Gobernación. Todas las instalaciones están en malas condiciones y no hay planificación para atender los problemas. La única idea que han parido los supuestos gerentes fue sacar a todos los obreros de las sedes y conformar una especie de equipo de “salserines” que van de sitio en sitio limpiando y al final nada está limpio. La sede del IRDEZ no ha sido concluida luego de aquel muy “extraño” suceso ocurrido en el marco de las protestas del año pasado. Eso mantiene un preocupante hacinamiento en la Villa Deportiva, mientras no se destinan los recursos para concluir la recuperación de las oficinas ubicadas en la Av. Padilla. Lo que si nació fue una nueva práctica, pero no deportiva, y es el acoso a las chicas que ahí laboran.

PDVSA-TIRO. Me escriben trabajadores petroleros de PDVSA Occidente para denunciar que los están obligando a realizar prácticas de tiro y entrenamiento militar en un improvisado polígono ubicado cerca del aeropuerto de Grano de Oro ¿Quieren saber cuál es el argumento esgrimido? Una posible “contingencia” si la oposición gana las elecciones parlamentarias. Uno de los petroleros que se comunicó alega que los gerentes de PDVSA son expertos en “contingencias”, pero no para resolverlas, sino para crearlas y llenar sus bolsillos: “Desde el año 2002 están con el cuento de las “contingencias” y estamos en el 2015 aún en “contingencias”. A ellos les encanta esta supuesta emergencia porque les permite contratar a dedo alegando las carencias de la industria y resulta que cada día las carencias suben, los negocios se multiplican y las cuentas bancarias personales engordan porque casualmente las contrataciones se hacen con empresas que son aliadas de ellos. Después de los despidos masivos por el paro petrolero aquí entró mucho pillo disfrazado de gerente, pero que no aguanta la más mínima prueba técnica de manejo de un negocio tan particular como el petróleo. Esto es un desastre y ahora nos quieren convertir en milicianos que es otra brillante idea de Will Rangel”.

DEUDAS LABORALES. Me escribe Omar Spitia, presidente de la Asociación de Jubilados de Cultura y Educación de la Gobernación del Zulia, para informarme que la deuda que mantiene Fundaeduca con los tercerizados de educación no tiene fecha de pago y acumula importantes montos por concepto de salarios, Seguro Social, paro forzoso y HCM. Agrega que a los cooperativistas de educación los engañaron con el supuesto pago el 9 de marzo que no se concretó. Lo más triste es que el personal de esas cooperativas no tiene como trasladarse a las escuelas y la Gobernación no da respuestas.

FALCÓN EL “EXTRAÑO”. Siempre he comentado que el juego de Henri Falcón es muy extraño. A veces parece un opositor real, otros días parece un chavista racional. Los últimos rumores señalan que está apoyando la supuesta candidatura presidencial de María Gabriela Chávez. Se habla de giras a diversas zonas, pero con escaso apoyo mediático para no levantar una polvareda. Informan de reuniones de Henri Falcón con altos oficiales de las FANB. Yo no sé si todo esto será cierto, pero tomando en cuenta la conducta de Henri Falcón todo puede ocurrir.

PREGUNTAS. El pasado domingo leo en El Universal un reportaje sobre la quiebra por parte de venezolanos del Banco Peravia en República Dominicana, pero lo que más llamó mi atención fue un comentario pequeño en el cual aseguran que horas antes de la quiebra oficial, unos inversionistas venezolanos quisieron comprar el banco. Los interesados eran del Grupo Empire (fabricantes de motos). Pero lo más llamativo es que el principal representante de estos era el ex ministro de la Banca Pública, Humberto Ortega Díaz, hermano de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y eso me hizo recordar el comentario que me hizo hace casi dos años el dueño de un concesionario de motos y quien se refería a la compra por parte de ese señor de una buena parte de las acciones de los inversionistas chinos originales de la ensambladora de motos. No sé por qué, pero todo eso llamó mi atención.

GREMIO. No todo lo que pasa en Venezuela es malo y quiero destacar el esfuerzo que hace la actual directiva del Colegio Nacional de Periodistas seccional Zulia que dirige mi amigo y colega Leonardo Pérez. Ese equipo viene consolidando la recuperación del gremio que comenzó con la también colega y amiga Nikary González. La sede sigue cambiando y ahora conforta asistir. Cada día hay más beneficios para los agremiados como el HCM, seguro de vehículos y el plan corporativo con Movistar, entre muchos otros. También se trabaja en la defensa de los derechos de los colegas que son despedidos u hostigados por los cuerpos de seguridad. Yo invito a los colegas a acercarse al CNP. Todos somos el gremio sin importar nuestras diferencias ideológicas o cargos burocráticos. Los gobiernos y las posiciones ideológicas son efímeras, pero siempre seremos periodistas.

¡INSÓLITA COLA! En Venezuela ahora hay que hacer cola para todo. Hasta para enterrar difuntos en el cementerio Jardines La Chinita hay que hacer cola. Sólo dan 10 cupos diarios y si la cantidad de casos supera esa cifra, quedan para el siguiente día. Eso por supuesto ocasiona graves problemas a los familiares que también deben lidiar con los pagos en estricto efectivo. La actual administración de Jardines La Chinita no acepta pagos en cheques, tarjetas de débito o transferencias. Todo tiene que ser billete sobre billete y eso les amarga la vida a los afligidos familiares de los difuntos durante los fines de semana.

GRACIAS. Quiero públicamente agradecer a Pancho la confirmación en su programa “Diálogo Zuliano”, de este 18 de marzo, de mi comentario de la columna anterior sobre los 47 camiones de basura que estaban en el puerto de Maracaibo y que ahora están en manos de la Gobernación del estado para engrosar los equipos a usar en el “asalto” al servicio de recolección de basura en la ciudad. Por supuesto, quiso maquillar las reales intenciones que hay detrás de todo este esfuerzo. Recordemos que hay dos objetivos, uno político y el otro financiero. El primero, golpear políticamente a la Alcaldesa de Maracaibo y a la oposición, porque “asaltarán” el servicio no en las parroquias del oeste donde necesitan un mejor servicio, sino en las parroquias electoralmente débiles para el PSUV: Juana de Ávila, Coquivacoa y Olegario Villalobos. Y el objetivo financiero: más negocios para la “Troika” y quién está montando el negocio, pues no podía ser otro que “El Vice”.

Darwin Chávez|@darwinch857|www.verdadesyrumores.com