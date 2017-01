El llamado proceso democrático que realizó el PSUV, estuvo signado por el secreto a la hora de saber los resultados. No hubo actas maquina por máquina, centro por centro, municipio por municipio y región por región. Una sola voz se escuchó: Diosdado. Durante el día hubo vocería bufonesca de todos los actores nacionales. Para la MUD se trató de un “fraude comunicacional” además porque en dicho proceso no se eligió al 100% de los abanderados del oficialismo para la Asamblea Nacional, sino tan solo a la mitad. El experto electoral Anibal Sanchez señala que a la gente se le hizo creer que se elegían a todos los candidatos cuando “los candidatos por lista quedará en manos de la dirección del partido y en los circuitos plurinominales (donde se elige más de un candidato) la cúpula se reserva la escogencia de un abanderado”.

Verdades y Mentiras:

El artículo 7 del reglamento de primarias del PSUV para la selección de sus candidatos a la AN establece que “en las circunscripciones electorales donde se eligen más de un (1) cargo, se dejará un (1) cargo a disposición de la Dirección Nacional”. De los 87 circunscripciones que existen, 19 eligen más de un diputado (en 15 se eligen dos y en cuatro se escogen tres), con lo cual, 19 candidaturas por circunscripción quedarán en manos de la dirección del partido. Por lo que respecta a los candidatos por lista (se eligen dos por estado salvo en Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Capital, donde se eligen tres), el instructivo de primarias, aprobado el pasado 2 de marzo, no hace referencia a cómo se definen los respectivos abanderados. Se trata de 52 candidaturas cuya escogencia no correspondió a la decisión de las bases.

Candidaturas de tercer grado

Anibal Sánchez también denunció que se pretende presentar las primarias del PSUV como un mecanismo democrático y plural, cuando en realidad se trata de un proceso de postulación cerrado y de tercer grado. “…no se postula quién quiere sino a quién se le permite, y de tercer grado porque el candidato no se inscribe por su propia iniciativa, sino que debe ser avalado primero por una Unidad de Batalla Bolívar Chávez, luego por la sumatoria de las UBCH del circuito electoral y en última instancia por la dirección del partido”. Sánchez denunció por último que incluso en el caso de que un candidato pase el filtro de las UBCH de un circuito, la cúpula del partido tiene la potestad de vetar aspirantes. El artículo 13 del reglamento prevé en su numeral 2 que “la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela podrá excluir a cualquier aspirante que no reúna las condiciones éticas, morales y políticas”. En el numeral 3 del mismo artículo se estipula que la dirección nacional del PSUV “podrá excluir a cualquier aspirante que se encuentre ocupando un cargo público o de elección popular, cuando considere que es de vital importancia para el proceso revolucionario“.

La Desigualdad de los Candidatos al competir:

Hubo candidatos con muchos recursos que regalaron “televisores, neveras, aires acondicionados” entre otras cosas como bolsas de comida, un ticket para comprar equis cantidad de pollo, etc. Uno de los favoritos de este proceso y que fue motivo de polémicas nacional, HENRY RAMIREZ fue derrotado por Fidel Madroñero ancla del programa Zurda Konducta. Algunos portales señalaron que había denunciado fraude cosa que él en el programa de Vladimir Villegas de Unión Radio negó pero dijo a mi juicio algo mucho más grave: Ellos (los candidatos) no manejaron números (Vladimir asombrado lo repregunto), no hubo actas ni cifras, salvo las que dio la Dirección Nacional. Ellos (los candidatos) solo manejaron números extraoficiales y no los pueden anunciar porque tendría que autorizarlos la Cúpula del PSUV. Al buen entendedor…

OTRA MAS DEL COGOLLO DEL PSUV

Ellos decidirán donde se aplicará el 40% y nombrarán todos los suplentes. Hubo voto obligado, violencia, todo lo contrario a lo indicado por Diosdado pero esto no es exclusivo del PSUV.

LO POSITIVO

El PSUV se anota una buena a nivel estratégico-táctico. Es un partido que tiene un alto sentido de búsqueda del poder. Demostró que tiene las herramientas para dar batalla política. Comunicacionalmente (con sentido hegemónico lo cual es propio de las organizaciones políticas con tendencias totalitarias), hace quien todo para volver a ganar. Generó el miedo suficiente en militantes, trabajadores y medios de comunicación que temerosos o “gozosos” participaron del festín. Repito lo que siempre he dicho: Saben jugar este juego y ante ellos los líderes de la MUD parecen unos “Boy Scouts peleando contra los Marines”. Los zorros de la MUD se preocupan más en mantener sus privilegios que en arrebatarles el poder.

Mi conclusión no gano ni un solo candidato que estuviere enfrentado con la Dirección Nacional del PSUV. Fue la expresión legitima de quien tiene el poder y lo peor es que el CNE les ayudo…

CARACAS

A SOTTO VOCE Un gran amigo de Fedecamaras me dice en tono de alarmado que tiene información de que Lorenzo Mendoza pide residencia en Aruba. DESCARO El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, indicó, este martes, que “aquel que haya sido electo candidato o candidata que se le pase por la mente traicionar a este pueblo, el pueblo le tendrá que cobrar con su cargo esa traición”. Luego reculo y dijo que era solo un “compromiso”. Por cierto Diosdado dice “Casi los triplicamos”, o sea, eso se lo dice a los perdedores porque ningún candidato opositor se contó. Es que hablan sin pensar. LEOPOLDO Desde hace semanas advertí porque Maduro no se reunió con el Papa. Es inevitable el resultado de libertad para Leopoldo.

FALCON

Me estaba recordando cuando la actual Gobernadora Estela Lugo de padres copeyanos, apoyo la candidatura Presidencial del General Rangel Burgoin. Andaba por las calles coloniales de Coro megáfono en mano. Era otra Estela. No había conocido a su actual esposo y a mí me la presentó un gran amigo que tenía buena amistad con ella. Este General se hizo famoso porque cuando fue Comandante en Valencia salía a caminar en las mañanas con capa y todo. Algunos decían que se creía la reencarnación de Bolívar. Era el año 83 estaba terminando su período Luis Herrera, el partido Rescate Nacional. Uno de sus eslogan era “contra la dictadura de AD y COPEI”. Si leen los discursos de este General que fue Ministro de la Defensa varios años del Presidente que después criticó, encontrará que Chavez nunca fue de “izquierda” y que debió tener influencia de este General.

MONAGAS

Nuevamente desde el exilio el Gato Briceño nos sorprende denunciando que ya hay un municipio que legalizó la droga: Ezequiel Zamora. Allí según él hay plataformas para el lavado de dinero, dirigido por personas vinculadas al partido de gobierno, incluidas la Gobernadora y el Alcalde de ese municipio.

ZULIA

La noche avanza sin detenerse y llega Henry. Serio como siempre. Sin expresión en su rostro. Pusilánime. Paralelamente llega Fidel. Todos en la garita susurraban ¿Dos candidatos enfrentados reunidos en la Residencia Oficial? La orden era que no firmaran el acostumbrado libro de la entrada. Esta reunión no se efectuó. Al salir el rostro de Henry era un poema Shakesperiano y Fidel mostraba más dientes que una ballena horca en plena cacería. ¿Qué paso allí? Testigo de excepción me informa “Pancho les dijo: El que pierda debe reconocer al otro” Si el favorito para ganar era Henry ¿Por qué lo convocan y para decirle algo que se lo debían haber dicho al otro que salió “riendo”? La orden vino de Caracas. Directamente de Presidencia. En el cierre de campaña de Fidel estuvo el Hijo de Nicolas Maduro. El empresario Humberto Banfi y su hijo. Un árabe enviado por el Gobernador de Aragua y otro enviado por el Ministro El Troudi. Francisco Urbina que no fue ni a los actos de Dimartino cuando aspiró la gobernación estuvo allí. Gaiteros de Pillopo se lució y se mostró como “chavista”, cosa que yo no sabía, al igual que “El Ayayero” Nelson Romero quien improviso con fina musa versos sobre Fidel Madroñero. Seguramente serán el tema de su campaña. El Presidente Maduro horas después “retuitió” el acto luego de que su hijo lo reflejo adjuntando el vídeo. Fidel es el nuevo Representante de Maduro en la Región. A Rodrigo Cabezas quien llegó horas antes y estaba oculto dentro de una camioneta no le quedo más que bajarse y subir a la tarima a levantarle el brazo a la nueva promesa del chavismo zuliano. Una pregunta me surge: ¿Arias abandonó a HENRY o peor, lo dejo “joder” por Caracas? Lo cierto es que como lo dijimos en esta columna: Fidel fue mejor candidato. No hacemos POR AHORA juicios de valores, si es malo o es bueno. Eso es otra cosa. Henry se une al cementerio personal del Hombre de la Gallina: Salvador, Dimartino, Pérez Pirela, Blagdimir Labrador, Mario Isea, Rafael Colmenares, entre otros. Algunos han sobrevivido luego de recibir lo que yo siempre he dicho del Gobernador: Puñales con acero inoxidable para que no botes sangre ni te infectes. Algunos han sobrevivido y se han curado. Otros no. …ARIAS EL GRAN DERROTADO No solo perdió sino que queda vulnerable a sus enemigos internos y externos. Circuito 1 Nelson Guillen fue apoyado por Arias pero es yerno del Alcalde de la Villa y a él responde. Circuito 2 Jhonny Bracho es de Jhonny Bracho y derroto al candidato de Arias, apoyado por la Chica Atencio (MUD) y por el Alcalde Mario Urdaneta (PSUV). O sea, el tipo mato a un Gobernador y dos alcaldes. Circuito 3 Sergio Fuenmayor es del Alcalde Luis Caldera ni del PSUV ni de Maduro. Se retrató con Arias porque Caldera se lo ordeno. Circuito 4 Fidel MadroñeroSobra el análisis. Circuito 5 es de Arias ciertamente. Aunque ni disfrazándose de Leopoldo gana. Circuito 6 Mi amigo Elvis Vilchez. Buena gente. Es más fácil que Obama derogue el decreto que Elvis Gane. Circuito 7 Luis Pérez. Buen candidato y si es de Arias. Felicito también a Jackelin Pirela aunque no gano fue la mujer más votada. Circuito 8 Willy Casanova el más votado en las primarias del PSUV Zulia. Es de Elias Jaua y del Frente Francisco Miranda. Arias lo apoya luego que Canquiz y Marilene a sabiendas de la paliza que les darían se retiran. Se retrató con Arias en una “quebrada” perdón “cañada” porque Elias lo autorizó. Circuito 9 La candidata “superfinanciada” por Arias llegó tercera porque solo había tres candidatos. El ganador Lisandro Cabello corriente Rodrigo. Circuito 10 La que gano es de Arias impuesta por el cuñado Víctor Padrón porque como firmo contra Chavez no podía competir. De paso, la maquinaria de Alemán la ayudo. Desconozco si ella lo sabía. Circuito 11 José Luis Bermúdez amigo personal de Maduro. Cuando Maduro hace fiestas al primero que llaman es a él. Para la cumbre de Panamá le enviaron un avión privado. ¿Ud cree que es de Arias? Por cierto Adriano Pereira Alcalde de Simón Bolívar también contribuyó a este resultado. Circuito 12 Blagdimir Labrador trabajo con Arias y fue maltratado por él, tanto que ni siquiera fue al despacho a renunciar. Esta con Rodrigo. Realmente Arias gano solo cuatro circuitos. El resto tiene compromisos distintos no necesariamente contra Arias. Un Gobernador como Arias con apetencias presidenciales, con manejos de su nombre hacia la transición debió ganar al menos 10 o todos si es verdaderamente un LIDERAZGO consolidado en la región. Digo yo. Si el año que viene se hicieran primarias en el PSUV para escoger el candidato a Gobernador ¿Qué pasaría? Haga usted el Juicio. PADILLA: Guerra a Muerte entre los Consejos Comunales y el Alcalde “El Peluche”. La lista del PSUV sigue con PEREZ PIRELA de primera e inamovible de segunda Yenni Cedeño, Calixto Ortega de tres y NOHELY POCATERRA de nuevo Candidata Indígena. SUENAN LAS MUJERES EN LA MUD: Marianella Fernández, Iraída Villasmil, Nora Bracho, Desiree Barboza, Andrea Marquez, entre otras. DATO: Un partido en formación que pudo haber sido y no fue de la MUD se arregló con el Chavismo. El acuerdo es que alimente la TERCERA VIA. El pacto lo selló el propio Maduro con su Creador ¿Qué dirá de esto Patricia Pineda de PANORAMA que ha sido arte y parte en el señalamiento de este nuevo “Líder”? Otros que saldrán solos: MAS.

Mi twitter @angelmonagas