Choferes de Cabimas inician hoy paro indefinido

Los choferes de las líneas de transporte público urbanas y suburbanas de Cabimas paralizarán hoy sus servicios desde las 4.00 de la mañana en exigencia al Ejecutivo local del incremento de cinco bolívares en el precio del pasaje.

Emilio Velázquez, presidente de la línea Nuevas Cabimas, rechazó el anuncio del aumento de dos bolívares. Alegó que el costo de repuestos, alimentos, servicios públicos y demás necesidades básicas están a precios elevados, por lo que esperan que el alcalde Félix Bracho considere su petición.

Al paro se suman alrededor de cinco mil 800 profesionales del volante, entre las 11 líneas urbanas y las suburbanas, como Cabimas-Maracaibo A y B, Lagunillas, El Concejo, Tolosa, Curasaíto, Punta Gorda, El Guanábano, taxis y colectivos.

Sostuvo que hace un mes se reunieron con representantes de la Alcaldía para hacer un estudio socioeconómico y así decidir la tarifa del pasaje, pero aun así no los consideran. “Nosotros no pedimos más de cinco bolívares, pero tampoco menos, el dinero que hacemos a diario no nos alcanza”.

Rechazaron una vez más la retención de seis vehículos por puestos una vez que los conductores aumentaran la tarifa por voluntad propia. El paro no cesará mientras no haya un acuerdo. Aseguraron que para que reanuden las labores deben liberar los seis vehículos, que actualmente permanecen en Policabimas, y deben aceptar y publicar en gaceta el costo de cinco bolívares más del pasaje.

La Verdad