AsdrÃºbal Cuauro: Un mundo aparte

Desde el comienzo mismo de la humanidad, el hombre ha sido torturado por otros hombres que descargan en alguien indefenso la sevicia y la miseria humana que son capaces de contener. En 1973, Alexander Solzhenitsin dio a conocer al mundo el horror de los campos de trabajo en la Unión Soviética con su obra Archipiélago Gulag. Sin embargo, en 1951, un joven periodista y escritor polaco, Gustaw Herling-Grudzinski, escribió un libro autobiográfico cuyo título hace honor al encabezado de este artículo, en el cual relata el trato cruel del régimen comunista a millones de personas, incluido él mismo, en el campo ruso de Arjánguelsk.

En abril 2004, el mundo se estremeció por las torturas, abusos y humillaciones a reclusos iraquíes por un grupo de soldados estadounidenses en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, los cuales “incluían aislamientos prolongados, privaciones sensoriales (visual y auditiva), violenta remoción de ropa, explotación de las fobias de los prisioneros y amenazas en contra de miembros familiares” (Noticia Ahora, 2007).

En el país, nos hemos horrorizado con el trato dado a los estudiantes, gente del pueblo, líderes políticos y militares, en las cárceles de La Rotunda y El Castillo de Puerto Cabello, Guasina, en los temidos sótanos de la Seguridad Nacional, y en la década del 60 hasta el 80 en los denominados Teatros de Operaciones.

En la actualidad, el Gobierno nacional mantiene cárceles que nada tienen que envidiarle a aquellas. Así, en los sótanos del Sebin, en la Plaza Venezuela (Caracas) hay una especie de Abu Ghraib. Cinco pisos bajo tierra permanecen “enterrados” en vida tres estudiantes detenidos, uno por protestar en las carpas frente a la sede de la ONU en Caracas y los otros dos, deportados de Colombia e imputados por conspiración, terrorismo e instigación a delinquir. Los carceleros la denominan “La Tumba” y en su crónica Cinco sótanos contra el Sol (08-02-2015) Leonardo Padrón narra las terribles experiencias de los jóvenes y la tortura a la que son sometidos; mientras el Gobierno nacional se empecina en hacernos creer que es garante de los derechos humanos.

Recientemente, la fiscal general de la República, al referirse a los detenidos por la ola de protestas de febrero 2014 y meses posteriores, señaló que “han recibido el trato que merecen en materia de derechos humanos”. El defensor del Pueblo en un programa de CNN en Español dijo respecto a La Tumba: “Las actas firmadas por estos jóvenes revelan que ellos no han sido torturados en el Sebin, revelan que han recibido a los familiares directos y sus abogados”. No obstante, aclara: “Pedimos, por ejemplo, que tuvieran más salidas al sol y que puedan tener mayor acceso a llamadas telefónicas” (elsiglo.com.ve, 11-02-2015).

Si no fuera por la tragedia, resultaría poco menos que risible la declaración del defensor del Pueblo, ya que es harto conocido que las personas sometidas a tortura cuando de firmar un acta se trata, con tal de librarse del castigo, firman y dicen lo que el carcelero quieren escuchar. Es también curioso que el defensor inste a la policía política a dejar que los jóvenes tengan “más salidas al sol”, lo cual confirma la versión de Padrón de aislamientos prolongados y privaciones sensoriales. La tortura blanca, dice Padrón, “es impoluta. No deja huellas. No hay batazos en el hígado. Todo ocurre con la sepsia de los cirujanos. Todo pasa adentro, en los sótanos del cuerpo y de la mente (…). Los estudiantes presos no se ven. Se gritan para saberse del otro lado (…). El silencio es su techo, su pared, su piso…”

Este columna de hoy es un homenaje a esos estudiantes presos, a los encerrados en otras cárceles, a los que están “en libertad” pero con régimen de presentación y a los que hace un año manifestaron valientemente y de manera pacífica por la libertad, la justicia, la paz y la democracia, utilizando las armas de la juventud: sus ideales, frescura y rebeldía. Es un recordatorio de todos los que perecieron en ese intento por elevar su voz de protesta y es un reconocimiento a los que continúan en el empeño pese a la la bestialidad de las fuerzas del orden público.

Exalto el valor de los jóvenes que enfrentan la desolación de un país sumido en la más grande negación de sí mismo, la falta de liderazgo y mediocridad de un gobierno que pretende mantenerse en el poder pero no atina a encontrarle respuesta a los graves problemas causados por su desconocimiento de la realidad nacional, la ineficiencia, la corrupción y la falta de racionalidad para diseñar y ejecutar proyectos orientados a la sostenibilidad de un desarrollo integral que renueve las esperanzas perdidas. Un país que enfrente sus más fieros fantasmas: la indiferencia, la anomia, la falta de producción y de productividad y la presencia avasallante de un partido de gobierno que copa todos los ámbitos de la vida nacional, fomenta el desencuentro de la población y ha politizado en extremo la justicia.

Me uno a quienes exigen la libertad de los detenidos y el cierre definitivo de “La Tumba”. Más temprano que tarde “el tiempo (que) todo lo quita y todo lo da; todo cambia, nada se aniquila” (Giordano Bruno) convertirá el llanto de hoy en ríos de alegría y dignidad.