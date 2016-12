Banda de â€œEl Juvenalâ€ compite en asesinatos y secuestros con â€œEl Picureâ€

Durante los últimos dos meses la banda de “El Juvenal” se ha vuelto casi tan popular como la de José Antonio Tovar Colina, mejor conocido como “El Picure”, y según las labores de inteligencia de los organismos de seguridad del país, después de haber sido enemigos, recientemente se advirtió la posibilidad de una alianza entre ambos grupos delictivos, con el propósito es mantener el control de algunos pueblos del sur de Aragua y Guárico.

Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y criminalísticas lograron armar el organigrama completo de la banda, que está constituida por 44 personas, de las cuales 16 son mujeres.

De ellas se sospecha que son familiares, cooperadoras y parejas de los hombres que se dedican a cometer secuestros, cobro de vacunas, extorsiones, robos de vehículos y sicariatos, especialmente en las poblaciones Pan de Azúcar, El Chala, Las Peñitas, El Pegón, Barbacoas, Camatagua en Aragua, y Chaguaramas, El Arbolito, Cerro El Toro, El sombrero, Palma Sola, Libertad, Lezama, Altagracia de Orituco, Las Mercedes del Llano, que quedan en Guárico.

El líder de la megabanda quedó identificado por el Cicpc como Juvenal Antonio Bravo Sánchez, quien apenas cuenta con 24 años y se encuentra solicitado por estar directamente relacionado como diversos delitos.

Entre los registros de la policía, a la banda de “El Juvenal” se le menciona en por lo menos 30 casos de homicidios ocurridos en 2015. El problema con estos crímenes es que como ocurren en sectores apartados de la capital venezolana, no se conocen, pues no son reseñados por los grandes medios de comunicación. Tal fue el caso que involucró al productor agropecuario Pablo Zerpa, asesinado dentro de su finca Los Colorados, de Altagracia de Orituco, el 6 de enero, por no pagar la vacuna que le exigían los delincuentes.

Otro de los casos en los que se involucra al grupo delictivo es en el del homicidio del comerciante Fernando José Villanueva Maetzu, de 54 años, que fue asesinado la noche del 31 de mayo en la carretera nacional Memo – Chaguaramas, cuando su camioneta fue atacada a tiros porque se negó a detenerse en una alcabala improvisada por los delincuentes.

En la mira

La realidad es que desde hace por lo menos tres años las autoridades de la policía científica tienen como asunto pendiente el desmantelamiento de las dos megabandas más potentes que operan en el país, que a pesar de haber tenido algunas bajas y de que algunos de sus integrantes han sido detenidos, con el paso del tiempo los grupos se han ido fortaleciendo y tomando cada vez más control en las poblaciones del eje Aragua – Guárico.

Uno de los objetivos de la tan promocionada “Operación Liberación del Pueblo” que arrancó el pasado 13 de julio en la Cota 905 y que intentaron replicar en Aragua, son estas bandas delictivas. Pero en este particular las autoridades no han tenido éxito.

Tan solo a la banda de “El Juvenal” se le atribuye la responsabilidad por haber secuestrado a 29 personas en 2015, de las cuales ocho son mujeres. Todas estas víctimas fueron liberadas después que sus familiares pagaron grandes cantidades de dinero a estos delincuentes.

Mucha de la información que manejan las autoridades en relación con la banda, sus modus operandis y la interminable lista de víctimas es debido a las labores de inteligencia, pues quienes son sometidos por los delincuentes y acceden a pagar vacuna o rescates por los secuestros no formulan las denuncias ante los organismos competentes, pues temen ser víctimas de represalias por parte de la banda.

En total, se dice que por lo menos 20 productores de Guárico y 25 de Aragua se mantienen sometidos tanto por la banda de “El Picure”, como la de “El Juvenal” y que pagan permanentemente vacuna a sus líderes, para que no les hagan daño a ellos o a los integrantes de sus familias.

Quienes habitan en las zonas donde operan estos grupos delictivos, señalan que los delincuentes cuentan con más de 40 vehículos, en su mayoría camionetas último modelo, provenientes de robos. Entre las autoridades policiales y militares han logrado establecer que hay más de 100 vehículos robados en el área de acción de estas bandas. Especialmente en el eje carretero que enlaza la región central del país, pero que las víctimas tampoco los han denunciado, porque son amenazados de muerte.

Estos delincuentes no solo se roban los vehículos para quedárselos, sino que en algunos de los casos los utilizan para cobrar rescates a cambio de ellos. Eso suele ser la mayoría de los casos, de acuerdo con los reportes de inteligencia de las autoridades.

El enemigo está en casa

La mayor dificultad a la que se enfrentan las autoridades de la policía científica para combatir a las bandas de “El Picure” y “El Juvenal”, es la fuga de información por parte de los funcionarios de las subdelegaciones de Guárico y Aragua. Esto sin contar la cantidad de armas de alto calibre con la que cuentan los integrantes de ambas megabandas y munición para enfrentarse a las autoridades durante horas, como ha sucedido anteriormente.

En abril de 2015 fue detenido el funcionario del Cicpc Jonathan Andrés Romero Marín, de 22 años, en Guárico, por estar vinculado directamente con la banda de “El Picure”. Este detective de la policía científica fue aprehendido en la población de Altagracia de Orituco por funcionarios militares, cuando conducía una camioneta que días antes había sido robada a un fiscal del ministerio Público.

Los delincuentes solicitaban una importante suma de dinero para devolver el vehículo a su dueño.

Es por ello que sorprender a estas bandas delictivas se ha convertido en una tarea cuesta arriba para las autoridades policiales y militares, porque no han logrado determinar a través de quienes se fuga la información de los operativos que se han preparado para combatirlos.

Lo más cerca que la policía ha estado recientemente de la banda de “El Juvenal” fue el pasado 20 de julio, cuando funcionarios de la subdelegación del Cicpc de El Sombrero, en Guárico, lograron la detención de uno de los integrantes, que quedó identificado como “El Andresito”, a quien solo se le incautaron 40 municiones de alto calibre.