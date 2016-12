Crean prenda de vestir que cambia de forma dependiendo quiÃ©n te mira

Con el objetivo de fusionar la industria de la moda con la tecnología, la arquitecta y diseñadora Behnaz Farahi presentó una prenda de vestir impresa en 3D capaz de cambiar de forma dependiendo que tipo de persona mira al usuario.

La prenda integra una cámara oculta entre las especies de púas que forman su diseño. El dispositivo escondido se encarga de detectar si la persona que está mirando al usuario de la prenda es hombre o mujer, así como la edad. Dependiendo de esos factores, las púas cambian de forma.

Esta nueva prenda de vestir, llamada Caress of the Gaze (Caricia de la mirada), ha sido desarrollada por Pier 9 Artists in Residence, un proyecto artístico creado por la empresa Autodesk, y patrocinado por el estudio Madworkshop.

Para la creación de producto se utilizó una impresora Stratasys Objet Connex500 3D, la cual permite fabricar materiales compuestos que tienen distintas flexibilidades y densidades.

Pero no es la primera vez que Farahi presenta esta clase de productos. Anteriormente, presentó Synapse, un casco que se ilumina dependiendo de la actividad cerebral de la persona

Fuente: ELÂ NACIONAL WEB