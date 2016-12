Cabello: “Llueva, truene o relampagueÃ© habrÃ¡ elecciones el 6 de diciembre”

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, reiteró este jueves desde el estado Apure donde se aprobaron los decretos de Estados de Excepción en Apure y Zulia, que  “llueva, truene o relampagueé  habrá elecciones el 6 de diciembre”.

Dijo, en referencia a la decisión del cierre de la frontera con Colombia, que “es indefendible el mal, no pueden estar a favor de los que asesinan y atentan contra el pueblo venezolano pero así es la derecha (…) No hay sinceridad de parte del Estado colombiano, no quieren combatir el paramilitarismo y el contrabando en la frontera”.

“¿Puede el pueblo llano contrabandear? No, es la oligarquía colombiana y venezolana que tiene un plan desestabilizador (…) colocan a un jefe militar a mentir en Colombia, a decir que nosotros violamos el espacio aéreo es un plan para armar un expediente (…) Nosotros no discriminamos a los hermanos colombianos, de allá vienen a estudiar aquí y jamás les hemos negado nada. También reciben su canaimita”.

Destacó, durante la sesión de la AN donde se aprobaron los Estados de Excepción, que “el presidente Santos debe asumir su responsabilidad y atender a su pueblo y dejar de vivir de Venezuela con el contrabando. No nos vamos a calar que se sigan llevando los alimentos y gasolina del pueblo venezolano, la solución no es abrir la frontera”.

“Lo que está ocurriendo es que se llevan todo de aquí para el norte de Colombia porque viven parasitariamente de Venezuela. El bachaquero es una plaga, un comerciante nacido del capitalismo es un delincuente, decir que todos los que hacen cola son bachaqueros es mentira”, reiteró.