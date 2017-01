D’ Amelio: CNE renovará partidos políticos

La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D´amelio informó que el ente comicial realizará la renovación de partidos políticos, basada en la ley y las sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia “01,415 y 878 del 2016”.

En este sentido D´amelio afirmó, a través de su cuenta en la red social Twitter @taniadamelio, que de 62 partidos obligados a renovar, solo 59 formularon ante el poder Electoral la solicitud de renovación de sus nóminas. “Los partidos deberán alcanzar 0,5 % de manifestaciones de voluntad del registro electoral en por lo menos 12 entidades federales”, explicó.

Asimismo, aclaró que en las sentencias se estipula como obligación renovar, en por lo menos 12 estados, a partidos que en las Parlamentarias de 2015, no obtuvieron 1 % de los votos; además de aquellos que no participaron con sus tarjetas en las dos últimas elecciones de ámbito nacional (2013 y 2015); al tiempo que precisó que el documento señala la imposibilidad de que las personas puedan tener doble militancia, por lo que la última manifestación de voluntad anulará las previas.

#CNE realizará el proceso de renovación de partidos con base en la Ley y sentencias 01, 415 y 878 del 2016 de Sala Constitucional del TSJ.

Los partidos deberán alcanzar el 0,5 % de manifestaciones de voluntad del registro electoral en por lo menos 12 entidades federales.

Según sentencia de la SC del TSJ, no se permite la doble militancia, por lo que la última manifestación de voluntad anulará las previas.

1) Sentencias del TSJ fijan obligación de renovar en por lo menos 12 estados, a partidos que en Parlamentarias2015 no obtuvieron 1% de votos

2) También deben renovar los partidos que no participaron con sus tarjetas en las dos últimas elecciones de ámbito nacional (2013 y 2015).

