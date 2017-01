Banco de Venezuela suelta primeras monedas de Bs. 50

Nuevo billete de 500 bolívares llega a Maracaibo desde otros estados y desde el Banco de Venezuela salen las primeras monedas de 50 bolívares. El jueves, la remesa salió de la bóveda de la entidad bancaria. Los pagos a los clientes se reportaron con la denominación metálica de la recién creada y aprobada ampliación monetaria del bolívar.

Por la venta de besitos de coco, Margarita González, comerciante, ha recibido 800 bolívares en monedas. “Una muchacha salía del Venezuela con las monedas y me compró un besito. Me preguntó si lo recibía y le dije que sí. Eso es dinero”. La oficina del casco central liberó las primeras cajas fuertes.

En la agencia del banco del Estado confirmaron pagos con Bs. 50 por taquilla. “Llegaron y salieron. La gente las miraba”, dijo personal de seguridad. “Los billetes no han llegado al Zulia”, aseguró un promotor. El BCV ordenó la circulación de papel dinerario de 500, mil, dos mil, cinco mil, 20 mil y 50 mil bolívares. Además de monedas de 10,50 y 100.

En Caracas circularon primero las metálicas. Luego, el 16 de febrero el Gobierno autorizó la vigencia y salida del cono monetario en billetes para todo el territorio nacional. En Maracaibo se ven desde el martes. José Hernández, vendedor de café, vio el de Bs. 500. “Eso no salió de un banco. No creo. Era un comerciante que estaba pagando un café”, recordó.

Wendy Bravo, ama de casa, lamentó que “ya los billetes se ven en la frontera y no en Maracaibo, en los bancos como en otros estados. “Aquí todavía no están. No los he visto, pero eso los traen de otra parte. Gente que tienen comercios”.