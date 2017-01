Cabello: Ramos Allup sigue siendo el presidente de la AN

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reiteró este miércoles que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), sigue siendo el opositor Henry Ramos Allup.

“Esa Asamblea es ilegal, es una necedad (…) El Señor Henry Ramos Allup dijo que iba a ser presidente de la Asamblea Nacional durante cinco años y lo logró, es un pilo, él sabía que tenía que acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no lo hizo sino que juramentó a unos diputados (los de Amazonas), él hizo un acto de juramentación y debió hacer un acto similar para desincorporarlos y no lo hizo; ahora Julio Borges se montó ahí está como montado en una especie de tigre de bengala”, explicó.

La información fue dada a conocer por Cabello, durante su programa Con el Mazo Dando, donde argumentó que el presidente Nicolás Maduro no tenía que rendir memoria y cuenta a una Asamblea Nacional que lo desconoce y declaró un “supuesto abandono de cargo”.

“Nicolás sigue siendo Presidente, no ha renunciado ni va a renunciar, se los dejamos claro desde el principio”, comentó.

El también diputado del Gran Polo Patriótico (GPP) exigió coherencia a la filas de oposición y recordó que cualquiera de sus pronunciamientos son nulos debido a que están en desacato ante el TSJ.

“Ellos van y dicen que Maduro abandono el cargo y después le piden que vaya a rendirles cuentas, ¿qué clase de juego es?. Les recuerdo que están en desacato y es eso lo que obligó al Presidente a presentar cuentas al TSJ”., recordó.