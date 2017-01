Alexander Acosta: Qué diálogo ni que 8/4

Si JesusCristo me pide que me reúna con el régimen en este momento, en el que no tienen legitimidad, están cuestionados y a su principal dirigente lo botaron de su trabajo por paria, yo le digo a mi Señor que se siente a esperar a que el burro macho dé a luz un conejo…

Con tu enemigo comprometido, deslegitimado y complicado, tu visión no puede bajo ningún concepto ser la de oxigenarlo para evitar otros escenarios… empezando ¿qué escenarios?

Hay gente muriendo de hambre, sobre todo infantes y ancianos.

Miles de venezolanos se están alimentando con basura.

Millones de venezolanos están sufriendo pues no consiguen las medicinas para sus tratamientos.

El daño ocasionado por la mala alimentación de nuestros niños de hoy, generará como consecuencia a mediano plazo una generación de idiotas e incapaces.

La corrupción se consume todos los recursos de la nación para que una oligarquía plutocrática comunistoide pueda satisfacer sus intereses banales…

Nuestros políticos, incapaces de creatividad para motorizar la calle, se entramparon así mismos con discursos altisonantes, sin fondo ni transfondos… dicho en cristiano “le dieron candela al tigre y ahora le tienen miedo al cuero”.

La Asamblea luego de varias sesiones despide a Maduro por n+1 razones, bajo la figura del “abandono de cargo”

La iglesia emite repetidamente varios documentos en los que insta a la feligresía a tomar conciencia y ejercer sus derechos mediante la protesta No-Violenta activa.

El régimen boquea, pues con recursos limitados, ilegitimación en el ejercicio, acusaciones de estado fallido y patrocinador del narcotráfico, violador de Derechos Humanos, y pare usted de contar, ha perdido el apoyo popular y solo le queda el miedo y la violencia.

El representante del Vaticano informa que no asistirá a Venezuela como mediador entre las partes, considerando que su reputación está en juego y que el régimen no cumplió (como siempre) con lo prometido.

Faltan tres día para el 23 de enero donde se estima que gran parte de la población se movilizará… Y en este preciso momento, los dirigentes de la Unidad, en medio de una revelación onírica producto de una “fumada” deciden reunirse con los tres expresidentes contratados por el régimen para lavarles su cara…

Hay que ser soberanamente pendejo para cometer por segunda vez en menos de tres meses el mismo error… O sea, no es que se tropezaron con la misma piedra, la buscaron, la cuadraron y se fueron de boca… Y con que cuento van a levantar el ánimo de la gente, vital en cualquier lucha, después de esta nueva y repetida idiotez.

Algunas preguntas a sus mercedes: qué les decimos a los más de 120 presos políticos, entre los que hay dos presidentes de partidos; qué les decimos a los más de 3000 venezolanos sometidos a la humillante libertad condicional solo por ejercer sus derechos políticos; qué les decimos a la gente que hurga en la basura o está muriendo de hambre; qué les decimos a los miles de personas cuyas vidas están comprometidas pues no consiguen medicamentos; qué les decimos a los niños que no consiguen insulina; qué les decimos a los millones de padres que no pueden alimentar a sus familias…

Les echamos un cuento, les decimos que se esperen hasta el 2000 siempre,

les decimos que mueran tranquilos, que mueran en paz.

No aprendieron al parecer; no evaluaron los costos de las “chácharas inútiles anteriores”… Si no saben qué hacer, háganse a un lado.

Que Dios Bendiga a Venezuela

Alexander Acosta Guerra

20 de enero de 2017