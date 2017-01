Clíver Alcalá Cordones: “Comando antigolpe viola los derechos humanos basándose en trampas del TSJ”

El Mayor General en situación de retiro, Clíver Alcalá Cordones, señaló durante una entrevista en Unión Radio no tener conocimiento sobre los rumores acerca de su posible detención y calificó los últimos acontecimientos ocurridos en el marco del “comando antigolpe”, como hechos ”incoherentes, violatorios de los derechos humanos de los venezolanos, basados en trampas del Tribunal Supremo de Justicia”.

“Es parte de lo que sucedió en 2016 producto del abuso y de la violación de la Constitución, manteniendo su misma política a espaldas del pueblo como una maniobra electoral, es más de lo mismo y así van a continuar ejerciendo acciones desesperadas para mantenerse en poder”, sostuvo Alcalá Cordones.

“La conspiración que hay en el país es del gobierno contra el pueblo, la traición la está ejerciendo es el gobierno contra el pueblo, la conspiración es contra el aparato productivo del país, el poder adquisitivo de los venezolanos es paupérrimo: un venezolano que trabaja todo el día no logra con su sueldo poder mantener a su familia”, sostuvo.

Señaló tener la plena seguridad de que no caerá preso, porque a su juicio ”hablar e informar acerca de la mala acción del gobierno que se está generando no es una traición a la patria , y que hay que revisar quien es el verdadero traidor de la patria, cuando el pueblo no consigue qué comer”.