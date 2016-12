Ángel Monagas: ¿Quienes son los radicales que nos gobiernan?

Los presos políticos, son también PRESOS de los intereses de la propia MUD, o de un sector de ella. Cada vez que se plantea una posibilidad para liberar a LEOPOLDO, dejar regresar a Rosales, terminar el encierro en su casa de LEDEZMA, los intereses aparecen. El decreto de AMNISTIA me cuesta creer que no hubo una “mano peluda”, metida en su “defectuosa” elaboración. Una salida de LEOPOLDO a nivel nacional y de ROSALES a nivel regional, alteraría el paisaje político de la MUD. Leopoldo rápidamente asumiría el liderazgo nacional, de un país acostumbrado a buscar siempre un mesías. El pragmatismo y olfato de Rosales, pondría orden (incluido su propio partido), a una MUD perdida en su vuelo y con una defectuosa visión, disgregada y perdida en metas y propósitos alcanzables. En los hechos, traten o no los miembros del CLUBPRESS Caraqueño de edulcorar, la MUD se despide del 2016 con apenas dos logros: instalarse el 5 de enero y el Juicio político. Importantes sí aunque Insuficientes, para una población que ésta desesperada.

Una jugada maestra, que terminaría de enredar a la oposición sería la liberación de estos líderes y otros. A muchos la tensión se les dispararía. 25 o 31 son buenas fechas. Si el Presidente tuviera capacidad y autonomía para decidir, eso sucedería.

MADURO TAMBIEN ES UN PRESO

Un cartel de intereses gobierna. Maduro es un preso de Mraflores. Puede viajar. Puede bailar, puede intentar cantar (ojala no porque lo hace muy mal) y hablar todo lo que quiera. ¿Puede hacer todo lo que piense? ABSOLUTAMENTE No. Eso, tampoco lo exonera de responsabilidad. LOS AMOS DEL GOBIERNO, necesitan de él hasta que se les presente la ocasión.

El PSUV más o menos cuenta con un 30% de Calle. Algunos más molestos que otros. Tiene eso sí, 70% de liderazgo militar “impuesto”. En el componente armado no es necesario caer bien, sino “mandar” y “obedecer”. No vale que no te guste. Firme y vuelta a la izquierrr…es suficiente.

El gran pecado del PSUV es extrapolar esta situación, a terrenos donde lo “civil” prevalecía. Gracias a esta concepción tenemos, sin ninguna formación política ni gerencial, unos cuatro gobernadores “Generales” de alto rango: Rangel Silva, Mata, Carneiro y Rangel Gómez. Otros que no llegaron a General pero por antigüedad, prácticamente lo son: Rodríguez Chacín, Arias Cárdenas, Vielma Mora, Ameliach, Carrizalez, Castro Soteldo y León Heredia. Es decir que de 20 gobernadores del chavismo, más del 50% son militares y el resto es de origen “civil”. Si a esto le sumamos los funcionarios militares en gobierno, rápidamente llegaremos a una sola conclusión sobre quien gobierna.

LA CRISIS EN VENEZUELA ES DE RESPONSABILIDAD MILITAR

El estado Mayor maneja y participa en los mejores negocios de la “patria”: comida, agua, alimentos, energía y minerales, entre otros. El desprestigio viene dado por los resultados.

PERO ES AUN PEOR: TAMBIEN ESTAN LOS CUBANOS

Funcionarios del gobierno de los Dictadores CASTROS, participan estratégicamente en todos los órdenes, de la vida nacional. No podemos tener mejores resultados. A estos señores se les permitió “hacer y deshacer”. Insólitamente “técnicos en salud”, aquí fueron asimilados a MEDICOS y el colmo es que enseñaron a otros y también los graduaron. ¿Cómo no estar en CRISIS?

Mientras todo esto sucedía en la oposición, se debatieron liderazgos “ahogados” en el pasado reciente, contra los que reclaman su actualidad política.

¿Quiénes SON ESTOS RADICALES QUE GOBIERNAN?

Pensar que son comunistas es solo ver una cuarta parte del problema. Los chinos son comunistas, sin embargo, evolucionaron ideológicamente y a partir de un Presidente entendieron que “da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones”. Por eso allí existe una economía de mercado, que dirige el estado y que se hace en descentralización. Nuestros “radicales” han hecho de las FANB un aparato político, donde conviven algunos no militares. El desprecio hacia lo “ciudadano”, es evidente porque ellos no nacieron ni conocieron los partidos.

Para mí no existen RADICALES en este gobierno. Pudiera catalogárseles de INTOLERANTES. De REACCIONARIOS. Defienden intereses pero no principios ideológicos. Radical fue en un tiempo FERNANDO SOTO. Tanto es así, que se fue a la “guerrilla”. Julio Chávez quizá, que salió de la Alcaldía de Torres (Carora) más pobre de como entro. Hasta allí. Eso es ser radical. Se es todo comunista, socialista o no se es. Estos mal llamados “RADICALES”, no nacieron socialistas porque Chávez en principio no lo fue. LA GRAN VERDAD: Si hubiesen triunfado el 4 de Febrero o el 27 de noviembre, habrían establecido una DICTADURA, de peor calaña que la Argentina de Videla. Ni siquiera como la de Pinochet, al cual hubiesen adorado. Llegaron a las manos de FIDEL por los eternos errores del imperio.

REGION CAPITAL

ME SIGUE SORPRENDIENDO La intensidad de Esteban Gerbasi: “Ahora la AN tiene asesores pagados viviendo en el exterior, Chavismo opositor, son igual peor que la plaga que nos cayó, la mierda roja”.

CNE Lo que no puede la MUD es ahora denunciar que el CNE es ilegitimo y mañana presentarse a las elecciones. Eso a mí, me parece contradictorio, incoherente e ilógico.

TERROR Un lobby de terror gira alrededor del “monigote” para que le entregue las refinerías a los RUSOS. Dios nos ampare.

CUALQUIER PARECIDO CON CUBA ES PURA COINCIDENCIA Caso DANIELA LARREAL “Yo no tengo porque estar de taxista en los Estados Unidos, porque soy una atleta consagrada. Aquí he encontrado humillación y desprecio. No he tenido ni un solo día feliz aquí”. Como muchos atletas de la isla de la felicidad, estas palabras se repiten. Ella afirma que el ex ministro estrella preferida de Maduro, Héctor Rodríguez, metió la mano en el mercado negro de dólares que salieron vía Min-Deporte. Incluso afirma que lo recibido por la “revolución”: casa, carro, no fue un regalo sino el producto de su esfuerzo.

CONSEJO A LEDEZMA:

Tienen que empezar a hacer una tropa. Su historia conspira contra esto. ABP tiene muchos CACIQUES. Muy mediáticos. Varias veces le he dicho, que haga un auténtico y real partido. Caso contrario no podrá reclamar el protagonismo al cual tiene derecho.

PORQUE EN CARACAS NO PASO NADA

Salvo muy pequeñas escaramuzas, sobre todo en el este, del resto mientras varias ciudades se encendieron, en Caracas todo fluía con normalidad. No obstante que hay escasez, inflación, anarquía, etc., no las ha vivido como el resto del país. Caracas es una burbuja. Geográficamente es un embudo. Muy pocas salidas. El gobierno se ha preocupado por mantenerla con alimentos, electricidad, agua. Repito, no a niveles óptimos ciertamente empero, mucho mejores que las ciudades fronterizas por ejemplo. El 4 de Febrero triunfo en las provincias y fracaso en Caracas. El comportamiento caraqueño es complejo. Es “raro” porque no decirlo. La historia habla de triunfos inesperados en la capital: Borregales, Ronna Otolina, Isturiz, entre otros.

Ahora bien, a mi juicio lo más importante y distintivo es que la asistencia política del gobierno, hacia los sectores populares en Caracas, sigue siendo factor fundamental. Mientras la MUD sigue secuestrada por CUATRO PARTIDOS, el chavismo actúa monolíticamente, mucho más en un partido donde la disidencia es un pecado y donde se juegan más que la sobrevivencia política, se juegan la vida misma. De ellos y sus familias.

ZULIA

CONFUSION: LA NOTICIA De que Fidel Madroñero estaba de visita en Estados Unidos, hizo revuelo en Venezuela y en Miami. El colmo es que el personaje en cuestión lo reconoció, se burló y reto a que lo buscaran, donde sería protegido por “Patriotas Cooperantes”, que según FIDEL hay muchos en La Florida. Desde el principio me pareció un invento, donde muchos cayeron. Lo que me sorprendió es lo rápido, que el mismo FIDEL desmintió la versión. O sea, el mismo reconoció que dijo “mentiras”. Lograr fama es válido. La manera en que él lo hace, tiene un costo muy alto.

CRONICA de una sentencia anunciada y manipulada. El juicio contra BANESCO lo inicio el Alcalde Bijany, solo que la mezquindad de este poder judicial impidió que se materializa en su gobierno. Políticamente BANESCO hizo lo que correspondía. Ojala ese dinero se utilice en OBRAS de verdad, no sobrevaloradas. Ojalá ese dinero no termine en cuentas de Panamá o de las islas del Caribe. Ojala ese dinero contribuya con inversionistas venezolanos y genere empleos.

ME MONTE en el túnel del tiempo 10 años. Si visite un laboratorio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia y entre a una nave, como la de Benitez, autor de Caballo de Troya, solo que viaje hacia el futuro. ¿Qué vi? Un Maracaibo mucho mejor. Vi también a algunos que quisieron ser alguna vez Alcaldes o Gobernadores, como referencias en radio y Tv pero sin llegar al gobierno. Pregunte por algunos líderes y me entere que algunos se quedaron en el exterior. Otros se murieron. Los partidos que eran los primeros quedaron con oficinas solas y abandonadas. Observe una ciudad mejor dividida. Con varios municipios. Después les termino de contar mi visión.

ANUNCIO: Como siempre no me voy de vacaciones. Descansare 24-25-31 Diciembre y 01 de enero, sin salir del país y trabajando. En radio solo descansare la primera semana de enero para comenzar el 09, en FM de 6 a 8am y en AM de 6 a 7am. Será un programa a dos voces. Me acompañará el Dr. GERVIS MEDINA. Dos visiones, igual CAIGA QUIEN CAIGA. Feliz navidad a todos los que me leen o comentan. Así sea un pan con agua y un arbolito de bloques con un bombillo, hay que celebrar esta fecha. No podemos perder la esperanza. Los espero el lunes.

Sígueme en Twitter, Instagram y periscope como @angelmonagas