Consecomercio: “No es eliminar, es abastecer”

“No es eliminar, no es obligar, es abastecer, si tenemos los productos,  si los anaqueles están llenos, si el país está produciendo, si importamos lo que no producimos, no vamos a tener este tipo de problemas”, precisó Ramos en el programaNoticia Viva de Unión Radio.

Sobre la posible suspensión de venta de productos por día, de acuerdo a los terminales de cédula y otros mecanismos, asegura que esas medidas no atacan el problema de fondo.“Todo va a seguir igual con las colas, con número de cédula o sin número de cédula, porque el problema es que no hay”, explicó.

“El ministro Osorio tiene que entender que si no hay productos en los anaqueles, si no tenemos como comprarlos porque no nos venden  los dólares, el ciudadano sufre las consecuencias de todo esto”, agregó Ramos sobre las recientes declaraciones del ministro de alimentación Carlos Osorio sobre las ventas controladas.

Ramos afirmó que mientras no se restablezca la confianza entre el gobierno, el flujo comercial y los empresarios, persistirán las fallas en el mercado. “Tu puedes poner gandolas y gandolas frente a un supermercado, si no hay confianza las vas a vender todas”, concluyó.