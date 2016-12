Ancelotti reconoce que Madrid â€œjuega malâ€

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha reconocido después de perder 1-0 en San Mamés frente al Athletic Club que el “problema” que está teniendo su equipo en los últimos partidos es “bastante claro” y es que les “falta eficacia en ataque”.

“Es bastante confuso lo que estamos haciendo cuando atacamos. Buscamos soluciones individuales cuando necesitamos combinar, jugar más rápido y con menos toque”, ha subrayado el técnico italiano antes de descartar que esas carencias en ataque estén motivadas por “problemas físicos”.Â

“Hemos empujado mucho y en la segunda parte prácticamente hemos jugado todo el tiempo en campo contrario. Jugamos bastante lento, con demasiado toque. El balón no tiene una circulación rápida y los delanteros no tienen espacios. No es cuestión de actitud, es una falta técnica”, ha incidido.Â

Ancelotti ha reconocido que tiene una “responsabilidad muy grande” en ese problema. “Hay entrenadores que cuando su equipo juega mal dicen que ese no es su equipo. Este es mi equipo y juega mal. Tengo toda la responsabilidad posible, pero no voy a bajar los brazos”, ha dicho.

Ha apuntado además el entrenador madridista que tras esta derrota “la Liga se va a complicar”, aunque van a “luchar por arreglarlo”.

“El partido de Cristiano, Bale y Benzema no fue bueno, pero no es un problema individual. Todo el equipo tiene esa responsabilidad, no solo los delanteros. Es un poco raro decir que el Madrid tenga problemas en ataque cuando hemos metido tantos goles, pero es verdad”, ha concluido.

EFE