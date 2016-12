AndrÃ©s Hidalgo nos presenta â€œLos Cuatro Reinosâ€

“Los Cuatro Reinos”, la primera saga de fantasía épica escrita y publicada en Venezuela será presentada en Maracaibo a partir de este martes en diversos centros de estudios de educación media públicos y privados, en el marco de los ciclos de promoción de la lectura –ya se realizó el dedicado al terror- adelanta la editorial Santillana Venezuela entre la lectoría juvenil del país.

El autor de la saga, un joven valenciano de 26 años, Andrés Hidalgo nos cuenta que la historia será narrada en seis libros (hasta la fecha se han publicado Príncipe de Piedra, Lagrimas de Calla, Travesía en Tierras Neutras, Sombras de Exilio),es un lugar donde la naturaleza y el hombre se combinan para llevarse perfectamente, una simbiosis ininterrumpida; Poblada por criaturas fantásticas, tanto mitológicas como de invención propia que, que nutren las tierras con culturas que ocasionan aventuras para los viajeros; nos muestra mucho y nos esconce mas, seduciéndonos para aventurarnos en sus peligros y en sus recompensas. Lo que se ve en “Los Cuatro Reinos” es una mezcla de cómo idealiza –acota- los lugares que ha visitado o que le gustaría visitar, siempre en ese contacto natural y armónico que tenia en otros tiempos con el entorno.

Su protagonista, Damián, un joven que comienza su recorrido a los 17 años, justo los que tenia Andrés cuando comenzó a escribir mientras cursaba la carrera de ingeniería química, es un chico que con diecisiete años ha vivido una vida seminómada debido a que su padre, un investigador de historia y arte, le arrastra por todo el país en mudanza tras mudanza, por lo que es una persona «acostumbrada» a los cambios. Goza de gran inteligencia y un deseo de conocimiento constante, además de cierto nivel de madurez, cosa que incrementa a medida que enfrenta sus problemas. Dan es ese chico que siempre se sentía distinto hasta que encuentra el lugar donde, si bien no encaja (más bien resalta), su participación es fundamental y decisiva. Es el detonante externo de la lucha, el factor de cambio. No es que él esté plenamente consciente de ello desde un principio. De hecho, lucha con sus tribulaciones a lo largo de la historia, pero siempre vemos que desea superarse, conocerse y mejorar. Ese «si no conozco mi límites aún, voy camino a descubrirlos», la frase distintiva del libro, es básicamente su filosofía de vida.

Â

En un primer libro vemos a Damián en el proceso de conocer “Los Cuatro Reinos” que aparece cada vez más complejo y lleno de líneas argumentales. Ya desde las primeras páginas nos encontramos con leones negros de melenas de fuego, centauros, hombres lobo, guerreros que combaten en causas políticas y morales, y otra gran cantidad de personajes y tramas que a primera vista parecen caernos al azar. Damián se adentra cada vez más, y durante este proceso, madura, crece, aprende cuanto puede y toma cierto papel de liderazgo que nunca hubiera imaginado.

A medida que la historia avanza, Damián desteje misterios del pasado, tanto del propio como de sus amigos, y descubre verdades que cambian radicalmente el curso de la historia. Las traiciones, los asesinatos, los ataques y las conspiraciones están a la orden del día para mantener al lector con la misma sed de conocimiento que siente su protagonista.

Finalmente, a lo largo de las batallas, los encuentros de donde escapan por poco, los planes descifrados, enfrentamientos contra los villanos de turno, entendemos que la lucha por «restaurar el orden» no es una imposición, sino una decisión que toman los protagonistas en su deseo de hacer lo correcto.

El recorrido de Hidalgo por Maracaibo culmina el próximo jueves luego de compartir con jóvenes lectores del Liceo Los Robles, Altamira, Bellas Artes, Santa Mariana, Colegio Colón, Los Álamos, entre otros, además de contactos con la prensa y firma de libros en las librerías Europa.