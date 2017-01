Ángel Espina: La supremacía del más fuerte

Desde el inicio de la segunda década de los años 2000, más específicamente el 31 de octubre del año 2010, la empresa productora de contenidos y distribución de series y películas AMC Networks International, sacó el primer episodio de la serie norteamericana The Walking Dead (Los Muertos Vivientes), una historia postapocalíptica que, en líneas generales, trata sobre la supervivencia de las personas en un mundo prácticamente devastado por un virus que convierte en zombis a la gente.

A lo largo de los 7 años de la exitosa serie de ficción, hemos visto las acciones y sacrificios que tienen que hacer los personajes para sobrevivir al “fin del mundo”; y sin lugar a dudas una de las cosas que más ha llamado la atención, es la forma como se han ido deshumanizando sus protagonistas a cambio de sobrevivir un día más.

Pero muchos se preguntarán: ¿Qué tiene que ver The Walking Dead con nosotros? Otros pensarán: ¿Ahora eres crítico de Televisión? Pero la realidad es que, luego de 7 años de haber estado observando cada uno de los episodios de esta serie dramática, no he podido dejar de ver reflejados en ellos la situación y realidad que vive Venezuela.

¿Por qué hoy Venezuela refleja la historia de Rick Grimes y su gente? Por la simple razón que después de una serie de medidas y acciones contra la producción y la institucionalidad en nuestro país, nos encontramos en una era postapocalíptica (o revolucionaria) donde cada quien intenta sobrevivir sin importar lo que tenga que hacer a cambio, tal como los planteamientos de Charles Darwin sobre su teoría evolutiva, la competencia por la supervivencia o predominancia de una especie (o raza) sobre otra.

La lucha diaria por sobrellevar la tensa y grave situación que atraviesa un pueblo, que por casi 18 años ha sido sometido a interminables controles sociales y económicos pone en evidencia esta teoría que data del siglo XVIII, donde una raza o especie se ha impuesto sobre los demás, violando incluso la voluntad de millones que a través del voto manifestaron su desacuerdo con las actuaciones de los que conducen el destino del país.

Cómo no ver reflejada a Venezuela en las aventuras de los sobrevivientes del apocalipsis zombi, cuando cada día con mayor frecuencia vemos los rostros de las personas que, cual zombi o muerto viviente, salen a hacer un peregrinaje por los supermercados públicos y privados para tratar de conseguir alimento para sus hijos, sin dejar de mencionar a quienes han perdido drásticamente unos cuantos kilos de su cuerpo y en su cara se refleja el hambre y desesperación que vive cada día.

Cómo no ver reflejada a Venezuela en los episodios de The Walking Dead, cuando hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país, es más común encontrar en cada esquina a un venezolano hurgando entre la basura para ingerir algún tipo de comida.

Insisto que mientras estas situaciones se hacen cotidianas en nuestra patria, la raza predominante como diría Darwin, es decir, aquellos a quienes les asignan recursos para construir hospitales, comprar aeroambulancias, construir museos para niños u obras de vialidad que después de 4 años siguen sin ejecutarse, como el caso específico del estado Zulia, pretenden imponerse sobre los menos poderosos o afortunados que en este caso, somos todos y cada uno de los más de 30 millones de habitantes que tratamos de convivir en un país cada vez más devastado por la “preservación de las razas favorecidas en la supervivencia”.

El desenlace de cada final de temporada de la tan galardonada serie de drama norteamericana es realmente impactante; sólo me queda decir que, en el nombre de Dios, el final de temporada de esta serie que lleva 18 temporadas en Venezuela, no sea tan dramático o brutal como lo ha sido The Walking Dead.

@AngelEspinaTV / Periodista y Locutor