Bill Gates apuesta al arte para concientizar sobre las vacunas

“Internet no salvará el mundo, es más importante la

vacuna contra la malaria”. Así explicó el creador de Microsoft, Bill Gates, el objetivo de la campaña online The art of saving a life (“El arte de salvar una vida”), el nuevo proyecto de la Fundación que lleva su nombre. La Fundación Melinda & Bill Gates apuesta a sensibilizar a la población sobre la importancia de las vacunas en la erradicación de enfermedades infecciosas. La novedad es que, para ello, el matrimonio acudió al arte, ese poderoso vehículo del cambio.

La campaña fue lanzada a principios de enero, poco antes de que en los Estados Unidos hubiera un brote de sarampión –con más de 100 casos– que comenzó en Disney y que reveló la alarmante negativa de algunos padres a vacunar a sus hijos. Es la primera vez que los Gates deciden poner el arte al servicio de una causa y, como resultado, más de 30 reconocidos artistas de todo el mundo se han unido a la propuesta. Se trata de un conjunto multidisciplinar de piezas (música, cine, fotografía, video y escultura), que refleja escenas históricas de algunos de los principales hitos científicos de la vacunación, al tiempo que trata el tema de la polio, la viruela, el VIH, la malaria, el ébola y otras enfermedades infecciosas.